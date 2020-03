Cine este interpretul mimico-gestual care traduce mesajele importante pentru populația cu deficiente de auz

În ultima perioadă, când autoritățile au trebuit să se adreseze cetățenilor mai des decât e nevoie în mod obișnuit, am observat un lucru neobișnuit, dar care ține de fapt de normalitate. Cine a urmărit conferința de presă ținută alaltăieri la Ministerul Afacerilor Interne a putut vedea că pe lângă ministrul de interne și cei doi secretari de stat, pe ecran a fost prezent și un interpret în limbaj mimico-gestual.

În România există în jur de 30.000 de persoane cu deficiențe de auz, care se lovesc des de discriminare, inclusiv atunci când sunt nevoiți să intre în contact cu instituțiile statului, care nu le oferă un interpret. În acest context, e de lăudat inițiativa MAI de a facilita transmiterea mesajului către cât mai mulți dintre locuitorii țării, dar mai ales cel care a decis să se ocupe de asta voluntar.

Ministerul Afacerilor Interne a dezvăluit ieri pe pagina de Facebook cine este interpretul mimico-gestual care traduce conferințele de presă legate de măsurile autorităților în lupta cu pandemia de coronavirus. Îl cheamă Bogdan, are 31 de ani, este absolvent de Psihopedagogie Socială și interpret în limbaj mimico-gestual în cadrul Asociației Naționale a Surzilor din România.

Postarea redă și un dialog pe care cei de la MAI l-au avut cu Bogdan:

„Un om de o modestie remarcabilă a venit după prima noastră transmisie live și ne-a spus:

– Vă mulțumesc!

– Pentru ce, Bogdan?

– Pentru că m-ați chemat și ați dat astfel, unei categorii aparte de oameni, șansa de a afla cum trebuie să se protejeze în această perioadă.

– Noi îți mulțumim pentru că din timpul tău liber vii să ne ajuți.

– În zilele acestea nu există timp liber! Mă bucur că pot face asta!

– E miezul nopții ai cu ce să te întorci acasă?

– Nu vă faceți probleme, vă rog! Mă descurc. Dar am o singura rugăminte, îmi puteți da o masca de protecție pentru acasă? Am grijă de o pisică pe care trebuie să o duc zilnic la tratament și as vrea să mă protejeze când ies din casă. Contra cost sau o să cumpăr una și v-o aduc data viitoare!