7 factori surprinzători care îți influențează nivelul hormonal

Hormonii reglează întregul corp, de la digestie la stare de spirit, de la somn la greutate.

  Andreea Ilie
Dar anumite obiceiuri pot produce un dezechilibru între acești mesageri chimici, fapt ce îți poate afecta atât sănătatea psihică, dar și pe cea fizică.

1. Timpul pe care îl petreci cu prietenele

Cu toate avem perioade în care programul nostru este supra-încărcat, moment în care întâlnirea cu prietenele nu reprezintă o prioritate. Însă conexiunea cu alte femei este foarte importantă, putând cu ușurință să îți crească nivelul de oxitocină, astfel reducând stresul și riscul unor probleme cardiovasculare. Pe scurt, petrecându-ți timp cu prietenele, chiar poți deveni mai liniștită și mai sănătoasă.

2. Exagerezi cu exercițiile fizice

În timp ce sportul poate să îți amplifice cantitatea de hormoni ce îți complimentează starea de bine, precum serotonina, un abuz poate duce la creșterea necontrolată a cortizonului, hormonul de stres. Astfel, ciclul tău menstrual poate fi dat peste cap, ca într-un final, fertilitatea ta să fie pusă în pericol. Soluția este să apelezi la un program de exerciții precum yoga, pilates sau fitness. Aceste programe îți pot crește rezistența în fața stresului.

3. O dietă nesănătoasă

Toate acele snacks-uri, paste, deserturi pot crește nivelul cortizonului și astfel tu te vei simți mai stresată, pe lângă faptul că vei lua în greutate. Limitează zahărul, îndulcitorii artificiali, alcoolul, orezul și tot felul de mâncăruri pe care oricum le consumi cu vină în suflet.

4. Folosești produse cosmetice cu parabeni

Cosmeticele, șamponul, balsamul, loțiunile și gelurile de dus cu parabeni, toate acestea îți pot afecta echilibrul hormonal, crescând și riscul apariției cancerului. Studiile arată că 99% din mostrele preluate din țesutul mamar a 40 de femei cu cancer la sân prezintă urme de cel puțin un paraben, în timp ce 60% din ele au urme de cel puțin cinci parabeni. Deși oamenii de știință sunt încă nesiguri în legătură cu acest tip de conservanți, îți recomandăm achiziționarea produselor fără parabeni!

5. Mănânci carne provenită din surse nesigure

Animalele din fermele ce produc în masă sunt îndopate cu antibiotice și hormoni de creștere, care, mai departe, îți sunt pasați ție, dezechilibrând nivelele tale hormonale. De asemenea, studiile arată că acești hormoni pot crește riscul apariției cancerului la sân, iar consumul regulat al antibioticelor afectează puternic sistemul digestiv.

6. Elimini micronutrienții din dietă!

Când glandei tiroide, ce produce și reglează hormonii tiroidieni, îi lipsește zincul, vitamina D etc. pot apărea simptome de retenție a apei, de creștere în greutate, de depresie, de oboseală și de cădere a părului. Acestea sunt cauzate de capacitatea acestor hormoni de a stabili viteza de lucru a organelor tale, incluzând creierul, inima și musculatura.

7. Nu ești o persoană pozitivă

Conform studiilor, îți poți influența echilibrul hormonal, doar prin starea pe care o ai. Fă-ți ordine în viață, elimină factorii de stres, inclusiv cei induși de sine. Practică pentru 30 de minute în fiecare zi vizualizarea, meditația sau yoga, toate acestea având capacitatea de a te calma și de a-ți reduce nivelul de cortizon. Nu uita, corpul și mintea merg mereu mână în mână!

Foto: Arhiva ELLE

