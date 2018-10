10 metode prin care să-ți stimulezi metabolismul pe toată durata zilei

Ne temem că nu ne vom da seama când a trecut timpul și cum de nu am văzut acele kilograme în plus. Ne temem de caruselul hormonal, de pierderea masei musculare și de ideea de stres în general, stresul care funcționează drept barieră pentru accelerarea eliminării grăsimilor. Cu alte cuvinte, ne temem de creșterea în greutate din perioada adultă. Cercetătorii au constatat că o femeie poate depune aproximativ câte 700 gr. în fiecare an, asta însemnând că, până atinge vârsta de 50 de ani, o să aibă o greutate mai mare cu cel puțin 20 kg.

Cu toate acestea, din fericire, nu trebuie să ne pierdem speranța: greutatea în plus poate fi combătută: prin consumul de alimente menite să stimuleze metabolismul și care te vor face să dormi mai bine, să ai mai multă energie și să observi cum hainele tale devin mai largi în doar 2 săptămâni. De aceea, am compus o listă de 10 idei pentru nutriția ta prin care îți poți accelera metabolismul:

1. Mănâncă suficient

Una dintre cele mai frustrante realități ale unei diete este redată prin faptul că, dacă eliminăm prea multe calorii, metabolismul nostru consideră că organismul doar trece prin vremuri grele și se oprește din a arde grăsimi cu scopul de a economisi energie. Pentru a-ți susține metabolismul în timpul unei diete, este recomandat să consumi suficiente calorii pentru a-ți potrivi rata metabolismului bazal, cu alte cuvinte, ceea ce ai arde dacă ai rămâne în pat toată ziua.

2. Întotdeauna mănâncă la micul dejun

A servi o masă bogată în nutrienți pe parcursul dimineții, imediat după ce te-ai ridicat din pat, are rolul de a-ți trezi literalmente metabolismul și de a menține energia ridicată toată ziua. Nu este întâmplător faptul că probabilitatea ca o femeie care renunță la micul dejun să nu slăbească este de 4,5 ori mai mare decât în cazul opus. Și chiar dacă te regăsești într-o situație în care să nu ai timpul necesar pentru a te hrăni, și un iaurt este ok. Orice este mai bine decât nimic.

3. Bea cafea sau ceai

Cofeina este un stimulent al sistemului nervos central, astfel, o ceașcă de cafea zilnică îți poate revigora metabolismul cu până la 8%, iar o cană de ceai preparat poate crește metabolismul cu 12%, potrivit unui studiu japonez. Mai mult decât atât, cercetătorii au efectuat o serie de studii privind dietele și au constatat că cei care au început să consume ceai verde au pierdut mai mult din greutate.

4. Luptă împotriva grăsimii cu fibre

Alte cercetări arată că unele fibre pot mări arderea grăsimilor cu până la 30%. Astfel, femeile care mânâncă cele mai multe fibre din alimente se bucură de cea mai mică creștere în greutate pe măsură ce înaintează în vârstă. Idealul la care să țintești ar fi de 25g/zi, acest lucru însemnând aproximativ trei porții de fructe și legume.

5. Bea multă apă

Cu toții știm că oamenii care aleg apa în locul băuturilor răcoritoare zaharoase au un succes mai mare în ceea ce privește pierderea greutății și păstrarea în timp a rezultatelor unei diete. Evident, asta se datorează faptului că băuturile cu un conținut de zahăr sunt bogate în calorii, iar substituirea cu apă automat ar reduce aportul de calorii. Un alt efect benefic constă în creșterea metabolismului, consumul de 0.5 litri de apă fiind considerat a spori activitatea cu 10-30% timp de aproximativ o oră. Pentru un efect mai profund, apa rece este recomandată, întrucât acum corpul va utiliza și mai multă energie pentru a o aduce la aceeași temperatură cu cea a corpului.

6. Cumpără mai multă mâncare organică

Dacă te afli pe punctul de a începe un stil de viață organic, această veste te va bucura: fructele, legumele și cerealele cultivate, lipsite de pesticide, îți mențin sistemul de ardere a grăsimilor în plină ascensiune în așa fel încât glanda tiroidă, cea pe care dăm vina de fiecare dată când ne îngrășăm, este ferită de toxine. La polul opus, produsele anorganice blochează metabolismul în principal prin interferența cu tiroida ce servește drept termostat corpului tău și determină cât de repede acesta consumă energie. Așa că alege întotdeauna varianta organică atunci când cumperi piersici, nectarine, mere, ardei grași, țelină, căpșuni, cireșe, salată, struguri și pere.

7. Nu te feri de cantități mari de proteine

După cum am spus și în primul punct, consumul de alimente poate crește metabolismul. Ba chiar îl crește timp de câteva ore. Acest fenomen se numește efect termic al alimentelor', iar proteina declanșează cea mai mare creștere a acestuia. Proteinele măresc rata metabolică cu 15-30%, comparativ cu 5-10% pentru carbohidrați și cu 0-3% pentru grăsimi.

8. Mănâncă alimente bogate în fier

În procesul de oxigenare și de ardere a caloriilor și grăsimilor, celulele roșii ale sângelui sunt vitale. Dar aceste celule roșii nu pot să fie produse în lipsa fierului. Dacă organismul nu are destul fier, atunci te vei simți letargică și obosită, o consecință fiind metabolismul slăbit. Carnea, peștele, portocalele, pepenele galben, căpșunile, grapefruitul sau chiar vinul alb sunt surse nemaipomenite de fier.

9. Consumă din plin vitamina D

Vitamina D este esențială pentru reglarea a numeroase gene cu rol în metabolismul osos și mineral, conservând țesutul muscular. Din fericire, aportul de vitamina D poate fi zilnic marcat cu ușurință. De exemplu, poți obține 90% din valoarea zilnică recomandată dintr-o porție de 100 gr. de somon. Alte alimente recomandate sunt reprezentate de ton, creveți, tofu, cereale și ouă.

10. Refuză cea de-a doua băutură

Ok, este greu să te abții de la o a doua băutură atunci când ieși în oraș. Până la urmă ai venit să te relaxezi și să te simți bine și este de înțeles. Dar poate te conving cu o statistică elocventă: știai că aproximativ două pahare de martini pot reduce capacitatea de ardere a grăsimilor cu până la 73%? Ei bine, da, este posibil. Acesta este efectul alcoolului care devine utilizat de corpul tău drept combustibil în locul grăsimilor.

