Vikele Studio – între război și creație

Vikele Studio este un brand de accesorii ucrainean fondat în 2017. În colecțiile sale, directorul de creație al mărcii, Viktoriia Klymenko, vorbește prin intermediul culorilor clasice, texturilor expresive și al unui design concis. În același timp label-ul urmărește mai degrabă estetica Parisului boem decât a minimalismul scandinav, iar rezultatul este un amestec de spirit clasic și rebel.

Gama de piese a brand-ului include modele de genți încăpătoare, ideale pentru jungla urbană, precum si genti mici și clutch-uri pentru petreceri.

Fiecare geantă Vikele Studio este unică, deoarece este creată manual de către maeștrii mărcii la o fabrică mică din Kiev. Timpul necesar pentru a crea o astfel de geantă este de între 10 și 20 de ore de lucru.

„Inspirația mea sunt oamenii inteligenți, sinceri și cu spirit liber din jurul meu, la fel și orice manifestare a libertății și a vieții pe planeta noastră. Gențile pe care le creăm sunt un clasic modern care respectă viața și spiritul libertății.” spune Viktoriia Klymenko.

Pe noi ne-a cucerit acest brand instantaneu, motiv pentru care am realizat un interviu cu fondatoare sa, care e în același timp o victimă a războiului din Ucraina.

ELLE: Unde erai când ai auzit prima oară despre invazie? Ce făceai?

Viktoriia Klymenko: Eram în apartamentul nostru când am auzit în dimineața aceea exploziile. Nu sunau a ceva ce mai auzisem înainte, dar după câteva ore mi-a explicat soțul meu că era vorba de atac aerian și că începuse războiul.

ELLE: Ce părere aveai despre zvonurile legate de o invazie care au început cu o lună înainte? Ai luat informația în serios, ai pus bani deoparte, ai cumpărat anumite lucruri sau ți-ai făcut pașaportul?

V. K.: Nu am făcut nimic. Nu am vrut să ne gândim prea departe, nici măcar în ceea ce ne privește. În plus, pe la mijlocul lui februarie chiar am cumpărat multă piele și accesorii. Toate ne așteaptă în studioul nostru din Kiev pentru a reîncepe treaba.

ELLE: Ce părere ai despre evenimentele care au afectat Ucraina în ultimii ani, de la protestele Maidan și anexarea Crimeei până în acest moment. Ce părere ai despre ruși? Dar despre leader-ul lor?

V. K.: Maidan-ul a arătat încă odată că suntem o nație liberă!

Rusia și-a dezvăluit atunci natura malefică atacând Ucraina într-un moment de slăbiciune. Cel mai teribil lucru a fost pentru noi atunci când Rusia scanda „Krymnash!” [Crimea este a noastră]. Așa scriem noi, într-un cuvânt.

Am doi prieteni ruși: unul a trăit în Anglia o perioadă bună de timp, celălalt în Europa, astfel încât ei aparent realizează ce se întâmplă defapt în realitate. Din păcate, doar un număr redus de oameni din Rusia gândesc cum trebuie. Doi ani de propaganda zombie și-au făcut treaba.

Acum, când copii din Ucraina își sună părinții în Rusia și spun: „Este război! Soldații voștri ne omoară copiii!”, știți ce aud ei ca răspuns: „Despre ce vorbești? Nu este adevărat! Vă salvăm. Uită-te la știrile adevărate (cele rusești)!” No comment!

ELLE: Ce părere ai despre cei care au rămas acasă? Cum îi privești pe liderii ucraineni acum?

V. K.: Suntem foarte mândri, atât de oamenii noștri curajoși, cât și de autorități!

ELLE: Cum ați luat decizia de a părăsi țara? Cu cine ați plecat? Unde ați plecat și unde sunteți acum?

V. K.: Am părăsit Kievul pe 5 martie alături de cele trei fete ale noastre de 11 ani, 5 ani și 7 luni pentru a ajunge în vestul Ucrainei, atunci când ne-am dat seama că este mult prea periculos pentru ele să mai stăm. Dar era deja greu de trăit in vest, așa că am plecat și de acolo. Am fost incredibil de plăcut surprinși de câți europeni au fost și sunt gata să ne ofere case de lux pentru 3 – 4 luni. Acum suntem găzduiți de niște oameni minunați în Belgia, în apartamentul lor din Bruxelles. Sperăm ca în câteva luni să ne putem reîntoarce în Kiev-ul nostru de baștină.

ELLE: Cum a fost drumul către graniță de unde locuiați? Poți descrie experiența?

V. K.: Este o poveste lungă în care miracolele și ajutorul unor oameni deschiși, inteligenți și responsabili au jucat un rol foarte important.

ELLE: Cum a fost trecerea graniței? V-a așteptat cineva pe partea cealaltă sau doar oficiali și voluntari?

V. K.: Am trecut granița cu mașina. Și știam unde mergem. Aș vrea, pe această cale să mulțumesc tuturor oamenilor care ne-au ajutat, celor care ne-au găzduit în drum spre Bruxelles, celor care ne-au propus apartamentele și casele lor, celor care ne-au oferit ajutor financiar și celor care au reușit să găsească lucruri de care aveam nevoie, precum un scaun de bebeluș sau haine noi pentru fete. Sunt multe persoane cărora vreau să le mulțumesc pentru amabilitatea și susținerea lor!

ELLE: Cum crezi că se va desfășura situația pe viitor? Care sunt planurile tale acum?

V. K.: Suntem foarte încrezători în victoria noastră. Și fiecare ucrainean contribuie la o soluționare rapidă. În ceea ce privește planurile, deocamdată nu ne facem, penru că toate pe care le aveam s-au năruit pe 24 februarie, atunci când prima rachetă rusească a atins Kiev-ul. Facem ce trebuie în acest război desfășurat între lumină și întuneric. Este războiul a două lumi: al sclavilor post-sovietici și al celor noi, nou născuți, care-și doresc pace și un nou nivel de dezvoltare umană.

ELLE: La ce speri?

V. K.: Sperăm că toți liderii europeni vor realiza cât de curând posibil că nu este o situație în care ‘compromisurile obișnuite sunt posibile și că vor alege pacea. Așa cum au făcut-o deja tări precum cele baltice, Polonia, Anglia, Statele Unite și până și din totdeauna neutra Elveție.

ELLE: Dacă ai putea trimite un mesaj lumii în acest context, care ar fi acela?

V. K.: Treziți-vă și alegeți: Sunteți de parte viitorului și al libertății sau de partea fascismului și a sclaviei? În acest război, unic în istoria umanității, nu va fi posibilă calea de mijloc cu simplul slogan „Sunt pentru pace”. Omenirea are o singură șansă de supraviețuire, să câștige!

Foto: PR

Urmăreşte cel mai nou VIDEO incărcat pe elle.ro