Tendințe modă: Punk’s not dead!

Soft punk

O jachetă din piele, o pereche de bocanci cu platformă sau un tricou rupt sunt acele piese care te ajută să dai un aer punk ținutei tale. Nu te teme să asociezi astfel de piese cu unele clasice, precum o pereche de pantaloni țigaretă, lenjerie din dantelă sau o fustă creion. Designerii ne sugerează mereu să îndrăznim.

Hard punk

Mixează în aceeași ținută cât mai multe elemente punk! Nu, nu este too much dacă spiritul tău și muzica pe care o asculți tind către acest curent. Styling-ul trebuie să fie, de fapt, o prelungire a personalității tale. Așadar go punk și poartă carouri cu ace de siguranță, piele, piercing-uri și machiaje smokey.

Foto: Profimedia

