Operațiunea Dulapul cu Caro Daur

În ediția de aprilie a revistei ELLE, în cadrul rubricii Operațiunea Dulapul, ai ocazia să faci o incursiune în garderobă lui Caro Daur, bloggeriță de modă și influencer pe Instagram. Citește, mai jos, interviul integral pe care Fashion Directorul ELLE, Domnica Mărgescu, l-a realizat cu Caro Daur.

ELLE: Cum îți definești stilul?

C.D.: Primesc întrebarea aceasta mereu și este una dificilă pentru că simt că stilul meu se schimbă și evoluează constant, ca să fiu sinceră. Asta este cea mai bună parte când vornim despre modă, că într-o zi te poți îmbrăca simplu și chic și în umatoarea te poți îmbrăca sporty. Așa că este un amestec, este despre ce mă atrage atunci. Îmi place să mixez lucrurile și să mă distrez.

ELLE: Care este piesa de rezistență din dulapul tău?

C.D.: Jeanșii Pedal Pusher de la CLOSED. Sunt o piesă foarte folositoare în orice situație și pentru atât de multe stiluri diferite. Când știi că vei merge mult pe jos, alegi tricotaje și sneakers, când știi că ai o întâlnire importantă îi combini cu balerini și un blazer și când știi că mergi la o petrecere îi mixezi cu un top de mătase și o pereche de tocuri.

ELLE: Ai o ținută de seară favorită?

C.D.: În acest moment sunt obsedată cu un body strălucitor de la Alessandra Rich. Îl poți purta fie cu o fustă asortată fie cu o pereche de pantalni negri evazați. Ador acest look! Și pantofii mei preferați de seară sunt cu siguranță cei Saint Laurent Farrah 80. Sunt pantofii pe care îi aleg pentru fiecare petrecere!

ELLE: Descrie-ne cum ar arăta rochia perfectă pentru tine.

C.D.: Rochia perfectă are croiala perfectă și te poți simți foarte încrezătoare în ea. Așa că nu trebuie să îți faci griji pentru nimic și te poți bucura de seara în oraș. Look-ul pe care îl aleg mereu este o rochie neagră mulată.

ELLE: Există vreo piesă pe care de-abia așteptai să o cumperi dar nu ai purtat-o niciodată?

C.D.: Da, când aveam 16 ani am cumpărat o geantă Louis Vuitton cu primii mei bani câștigați pe cont propriu. Eram foarte entuziasmată însă într-un final de-abia am purtat geanta. Însă pentru mine are valoare emoțională și o voi păstra mereu.

ELLE: Ce rol crezi că joacă bijuteriile în ținuta unei femei?

C.D.: Pentru mine bijuteriile sunt necesare pentru a termina și a completa un look. Poți purta un look simplu și îl poți schimba complet prin accesorizare. Bijuteriile sunt cel mai important pas în a creă un look complet.

ELLE: Care sunt accesoriile de care nu te poți lipsi?

C.D.: Cu siguranță cerceii statement! Îmi place să mixez diferite metale, materiale și forme. În acest moment port mereu cercei diferiți în urechi.

ELLE: Ai o hartă de shopping? Care sunt magazinele tale favorite și în ce orașe se află ele?

C.D.: În orașul meu de baștină Hamburg îmi place concept store-ul Anita Hass. Activitatea mea preferată în Los Angeles este să merg la târguri și la magazine vintage. Iubesc shopping-ul de piese vintage pentru ca nivelul de entuziasm este atât de mare când găsești o piesă rară pe care ți-ai dorit-o mereu! Dar nu am o hartă de shopping. Îmi place mai mult să mă plimb și să găsesc magazine mici și drăguțe în fiecare oraș în care ajung.

ELLE: Care crezi că este designer-ul momentului? Ai ceva creat de acesta în garderoba ta?

C.D.: Pentru mine, J.W. Anderson este designerul momentului. Colecțiile sale sunt mereu surprinzătoare și mereu te întrebi ce va urma. Piesele lui sunt unice și frumoase și mereu mă simt încrezătoare în ele. Recent, am cumpărat pantofii sport Converse x J.W. Anderson și un colier.

ELLE: Te ghidezi după trenduri sau te îmbraci cum te simți?

C.D.: Pentru mine, aceste două variante merg mână în mână. Cel mai important lucru pentru mine este să mă simt confortabil în hainele mele. Așadar, nu urmez niciun trend și încerc să le filtrez potrivit cu stilul meu.

ELLE: Care e produsul tău cosmetic preferat?

C.D.: Ador highlighter-ul lichid pentru că îl poți folosi în felurite moduri. Îl aplic pe pleoape, pe pomeți și pe corp. Este mătăsos și textura este super fină. Câteodată singură mea rutină de make-up este highlighter-ul și sunt gata!

ELLE: Încearcă să faci o lista cu „piese esențiale”. Care sunt lucrurile fără de care nu poți să trăiești?

C.D.: Trăiesc în blue jeanși, ghete negre și un palton. Așa că acestea ar fi cele trei piese esențiale ale mele, pentru că le poți stiliza în literlalmente orice situație.

ELLE: Poți să le dai cititoarelor noastre câteva sfaturi de modă?

C.D.: Trebuie să vă amintiți mereu că va petreceți toată ziua în hainele pe care le alegeți, așa că asigurați-vă că va fac să vă simțiți încrezătoare și fericite.

Fashion Quiz

Tocuri sau flats?

Intodeauna voi prefera flats, în special sneakers.

Alb și negru sau colorat?

Ador look-urile simple, ton pe ton, așa că sigur aleg alb și negru.

Shopping online sau clasic?

Ador shopping-ul clasic! Pentru mine este relaxant să mă plimb printre magazine și să caut noi look-uri și trenduri.

Feminin sau masculin?

Mi-aș descrie stilul ca fiind mai mult feminin.

Street style sau couture?

Cu siguranță prefer street style-ul în favoarea couture-ului. Ador să mixez mai multe stiluri și să le combin într-un singur look.

