Manolo Blahnik sărbătorește 50 de ani fabuloși

Manolo Blahnik sărbătorește anul acesta 50 de ani de eleganță și stil. De când și-a deschis primul butic din Londra în 1971, designer-ul spaniol a fost apreciat în special de femei încrezătoare, sofisticate, dar jucăușe, care au devenit cu rapiditate cliente fidele ale brand-ului. De la Prințesa Diana până la iconicul personaj de film și serial, Carrie Bradshaw (care, atunci când a fost jefuită, și-a oferit bijuteriile înaintea pantofilor Manolo), este clar că marca s-a bucurat de-a lungul timpului de apreciere și fidelitate din partea unui public extrem de variat.

Pentru un brand atât de bogat în istorie și cultură, o aniversare fastuoasă era mai mult decât necesară. Astfel, Blahnik a conceput o colecție capsulă pentru a comemora moștenirea extraordinară a casei de accesorii de lux și, firește, i-a oferit atingerea lui Midas. Pentru că desigur, ce altă modalitate poate fi mai bună pentru a sărbători o aniversare de aur decât cu o colecție capsulă strălucitoare?

Colecția, care va primi cu siguranță și binecuvântarea lui Carrie Bradshaw, reunește siluete opulente care reprezintă chintesența Manolo Blahnik. Linia conține siluete noi, îmbinate cu elemente clasice reinventate, cum ar fi Hangisi, Maysale, Lurum și Nadira, pe care clientela devotată a mărcii a ajuns să le iubească și să le prețuiască, toate acum învelite în auriu.

Pe lângă capsula fabuloasă de pantofi, compania își deschide luna aceasta, pentru prima data, și arhiva, într-o expoziție intitulată Manolo Blahnik: A New Way of Walking. Expoziția virtuală le va permite fanilor brand-ului de încălțăminte să înțeleagă amploarea arhivelor casei, subliniind în același timp inovația constantă adusă, totul prin intermediul unui tur fascinant al celor cinci „camere” care celebrează momentele esențiale, trecute și prezente.

Descoperă atât colecția capsulă, cât și expoziția Manolo Blahnik: A New Way of Walking pe www.manoloblahnik.com.

