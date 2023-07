Back to black & white! Trend-ul care face istorie și vara aceasta

Ei bine, pot spune cu mâna pe inimă că acest duo alb-negru este trendy în orice sezon. Eu, una, nu mă voi plictisi niciodată de această combinație, de altfel a fost și mixul favorit al legendarului Karl Lagerfeld, așa că trendul alb-negru va face istorie!

Minimalism

O rochie albă, minimalistă, completată de un minim accent negru este o ținută perfectă pentru o zi toridă în oraș sau pentru un weekend petrecut pe marginea unui lac, spre exemplu. Foto: @deeacodrea

Feminin

Pentru a obține efectul de black&white, este suficient să adaugi ținutei tale o bijuterie statement sau o floare oversized. O rochie feminină, neagră, cu umerii supradimensionați, se potrivește de minune cu o broșă în formă de floare, albă și o pereche de kittenheels tot albi. Foto: @lenaterlutter

Uber cool

Dacă vrei să alegi o ținută atipică pentru o zi de plajă, ei bine, o rochie sporty din care iese la iveală un sutien grafic, negru, este alegerea cea mai potrivită. Te vei simți ubercool & uber stylish. Foto: @svedae

College

Niciodată să nu subestimezi un look college. Vei fi mereu remarcată și vei arăta young & fresh. Dacă alegi o fustă micro mini, în stilul celei de la Miu Miu, atunci poartă flats. Foto: @howtosasha

Couture

Cu un look alb-negru poți alege și piese cu croieli exagerate sau volume exagerate. Nu va fi too much mai ales datorită faptului că este vorba despre un colorit monocrom. Fii mereu deschisă la nou atunci când este vorba despre styling-urile tale. Foto: @handinfire

Sexy, but stylish

Decupajele sunt adorate de către toate fashionistele în ultimele sezoane. Așadar, poți alege o pereche de pantaloni negri decupați în talie și un top simplu, minimalist, alb. Vei arăta sexy, dar stylish! Foto: @styleheroine

Classic with a twist

O cămașă albă și o pereche de pantaloni negri sunt piese care nu pot lipsi din garderoba ta deoarece te vor scoate din orice impas. Te sfătuiesc însă să alegi aceste piese cu personalitate, astfel încât ținuta ta să nu arate prea banal. Iar o pereche de pantaloni despicați în dreptul gleznei te vor flata și pot fi purtați cu tocuri cui, flats sau chiar teniși.

