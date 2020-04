24 de ore în izolare cu… Alina Eremia

Artista Alina Eremia ne sfătuiește ca minimum 30 de minute pe zi să facem doar ceea ce ne face plăcere. Astfel vom trece mai ușor de perioada izolării!

1. La ce oră te trezești dimineața?

În jur de ora 08:30. Sunt o persoană matinală, nu îmi place să pierd nopțile și vreau să am o calitate a somnului cât mai bună, așa că am grijă la ce oră mă pun în pat.

2. Care este ritualul tău de beauty?

Niciodată nu am abuzat de produsele de make-up așa că am un ten curat, fără probleme. Îl îngrijesc săptămânal și am mereu grijă să mă demachiez. Am câteva măști de curățare de la Oriflame pe care le aplic și, evident, cremele de hidratare.

3. Cum arată programul tău într-o zi de stat acasă?

Îmi aloc timp pentru compus muzică în fiecare zi, am înlocuit orele de studio cu orele de compus la pian și fac idei acasă. Am antrenamentul zilnic de la care nu mă abat și, evident, mesele, de care îmi este mult mai ușor să mă țin acum.

Am încercat să îmi reorganizez toate activitățile astfel încât să le pot face de acasă și să nu întrerup nimic. Inclusiv cu prietenele mele vorbesc în continuare pe whatsapp sau pe facetime, pentru partea profesională mi-am mutat toate întâlnirile pe zoom.

4. Care este meniul tău favorit homemade?

Îmi place să îmi gătesc carne de vită, este absolut senzațională. Am cateva rețete pe care mă pricep să le gătesc, inclusiv dulciuri, rețete din care am scos zahărul. Zilele trecute am făcut acasă niște gogoși low carb. Se fac pe bază de făina de migdale cu lapte de cocos și le-am îndulcit cu stevia, iar glazura o fac din ciocolată neagră (85% cacao) fără zahăr, cu unt de arahide și foarte puțin ulei de cocos extra virgin.

5. Care sunt cărțile tale preferate pentru această perioadă?

Citesc destul de mult, dar vă recomand: „Obstacolul este calea” de Ryan Holiday, Trilogia „Conversații cu Dumnezeu” de Neal Donald Walsch sau „Noaptea de Foc” de Eric Emmanuel Schmitt.

6. Spune-ne trei filme/seriale pe care ni le recomanzi.

Altered Carbon este un serial la care mă uit în perioada aceasta.

7. Asculți muzică sau îți place să fie liniște în casă?

Ascult multă muzică. Cred că liniștea mea e muzica, oricum ar fi, deși sună a clișeu, nu mi-aș imagina viața fără muzică. În perioada asta destul de încărcată din punct de vedere social și economic, arta este salvarea.

8. Care este ținuta ta favorită de stat în casă?

Un tricou lejer și pantaloni sport sau scurți.

9. Care sunt canalele de socializare pe care le folosești pentru a vorbi cu prietenii tăi în izolare?

Instagram, Whatsapp, Zoom.

10. Cu cine vorbești cel mai des la telefon?

Cu familia mea și cu prietenele mele. Vorbesc mult la telefon în general, iar acum și mai mult.

11. Care este contul de Instagram care ți se pare cel mai relevant acum?

Urmăresc ce postează Joe Dispenza (@drjoedispenza).

12. Care sunt site-urile, canalale TV sau ziarele online de unde îți iei informația de ultimă oră?

Vreau să fiu la curent cu ce se întâmplă în lume, dar cred că în momentul asta sunt multe fake news aruncate pe piață. Vreau să îmi păstrez mintea cât mai calmă așa că citesc strictul necesar, mă mai uit la World Health Organization.

13. Care este momentul tău favorit din zi?

Când cant la pian.

14. Ce îți lipsește cel mai mult în izolare?

Cred că asta îți va răspunde orice artist: îmi este tare dor să fiu pe scenă.

15. Ai câteva tips-uri pe care le putem pune și noi în aplicare?

Să ne acordăm minimum 30 de minute pe zi pentru noi, 30 de minute în care să facem ceva ce ne face plăcere.

16. Un mesaj pentru fanii tăi?

Abia astept sa ne vedem față în față!

Fun quiz:

1. Câine sau pisică? Câine.

2. Beatles sau Rolling Stones? Beatles.

3. Flip flops sau sneakers? Sneakers.

4. Yoga sau sport? Sport.

5. Cafea sau ceai? Cafea.

6. Filme sau seriale? Seriale.

