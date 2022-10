Tot ce trebuie să știi despre noua generație de aparate de coafat Dyson Airwrap

Vești grozave pentru toate pasionatele de beauty! Dyson a lansat săptămâna trecută, în premieră în România, noua generație de aparate de coafat Dyson Airwrap. Marea dezvăluire a avut loc în cadrul unui eveniment spectaculos, unde am avut ocazia să aflăm mai multe detalii despre noua tehnologie Dyson de îngrijire a părului, dar și să testăm mult așteptatul produs. Și, mai mult decât atât, am reușit să stăm de vorba cu Steve Williamson, Lead Haircare Development Engineer Dyson, care ne-a povestit care sunt schimbările majore pe care noul Airwrap le aduce, ce a stat la baza deciziei de a îmbunătăți vechiul model, dar și care sunt țelurile companiei pentru viitor.

Trebuie să recunosc că am fost extrem de surprinsă când am aflat de lansarea noii generații. „Cum ar putea deveni Dyson Airwrap mai bun decât este deja?', a fost primul meu gând și, de altfel, și cea dintâi întrebare pe care i-am adresat-o lui Steve, care mi-a mărturisit râzând că „inginerii nu sunt niciodată mulțumiți. Căutăm întotdeauna noi metode prin care putem să îmbunătățim lucrurile'.

Cu toate acestea, recunoaște că întregul proces a fost o adevărată provocare, dar că au fost mânați de trei principii fundamentale: „Dyson Airwrap trebuia să fie mai rapid, mai bun și mai ușor de folosit'. Pentru a obține toate aceste lucruri, Steve îmi spune că inginerii brand-ului au cerut opinia „consumatorilor, hairstiliștilor și profesioniștilor' și că le-au ascultat nevoile și cerințele. „Pentru că vrem întotdeauna să devenim mai buni. Și vom continua să ne dezvoltăm, să ascultăm părerile oamenilor din întreaga lume și să căutăm noi tehnologii'.

Însă lucrurile nu se întâmplă peste noapte, și, așa cum îmi spune și Steve, procesul de creare implică o echipă globală, multe eșecuri, dar și mai multe încercări. „Lucrurile încep în Marea Britanie, unde echipa de inovație caută noi metode prin care să schimbe produsul. Ne putem întrebarea: Ce putem face pentru a fi mai ușor de folosit? Fiindcă ne dorim să le oferim consumatorilor noștri rezultatele pe care le obțin în salon. Iar oamenii nu au neapărat dexteritatea sau abilitățile de a se coafa singuri. Și am vrut să schimbăm asta, și să le oferim oamenilor posibilitatea de a obține singuri rezultatele de la salon. Așa că am început să concepem prototipuri, să testăm și să încercăm diverse lucruri. Înveți multe când greșești, așa că e important să încerci. Vezi ce se întâmplă. Așa că am creat, și am creat, și am creat. În cele din urmă, le-am transferat produsele colegilor noștri din Filipine pentru a le îmbunătăți. În tot acest timp am făcut multe teste pe păr natural pentru a vedea cum se coafează, cum se usucă. Am făcut teste la nivel global, fiindcă vrem să includem pe toată lumea și pentru că deviza noastră este „toate tipurile de păr, toate tipurile de coafuri, mai puțină deteriorare'.

Dyson Airwrap este acum reproiectat în mod semnificativ și vine cu accesorii noi, regândite, care funcționează pe baza fluxului de aer Coandă, sporit. Steve îmi povestește că ideea de bază a acestei noi generații de aparate a fost „de a face mai mult cu mai puțin'. Astfel că, dacă înainte aveai nevoie de două bare de ondulare pentru a obține buclele perfecte, acum ai la dispoziție un singur accesoriu.

Îți poți coafa tot părul, creând bucle și onduleuri în sensul acelor de ceasornic și în sens invers, fără a mai fi nevoită să schimbi accesoriul la mijlocul procesului de coafare. În plus, „avem două tipuri de bare, cele de 30 milimetri, pentru bucle strânse și definite, și cele de 40 de milimetri, pentru bucle voluminoase', adaugă Steve.

Schimbările vizează și periile (ferme și moi), care sunt acum „mai bune, mai eficiente și care funcționează pe baza fluxului de aer Coandă îmbunătățit'. Practic, cu ajutorul lor vei putea obține aceleași rezultate pe care ți le oferă un hairstilist, ce folosește un uscător de păr și o perie clasică. În plus, pentru că Dyson Airwrap este potrivit pentru toată lumea, peria rotundă a fost special creată pentru femeile care au un păr fin și drept și care își doresc să obțină mai mult volum.

O altă inovație pe care noul Dyson Airwrap o aduce este uscătorul de netezire bazat pe efectul Coandă. Acesta te va ajuta să treci rapid de la un păr ud la unul umed (în modul pre-stilizare) sau să finalizezi coafatul prin ascunderea firelor rebele în modul de netezire. Fluxul de aer Coandă atrage și ridică firele de păr mai lungi și ascunde șuvițele rebele vizibile pentru un finisaj neted, strălucitor.

Însă partea cea mai bună e că, așa cum îmi spune și Steve, poți obține toate aceste coafuri fără să îți agresezi sau deteriorezi părul.

„În mod normal, pentru a obține o schimbare atât de radicală a părului ai nevoie de multă căldură. Această căldură afectează în mod direct părul, făcându-l mai puțin strălucitor și mai predispus la rupere'. Tocmai de aceea, pentru a-ți păstra părul sănătos și puternic, Dyson Airwrap se bazează pe o tehnologie inovatoare, numită controlul inteligent al căldurii. „Această tehnologie măsoară temperatura fluxului de aer de peste 40 de ori pe secundă' și reglează căldura pentru a asigura menținerea temperaturii sub 150°C.