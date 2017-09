Pielea uscata: 7 modalitati de a o remedia

Nimeni nu isi doreste sa aiba de-a face cu pielea uscata. Pielea uscata poate provoca mancarimi, machiajul nu se fixeaza cum ar trebui si are un aspect foarte neplacut.

Dar, ca orice problema de frumusete cu care ne confruntam, cu siguranta exista diferite modalitati de a combate acest aspect.

Chiar daca ai tenul uscat din cazua faptului ca asa te-ai nascut, sau din cauza alimentatiei, am pentru tine sapte remediii care te vor ajuta sa ai o piele neteda si hidratata.

Foloseste uleiul de cocos

Probabil ai deja acest ulei minune in bucatarie, care este 100% natural si sanatos. Uleiul de cocos este unul dintre cele mai bune tratamente tropicale pentru pielea uscata.

Cand il aplici, vei observa ca va intra usor in piele – tenul tau il va absoarbe pana la ultima picatura.

In plus, daca ai eczeme sau psoriasis, uleiul de nuca de cocos, te va ajuta sa calmezi pielea.

Renunta la dusurile fierbinti

Asa cum caldura iti deterioreaza parul, acelas lucru se intampla si cu pielea ta. Bineinteles, asta nu inseamna ca trebuie sa faci cele mai reci dusuri. Trebuie doar sa renunti la cele fierbinti – vor imbunatati dramatic cantitatea de umiditate din piele.

Exfolieaza-ti pielea

Multe persoane cu pielea uscata cred ca exfolierea face mai mult rau decat bine, dar trebuie sa elimini pielea uscata de la suprfata, ca pielea ta sa poata straluci.

Cauta masti exfoliante care sunt mai balnde. Folositi de doua-trei ori pe saptamana pentru rezultate optime.

Ia o lingura de ulei de seminte zilnic

Bogat in acizi grasi si omega 3, uleiul de seminte este ideal pentru hidratarea pielii. In acest mod, iti vei hidrata pielea din interior. De asemenea, pueteti lua capsule din smeinte de in – dar corpul tau va absorbi mai usor esentialul in forma de ulei pur.

Renunta la sapunul uscat

Sapunul este cel mai bun agent de uscare a pielii, iar daca il vei folosi pe fata sau pe maini nu te va ajuta absolt deloc. Foloseste un sapun lichid sau o crema de curatare care sa nu iti usuce tenul.

Nu uita de crema

Majoritatea dintre noi uitam sau trecem pur si simplu peste rutina de hidratare.Fie ca dureaza prea mult, sau nu iti place mirosul, hidratarea nu este o optiune daca ai pielea uscata. Daca nu iti place ideea de crema, foloseste un pulverizator sau un ulei de corp.

Bea multa apa

Daca preferi cafeaua sau alte bauturi decat apa, sa stii toate acestea iti vor deshidrata pielea. Cafeaua este diuretica, ceea ce face ca organismul tau da piarda lichide. In general, este bine sa bei cel putin opt pahare de apa pe zi, astfel incat pielea sa fie hidratata din interior.

