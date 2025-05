Jenna Ortega, noua ambasadoare internațională Dior Beauty

Începând cu 2025, actrița americană Jenna Ortega își consolidează colaborarea cu Maison Dior, devenind ambasadoarea globală a gamei de machiaj Dior, sub îndrumarea lui Peter Philips, Directorul de Creație și Imagine al Dior Makeup.

Cunoscută pentru rolul memorabil din serialul Netflix „Wednesday”, regizat de Tim Burton, Jenna a devenit rapid un simbol al noii generații de actrițe. Colaborarea cu Burton continuă și în acest an, în filmul „Beetlejuice Beetlejuice”, dar și în sezonul al doilea din „Wednesday”, care va avea premiera în toamna lui 2025.

Pe lângă aceste proiecte,Jenna Ortega este protagonistă și producător executiv în filmul „Death of a Unicorn”, apare alături de The Weeknd în „Hurry Up Tomorrow” – un film regizat de Trey Edward Shults – și a încheiat recent filmările pentru „The Gallerist”, unde joacă alături de Natalie Portman. În plus, va apărea în „Klara and the Sun”, regizat de Taika Waititi.

Anunțul colaborării cu Dior vine firesc, într-un moment de ascensiune majoră în cariera actriței. Casa de modă a declarat că Jenna Ortega reprezintă perfect curajul, eleganța și spiritul modern al Dior, fiind o alegere ideală pentru a inspira noua generație.

Jenna a vorbit și despre legătura ei personală cu machiajul și cu frumusețea:

„Casa Dior simbolizează îndrăzneala, eleganța și atemporalitatea, iar să fac parte din acest univers este, în același timp, incredibil de palpitant și ireal. Prima dată când am purtat ruj aveam cam 10 sau 11 ani și a fost tot pentru filmări, pentru că am început să joc de mică. Era rujul mamei mele – eram în baia studioului, iar ea mi l-a aplicat.”

