În industria de frumusețe, natural = sustenabil?

În ultimii ani, trend-ul ecologist a căpătat tot mai mare amploare. Fie că vorbim de mâncare, de articole vestimentare sau de produse cosmetice. Era o chestie cool să întrebi ospătarul dacă ouăle din avo toast-ul pe care l-ai comandat sunt organice. Sau să postezi o poză cu produsele de îngrijire și să folosești hashtag-ul 100% natural. Dar dacă lângă avo toast aveai o sticlă de apă din plastic, iar șamponul și crema pe care le-ai fotografiat erau în recipiente din plastic, parcă toată treaba cu sustenabilitatea se cam ducea pe apa Sâmbetei.

Dar timpul a mai trecut, au apărut mai multe informații despre ce înseamnă sustenabilitatea, tot mai multe brand-uri și-au însușit-o ca fiind una dintre valorile lor principale, și oamenii au înțeles că e mai mult decât o tendință. Cu toate astea, cred că lucrurile nu au fost clarificate în totalitate nici până în ziua de astăzi. Natural, organic, eco, bio, verde, sustenabil, sunt doar câteva dintre denumirile pe care le vedem pe etichetele produselor cosmetice. Într-o primă instanță am pune semnul egal între toate, nu? Dacă îmi cumpăr un șampon pe care e scris cu litere mari 100% natural presupun că are ingrediente naturale și că ambalajul e, și el, făcut din materiale biodegradabile. Și îl folosesc fericită și mândră că am reușit să salvez planeta și pe deasupra să am grijă și de sănătatea părului meu. Îmi pare rău să te dezamăgesc, dar lucrurile sunt doar parțial adevărate. Pentru ca un produs cosmetic sau de îngrijire să se clasifice ca fiind 100% sustenabil, trebuie să îndeplinească o serie de condiții.

Iar principalele sunt: să aibă în compoziția sa doar ingrediente naturale, iar metoda de procurare a acestora să fie una etică, modul în care este creat să fie unul ecologic și ambalajul să fie, la rândul său, creat din materiale speciale. Nu cred, însă, că această scurtă listă te-a lămurit prea tare, așa că o să le parcurgem pe rând.

Un produs cosmetic sau de îngrijire sustenabil trebuie să conțină ingrediente active provenite exclusiv din plante. Orice alt ingredient produs în laborator nu are ce căuta în compoziția sa. Însă, dacă ingredientele sunt naturale, asta înseamnă că sunt și sustenabile? De multe ori asociem termenul de natural cu un lucru benefic, iar pe cel de sintetic cu unul negativ. Dar uităm să ne gândim la modul în care au fost procurate ingredientele și la întregul proces prin care au trecut până au ajuns în baia noastră. Ca un produs să fie sustenabil, trebuie să provină dintr-o sursă regenerabilă, adică să continue să existe cel puțin încă 50 de ani în același mediu, dacă nu îl culegem. De asemenea, ar trebui să poată rezista în fața tuturor schimbărilor climatice. Însă caracteristica cea mai importantă a unui produs sustenabil este aceea că nu implică nici un fel de exploatare. Nu sunt folosiți copii sau sclavi, și nici nu implică defrișări sau alte metode de distrugere a ecosistemului. Pentru a avea cât mai puține repercusiuni nocive asupra mediului, de cele mai multe ori, materiile prime sunt cultivate în apropierea laboratoarelor sau sunt transportate cu mijloace cât mai puțin poluante. Și modul în care acestea sunt prelucrate este la fel de important pentru a se încadra la categoria de produs sustenabil. Astfel că metodele de prelucrare trebuie să fie, la rândul lor, eco-friendly.

Cum spuneam la început, ambalajul joacă un rol foarte important. Chiar dacă conține ingrediente naturale, care au fost culese și prelucrate corect, dar materialul ambalajului nu este unul reciclabil, biodegradabil, eforturile au fost făcute în zadar. Cel mai des sunt folosite ambalaje din sticlă sau bambus. Probabil că deseori ai văzut pe ambalajul produselor simbolul unui iepuraș cu urechi roz. Asta înseamnă că este cruelty-free, adică nu a fost testat pe nici un animal.

Un alt criteriu pe care trebuie să îl amintesc când vine vorba de sustenabilitate este legat de risipa de ingrediente pe care atât companiile, cât și noi, consumatorii, o facem. În ceea ce privește brand-urile vorbim de o risipă care de cele mai multe ori nu vizează doar ingredientele, ci și transportul sau modul de colectare și de depozitare. În cazul nostru, chiar dacă folosim produse sustenabile, trebuie să fim întotdeauna responsabili cu cantitatea de produs pe care o folosim. Cu cât mai puțin, cu atât mai bine. Fiindcă, folosite în cantități mari, chiar și aceste produse fără de păcat pot ajunge să dăuneze mediului înconjurător.

Acum, că am prezentat în linii mari ce criterii ar trebui să respecte un produs cosmetic sau de îngrijire pentru a fi 100% verde, cred că ar fi util să înțelegem ce presupun și restul denumirilor utilizate atât de des în industria de beauty.

Produs natural. Asta înseamnă că ingredientele folosite sunt naturale și că nu au suferit alte modificări. Însă trebuie să iei în calcul că aceste ingrediente pot fi atât de origine vegetală, cât și animală, ceara de albine sau lanolina fiind adesea folosite. Totodată, natural nu înseamnă întotdeauna mai puțin nociv. Dacă materiile prime nu provin dintr-o agricultură organică, adeseori pot fi dăunătoare.

Produs organic. Toate ingredientele acestui produs provin din agricultura ecologică controlată și nu au fost utilizate pesticide în creșterea lor. De asemenea, ar trebui să conțină până la 95% ingrediente organice pentru a se încadra în această categorie.

Produs vegan. Conține numai ingrediente de origine vegetală, însă nu neapărat și naturale. De multe ori un produs vegan poate avea în compoziția sa și ingrediente sintetice.

Produs cu ingrediente naturale. Spre deosebire de cel care se clasifică ca fiind 100% natural, ingredientele din acesta au suferit modificări chimice.

Deși tot mai mulți oameni au început să se orienteze către produse cosmetice sustenabile, fie fiindcă își doresc să aibă grijă de sănătatea lor, fie pentru a proteja mediul, lipsa unor reglementări stricte în industria beauty lasă multe semne de întrebare. De asemenea, multe companii profită de absența unei definiții clare a ceea ce înseamnă sustenabil și apelează la o creștere considerabilă a prețurilor pentru niște produse care nu sunt 100% verzi. Așa că scepticismul cu care multe persoane văd această parte eco-friendly a industriei nu poate fi blamat.

Oricât ne-am dori, nu putem controla în totalitate calitatea sau proveniența ingredientelor din produsele cosmetice pe care le cumpărăm. Dar dacă le-am prepara în casă? Probabil acum te gândești că poți înlocui o cremă de corp cu o combinație de mai multe uleiuri. Sau că poți subtitui masca pentru față de la un brand cunoscut cu una făcută din ingredientele pe care le ai în bucătărie. Dar cum ai putea înlocui o mascara sau un ruj? Nu aș fi putut să îți dau răspunsul la întrebarea asta până recent, când am descoperit cartea Ghidul Familia Aproape Zero Deșeuri, a lui Jérémie Pichon și Bénédicte Moret, apărută în România la editura Seneca. Cei doi autori promovează un stil de trai minimalist, și te invită să te gândești la cât de utile îți sunt cu adevărat zecile de produse cosmetice și de îngrijire pe care le ai.

În plus, îți propun să înlocuiești produsele industriale cu unele homemade, care nu sunt generatoare de deșeuri. Iată câteva dintre rețetele pe care le poți încerca.

Lapte demachiant

Ingrediente

100 ml ulei de migdale dulci (de măsline, floarea-sorelui sau alune)

2 lingurițe ceară de albine

60 ml apă de trandafiri sau flori de portocal (sau apă minerală)

2 lingurițe de glicerină

20 de picături de uleiuri esențiale de portocală galbenă sau rozmarin

15 picături de ulei esențial parfumat (facultativ)

Mod de preparare

Topește ceara de albine în ulei, în bain-marie, amestecând continuu (până când devine limpede și omogenă). Ia-o de pe foc și adaugă progresiv apa florală, apoi glicerina și uleiurile esențiale, amestecând compoziția cu un tel.

Cremă hrănitoare pentru corp și față

Ingrediente

50 ml amestec de uleiuri (jojoba, argan, avocado, germeni de grâu, shea, ricin)

1 lingură cu ceară de albine

1 lingură cu apă de trandafiri

10 picături de ulei esențial de portocală galbenă sau rozmarin

Mod de preparare

Într-un vas pus în bain-marie, amestecă cei 50 ml de uleiuri vegetale cu ceară de albine. Menține o ușoară fierbere și amestecă continuu. Când compoziția este limpede și omogenă, ia-o de pe foc. Adaugă apa de trandafiri și uleiurile esențiale. Amestecă fără oprire cu un tel, pentru o omogenizare perfectă. Pune amestecul rezultat într-un recipient de sticlă, înainte să se răcească.

Fard de obraz

Ingrediente

Praf de scorțișoară

Praf de paprica

Praf de cacao

Mod de preparare

Dacă vrei un ten auriu, bronzat, aplică doar pudra de cacao, cu ajutorul unei pensule, direct pe obraz. Pentru un ten mai colorat, amestecă paprica cu scorțișoara și aplică cu pensula pe obraz, apoi uniformizează cu un șervețel.

Mascara

Ingrediente

2 lingurițe ulei de cocos

4 lingurițe de gel de aloe vera

1/2 linguriță de ceară de albine

1 sau 2 capsule cărbune activ sau de cacao, dacă vrei o mascara maro

1 tub de mascara gol

Mod de preparare

Topește untul de cocos cu ceara de albine în bain-marie. Adaugă apoi și gelul de aloe vera și conținutul capsulelor de cărbune activ și amestecă bine. După ce l-ai luat de pe foc, toarnă compoziția obținută într-un tub gol de mascara.

Ruj de buze

Ingrediente

3 linguri cu ulei vegetal la alegere (jojoba, argan, shea, avocado, germeni de grâu, ricin, floarea-soarelui)

2 lingurițe de ceară de albine

4 linguri de ulei esențial de portocală galbenă sau rozmarin

Aromatizante de culoarea dorită (scorțișoară pentru maro, paprica pentru roșu, sfeclă pentru roșul închis)

Mod de preparare

Topește în bain-marie uleiul vegetal și ceara de albine. Ia-le de pe foc și amestecă compoziția cu un tel, adăugând și uleiul vegetal. Apoi introdu și aromatizantele pentru culoare, în funcție de preferințele tale. Pune amestecul într-un fost tub de ruj de buze gol și bine spălat. Pune-l la frigider pentru 20 de minute.

A fi sustenabil 100% nu e tocmai o misiune ușoară. Însă, dacă vrei să ai grijă de tine și în același timp să protejezi mediul înconjurător trebuie să depui puțin efort. Fie că înseamnă să te informezi cu privire la produsele pe care le cumperi, să reciclezi sau să refolosești ambalajele, să fii dispus să aloci o sumă mai mare de bani produselor din comerț, sau să le produci singură. Poate că, în mod normal, ultima varianta ți s-ar părea complicată și că ar necesita prea mult timp. Însă e o metodă benefică și amuzantă cu care îți poți ocupa multele ore libere.

