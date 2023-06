DYSON & HAIR, a never ending love story

În toamna anului trecut am realizat un interviu cu Steve Williamson, Lead Haircare Development Engineer Dyson, și am fost convinsă că am aflat tot ce se putea despre produsele de îngrijire a părului Dyson. Nu mă puteam înșela mai tare. De-abia după ce am participat la Dyson Technology & Innovation Campus am conștientizat cu adevărat complexitatea companiei, munca din spatele creării produselor și modul în care ele îți pot salva părul. Preț de două zile am stat de vorbă cu specialiști în îngrijirea părului, cu ingineri și hairstiliști, am testat produsele brand-ului și chiar am avut șansa să vizitez laboratoarele companiei, iar singurul lucru la care m-am gândit în tot acest timp a fost: „Am nevoie ASAP de un aparat Dyson. Dar să-ți explic cum am ajuns la concluzia asta.

La începutul lui iunie am primit invitația de a participa, în UK, la Dyson Technology & Innovation Campus. Chiar dacă nu mi se oferiseră prea multe detalii, am spus da fără să stau pe gânduri, iar câteva zile mai târziu eram la Londra, unde am vizitat pentru prima oară magazinul Dyson Demo de pe Oxford Street. Spre bucuria mea și a celorlalte jurnaliste și creatoare de conținut din întreaga lume, am avut parte nu doar de o prezentare a produselor, ci și de o sesiune de styling.

Ca să fiu complet onestă, recent am trecut printr-o schimbare de look, și deși sunt încântată de noua lungime și culoare a părului, până acum nu am reușit să găsesc o coafură care să mi se potrivească. Așa că i-am spus hairstilistei că are toată libertatea din lume. A ales să-mi coafeze părul cu placa Dyson Corrale™ pentru a crea niște bucle lejere, cu vârfurile drepte, iar la final, pentru a domoli firele rebele de la rădăcină, a folosit uscătorul de netezire al aparatului de coafat Dyson Airwrap. Întregul proces nu a durat mai mult de un sfert de oră, dar rezultatul a fost cu mult peste așteptările mele. Și nu mă refer doar la coafură, ci și la faptul că părul meu era mai mătăsos, avea mai multă strălucire și părea mai sănătos. După, am avut ocazia să-l întâlnim pe Larry King, un hairstilist cu un portofoliu impresionant (Natalie Portman, Karlie Kloss sau Jared Leto sunt doar câteva dintre celebritățile pe care le-a coafat), care ne-a oferit sfaturi despre îngrijirea părului și despre cum putem folosi mai ușor aparatele Dyson. În plus, ne-a vorbit și despre tendințe, precizând că „părul scurt, tunsorile wolf cut sau bob și coafurile inspirate din anii 90 sunt câteva dintre elementele cheie ale verii.

În cea de-a doua zi a experienței Dyson am vizitat laboratoarele companiei din Malmesbury, unde am asistat la procesul de dezvoltare a produselor și am înțeles mai bine întreaga muncă pe care specialiștii o depun pentru a lansa un nou aparat. Și, crede-mă, nu e tocmai ușoară.

De obicei, trec ani buni până când o idee se materializează și ajunge pe piață. Au loc mii de teste, sute de întâlniri cu hairstiliști și cercetători, și sunt create zeci de prototipuri. Totul se face în cadrul campusului din Malmesbury, unde există laboratoare speciale, create pentru a testa fiecare funcție a aparatelor. De exemplu, există încăperi în care este testată compatibilitatea electromagnetică a produselor, unde inginerii fac în fiecare zi zeci de experimente pentru a crea produse cât mai performante si mai sigure.

De asemenea, există și o cameră anecoică (fără ecou, adică) în care inginerii măsoară cât de zgomotoase sunt aparatele. Din nou, testele durează ani de zile și presupun o muncă de echipă asiduă. În plus, am avut șansa de a interacționa cu foarte mulți ingineri, care ne-au introdus în universul Dyson, și care ne-au arătat o mică parte din procesul de dezvoltare al unui produs. Am putut observa cum aparatele Dyson sunt testate în mod constant pe șuvițe de păr naturale, pentru a putea înțelege cum reacționează fiecare tip de păr, dar și pentru a afla mai ușor care sunt aspectele ce trebuie îmbunătățite.

Pe lângă acest tur, am avut parte și de câteva discuții extrem de interesante cu specialiști în îngrijirea părului, care ne-au explicat cum căldură emanată de instrumentele de styling duce la deteriorarea masivă a părului. Ce m-a surprins să aflu a fost că folosirea acestor aparate este chiar mai dăunătoare decât procesul de vopsire și că, de cele mai multe ori, produsele cu protecție termică nu oferă efectele pe care le promit. Tocmai de aceea, țelul principal al companiei este de a crea produse care nu deteriorează părul și care te ajută să obții acasă aceleași rezultate ca la salon. Nici unul dintre aparatele Dyson nu folosește o căldură extremă, ce ar putea duce la degradarea sau ruperea firelor de păr.

De exemplu, Dyson Airwrap se bazează pe efectul Coandă și pe o tehnologie inovatoare, numită controlul inteligent al căldurii, care măsoară temperatura fluxului de aer de peste 40 de ori pe secundă și reglează căldura pentru a asigura menținerea temperaturii sub 150°C. Iar această tehnologie este folosită și în cazul uscătorului de păr Dyson Supersonic sau a aparatului de îndreptat Dyson Airstrait, un produs nou, ce reușește să usuce și să îndrepte părul simultan. Cum nu folosește plăci fierbinți, ci aer, Dyson Airstrait îți protejează părul și, în același timp, te ajută să obții coafura perfectă mult mai rapid și mai ușor.

Fiindcă, așa cum îmi spunea Steve, produsele Dyson au fost create pentru a se adresa tuturor tipurilor de păr, pentru a te ajuta să obții orice tip de coafură îți dorești, și mai ales, pentru a preveni deteriorarea părului. Și pentru că am avut șansa să le testez pe toate, te asigur că cele trei principii sunt cât se poate de reale.

Descoperă întregul univers Dyson aici!

Urmăreşte cel mai nou VIDEO incărcat pe elle.ro