Cum să obții un păr strălucitor într-un mod natural

Aș putea petrece săptămâni întregi la plajă, nefăcând nimic, doar bucurându-mă de soare. Dar, după doar câteva zile, pielea și părul meu trag semnale de alarmă și îmi spun că e timpul să renunț la viața de huzur.

Niciodată nu am avut părul acela lung, perfect drept și strălucitor pe care îl vezi pe Instagram. Însă acum, pe timpul verii, și puțina strălucire pe care o avea pare că a dispărut în totalitate. De-a lungul timpului am învățat că nu doar tratamentele făcute la salon mă pot ajuta, ci că și trucurile simple, unele învățate de la bunica mea pot face minuni. Așa că, după zilele de vacanță, când părul a fost ars de razele soarelui, încerc să îi acord mai multă atenție și să îi ofer îngrijirea de care are nevoie pentru a-l hidrata și pentru a capăta un aspect sănătos.

Iată câteva trucuri naturale pe care poți miza ori de câte ori părul tău are nevoie de un restart. Încearcă-le câteva săptămâni și vei observa diferențele.

Folosește oțet de mere

Un truc pe cât de vechi, pe atât de util. Bunica mea obișnuia să își clătească părul cu oțet, însă pe atunci nu îi întelegam rostul și nici nu puteam trece peste mirosul puternic pe care îl lăsa. Am aflat însă de la mai mulți hair stilișți că ar trebui să îi acord o a doua șansă. Oțetul de mere este bogat în antioxidanți și acizi care ajută la repararea părului. O mare parte din șampoanele pe care le folosim astăzi conțin sulfați sau alte chimicale care îndepărtează uleiurile naturale ale părului. De aceea, oțetul de mere îți va reechilibra pH-ul scalpului, ajutându-ți părul să crească mai repede și să strălucească mai intens.

Încearcă o mască cu avocado

Hair stylist-ul lui Kourtney Kardashian, Andrew Fitzsimons, recomandă folosirea perioadică a unei mășți obținută doar din ingrediente naturale pentru a avea un păr sănătos ca al vedetei. Ai nevoie de două patru ingrediente pe care le vei găsi în bucătăria ta: miere, ulei de măsline, avocado și sucul de la o lămâie. Amestecă-le pe toate până obții o pastă, și las-o să acționeze pentru 45 de minute. Vei observa că părul tău va fi mai catifelat și mai strălucitor.

O dietă echilibrată

De câte ori nu ai auzit că frumusețea vine din interior? Evident că se referă la starea de bine pe care o transmiți, însă, uneori, trebuie să luăm zicala ad litteram. Beneficiile unei diete echilibrate, bogată în fructe și legume, se poate reflecta nu numai asupra corpului tău, ci și asupra părului și a tenului. Asigură-te că îți hrăneșți organismul corespunzător, și că nu suferi de nicio carență în ceea ce privește vitaminele esențiale. Poți adăuga suplimente în dieta ta zilnică precum colagen sau spirulină pentru ca părul tău să devină mai puternic și mai sănătos.

Fără chimicale

Așa cum obișnuiești să citești ingredientele de pe etichetele produselor alimentare, așa ar trebui să faci și cu produsele cosmetice. Cum spuneam și mai devreme, multe dintre ele conțin suflați și chimicale care înlătura uleiurile naturale ale părului și ale scalpului. Sulfații sunt adăugați în produsele de curățare ale părului fiindcă creează un exces de spumă și curață în profunzime murdăria. Cu toate acestea, sunt atât de puternici încât de multe ori îți usucă părul, lăsându-l fragil și iritând scalpul. În ultimul timp industria de beauty s-a îmbogățit cu produse în a căror compoziție intră doar ingrediente naturale, așa că orientează-te către acestea pentru a-ți menține părul sănătos.

Foto: Imaxtree

Urmăreşte cel mai nou VIDEO incărcat pe elle.ro