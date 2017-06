Zodiile pe care nu ar trebui sa le enervezi niciodata

Sa vedem cateva semne zodicale pe care nu ai vrea sa le superi vreodata, pentru ca te vor invata o lectie mai aspra pe care, probabil, nu o vei uita niciodata.

Gemeni

Gemenii sunt cel mai de temut oameni de suparat. Atunci cand ii vei deranja cu ceva, acestia vor exagera situatia ca si cum le-ai omorat intreaga familie. Principalul mod de exprimare a supararii lor in legatura cu persoana care i-au deranjat, va fi sa o injoseasca sub forma barfelor in mod public.

Te vor mentiona in cadrul oricarei platforme de social media si vor posta sub un titlu enorm, care sa ajunga la toata lume, spunand ceea ce i-ai facut. Gemenii sunt in stare sa construiasca o adevarata campanie de PR pentru a se razbuna. Din fericire pentru tine, acestia vor fi priviti intr-un mod mai putin pozitiv pentru actiunile lor de ordin SF intr-un astfel de caz, astfel incat tu vei scapa cu reputatia intacta.

Balanta

Nici macar nu vei sti ca ai suparat o Balanta, pentru ca aceasta este atat de agresiva in pasivitatea ei, incat nu iti va spune niciodata ca este suparat/a pe tine. Dar asta nu inseamna ca nu va pastra distanta pentru urmatorii 40 de ani pentru ceea ce crede ca i-ai facut.

Balantele semnifica semnul dreptatii, al echilibrului, de aceea vor avea grija sa platesti intotdeauna daca le-ai gresit cu ceva. Si crede-ne, cam niciodata nu sunt multumiti si vor sa se razbune din ce in ce mai mult…

Scorpion

Va amintiti ca am spus mai sus de Balante ca sunt pasiv-agresive? Ei bine, Scorpionii sunt adevarati luptatori agresivi. Daca ii tradezi si ii minti, vei sti, cu siguranta, ce inseamna focul. Ascultati-ne! Scorpionii va vor urmari pana vor considera ei de cuviinta ca nu mai meritati eforturile razbunarii, pana cand reputatia distrusa de ei va fi deja uitata de catre toata lumea.

Scorpionii vor interveni in relatiile voastre, va vor sabota sansele de a avea o noua dragoste, vor raspandi zvonuri despre voi pana si la locul vostru de munca. Vor apela la adevarate strategii desprinse parca din „Game of Thrones” pentru a simti ca isi recapata puterea pe care o aveau inainte sa ii deranjati.

Pesti

Spre deosebire de toate celelalte zodii, atunci cand vei rani pe cineva din aceasta zodie, acesta/aceasta va avea grija sa va raneasca acolo unde va doare cel mai tare. Supararea lor este de genul “Nu m-ai suparat, m-ai dezamagit!”, iar daca te va scoate din viata sa, o va face pentru totdeauna. Indiferent de relatia apropiata pe care poate ati avut-o, atunci cand raniti acest semn zodiacal, cand le ranesti parerile pe care le aveau despre tine, despre cine erai si ce intentii aveai, doar tu vei realiza si vei simti cat esti de cazut.

Pestii nu vor incerca sa te distruga, sa se razbune, insa nu vor uita niciodata ce le-ai facut si vei vedea asta in ochii lor, atunci cand nu te vor mai saluta ca pe un prieten loial cum te considera, ci ca pe un strain in care nu are deloc incredere. Pedeapsa Pestilor este mult mai aspra decat cea a Scorpionilor, de exemplu. Macar stii ca Scorpionilor le mai pasa atat cat sa se enerveze macar pe situatie. Insa indiferenta Pestilor e cea mai crunta razbunare.

Celelalte zodii carora nu trebuie sa le gresiti sunt Taur, Capricorn si Berbec, insa cel putin acestia sunt dispusi sa ierte.

