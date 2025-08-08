Horoscop săptămânal. Previziuni pentru perioada 11-17 august 2025

Citește horoscopul săptămânal pentru toate zodiile: Berbec, Taur, Gemeni, Rac, Leu, Fecioară, Balanță, Scorpion, Săgetător, Capricorn, Vărsător, Pești și află ce ți-au rezervat astrele pentru perioada 11-17 august 2025, ca să fii pregătită pentru schimbările care se pot produce în carieră, în viața de cuplu, în privința sănătății sau a banilor.

Horoscop săptămânal Berbec: 11-17 august 2025

Interpretările tale nu sunt întotdeauna dintre cele mai bune. Pentru a evita disputele, apelează la o atitudine diplomată. Coordonarea colegilor este necesară la locul de muncă. Citește aici horoscopul săptămânal complet pentru Berbec

Horoscop săptămânal Taur: 11-17 august 2025

„Recalibrarea” imediată în raport cu anumite sectoare ale vieții va aduce destul de mult echilibru emoțional. Simți o mare ușurare psihică atunci când lucrurile iau forma pe care ți-o dorești. Citește aici horoscopul săptămânal complet pentru Taur

Horoscop săptămânal Gemeni: 11-17 august 2025

Indiferent de statutul social pe care îl ai, crezi în autenticitate. În săptămâna care urmează ai tendința să setezi în jurul tău mai multe bariere, mai ales profesionale. Citește aici horoscopul săptămânal complet pentru Gemeni

Horoscop săptămânal Rac: 11-17 august 2025

Comunicarea din relațiile din viața ta are de suferit din cauza indiferenței, iar tu știi asta. Ești neliniștită mereu, distantă și totuși ceri foarte multe de la cei din jur. Citește aici horoscopul săptămânal complet pentru Rac

Horoscop săptămânal Leu: 11-17 august 2025

Lași loc înțelepciunii, încrederii, determinării să pătrundă în inima ta pentru a face lumină asupra acelor lucruri care te împlinesc. Nimic nu este mai ușor decât atunci când îți dai voie să faci ce simți! Citește aici horoscopul săptămânal complet pentru Leu

Horoscop săptămânal Fecioară: 11-17 august 2025

În zilele aceastea, îți creionezi noi obiective profesionale, renunți la prietenii sau oameni care nu te mai inspiră și trăiești totul la alt nivel. Rezumând, te concentrezi pe propriile nevoi. Citește aici horoscopul săptămânal complet pentru Fecioară

Horoscop săptămânal Balanță: 11-17 august 2025

Perioada următoare este pentru tine pretextul perfect pentru a te dedica celor dragi. Tot ceea ce faci pentru cei din jur are la bază sentimente profunde de afecțiune și recunoștință. Citește aici horoscopul săptămânal complet pentru Balanță

Horoscop săptămânal Scorpion: 11-17 august 2025

Anxietatea colectivă pe care o recunoști în dinamica propriei familii are drept sursă experiența de viață a fiecărui membru care face parte din ea. Tu vei reuși să rupi acest cerc vicios! Zi de zi faci asta! Citește aici horoscopul săptămânal complet pentru Scorpion

Horoscop săptămânal Săgetător: 11-17 august 2025

Zilele săptămânii care urmează se află sunt energia de luptător al Săgetătorului. Ești ușor de iubit de către cei din jur deoarece starea ta de spirit este una plăcută și deloc defensivă. Citește aici horoscopul săptămânal complet pentru Săgetător

Horoscop săptămânal Capricorn: 11-17 august 2025

Zilele acestei săptămâni vor avea nevoie de o bună organizare. La birou sunt în desfășurare proiecte dificile și nu îți va fi ușor. Ai nevoie de pauze de relaxare și să te hrănești corespunzător. Citește aici horoscopul săptămânal complet pentru Capricorn

Horoscop săptămânal Vărsător: 11-17 august 2025

Așteptările pe care ajungi să le proiectezi asupra celor din jur îți fac rău. Chiar dacă dintotdeauna ai făcut multe compromisuri, acum este momentul să fii mai categorică în raport cu alegerile pe care le faci. Citește aici horoscopul săptămânal complet pentru Vărsător

Horoscop săptămânal Pești: 11-17 august 2025

Te lași prea ușor cucerită de situații sau contexte care îți dau o senzație pasageră de împlinire. Este nevoie de mai multă determinare pentru a ajunge la un real echilibru. Citește aici horoscopul săptămânal complet pentru Pești

