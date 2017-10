Fanteziile sexuale si ce te incita cel mai mult, in functie de zodia ta

Descopera mai jos ce iti trezeste interesul la un posibil partener sexual si care sunt fanteziile tale in functie de zodie.

Barbati, avem ceva informatii utile pentru voi! Pentru un plus de fantezie in viata amoroasa, fiecare zodie are nevoie de un stimulent. Citeste mai jos ce o face fericita din punct de vedere sexual in functie de trasaturile zodiei. Nu crezi? Va provoc la o discutie fara inhibitii!

Berbec

Berbecilor le place stilul dominator si usor agresiv. Si cu putin joc de putere in acest cocktail. Vrei sa vezi o femeie berbec Berbec in culmea extazului? Las-o sa detina controlul! Bucura-te de forta si puterea pe care o emana!

Taur

Daca vrei sa stimulezi o femeie Taur secretul este unul singur: sanii. Fie ca tu esti cel care incinge atmosfera sau initiativa este a ei, cand vine vorba de acest semn tot ceea ce trebuie sa faci este sa te axezi indelung pe aceasta zona erogena.

Gemeni

Haideti sa fim deschise! Voua va place sa fiti dominate de partener si aveti diferite fantezii intr-o astfel de ipostaza. Daca te lasi condus de imaginatia femeii Gemeni, aceasta iti va oferi momente incendiare prin mangaieri. Fii bland cu ea si las-o sa se desfasoare! Fetisul gemenilor sunt picioarele.

Rac

Femeia Rac vrea sa fie pe primul plan intotdeauna. Cand vine vorba de intimitate, nu te astepta la altceva. Te va coplesi cu dorintele ei insistente, dar sexy. Asteapta mereu complimente si ii place sa auda cat de frumoasa este in ochii tai. Sa admiri felul in care arata este intotdeauna o metoda buna de a incepe o partida de amor cu un Rac.

Leu

Tot ceea ce vrea femeia Leu este sa te increzi in ea. Are o imaginatie bogata, este teatrala si ii plac jocurile de rol. O fascineaza barbatii care intra in povestea ei si iau in serios personajul pe care il joaca. Participa la fanteziile ei si vei avea o iubita Leu fericita!

Fecioara

Desi le place sa creada despre ele ca sunt misterioase si senzuale, si chiar sunt uneori, cel mai bine ar fi sa fii direct cu femeia Fecioara. Ofera-i ce isi doreste inainte sa iti atraga ea atentia ca nu ai facut-o. Fii atent la dorintele ei si materializeaza-le cat mai repede. Subintelesurile nu sunt tocmai punctul forte al Fecioarelor. Pentru o aventura de neuitat fii pregatit sa intri in pielea unui personaj si sa joci un rol. Una din fanteziile cele mai incitante ale Fecioarei tine de putere si latura ascunsa a personalitatii.