Ce inseamna pentru tine Luna Plina in Pesti – previziuni astrologice

Luna Plina in Pesti a fost pe 6 septembrie 2017, insa efectele acestui fenomen se fac simtite de-abia acum. Luna Plina in Pesti este o perioada deosebit de benefica, mai ales pentru cei care au vise mari de indeplinit.

In mod evident, zodia Pestilor este prima afectata de acest fenomen. Nativii Pesti sunt deosebit de sensibili in aceasta perioada, percepand lucruri care pana acum le erau necunoscute – se poate spune ca isi dezvolta un al saselea simt.

In general, pentru majoritatea zodiilor, este o perioada in care predomina linistea – nu se prevede niciun eveniment sau fenomen iesit din comun. Luna Plina in Pesti aduce o aura misterioasa peste tot ceea ce se intampla si este o perioada propice pentru dezvoltarea intuitiei si a instinctelor.

Zodiile care vor intampina probleme in sectorul financiar sunt Racii, Capricornii si Varsatorii. Fie ca au de facut anumite calcule in ceea ce priveste banii pe care ii castiga, fie ca apar tot felul de cheltuieli neprevazute, aceasta este o perioada fara prea mare succes financiar pentru aceste zodii.

Nativii care vor intamina probleme in dragoste, pe de alta parte, sunt Fecioarele, Sagetatorii si Gemenii. Fie ca intampina dezamagiri in dragoste, asa cum este cazul Fecioarei, fie ca trebuie sa ia anumite decizii neplacute pe care le-au amanat foarte mult timp, aceasta este o perioada in care vor suferi in sfera sentimentala.

Zodiile care intra in aceasta perioada avand noroc sau pur si simplu traversand un moment bun in viata lor sunt Leii, Taurii, Berbecii si Scorpionii. Fie ca sunt caractere foarte puternice, asa cum sunt Leii si Scorpionii, si nu se lasa doborati si influentati de nimic, fie ca traverseaza o perioada benefica in acest moment, aceste zodii nu vor intampina vreun eveniment neplacut in aceasta perioada.

