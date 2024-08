ZALANDO Visionary Award 2024

Am plecat cu entuziasm la Copenhaga la invitația Zalando, care și în acest an este partenerul strategic al CPHFW, dar și brand-ul care, pentru al doilea an, a organizat Visionary Award, o competiție care celebrează creatorii viitorului, punând în lumină designerii și brand-urile cu o abordare vizionară. Ideea are la bază dorința de a crea un impact social pozitiv, stimulând inovația și creativitatea în industria modei.

În acest an, câștigătoarea acestui premiu a fost Sinéad O’Dwyer, din Irlanda, masterandă la Royal College of Art, care și-a făcut astfel debutul pe podiumul de la Săptămâna Modei din Copenhaga.

Am plecat de la Villa Copenhaga (aș zice, cel mai bun hotel în care poți să stai în timpul Săptămânii Modei, pentru că e locul în care se adună majoritatea oamenilor de modă veniți special pentru eveniment – de această dată le-am zărit aici pe Pamela Anderson, Caro Daur, Alana Hadid etc.) spre apă, unde ne aștepta un vaporaș care ne-a dus la locația în care urma să vedem show-ul brand-ului Sinéad O’Dwyer. A fost, probabil, cel mai inedit ride spre o prezentare de modă, traseul pe apă care a durat 15 minute fiind totodată o incursiune în inima orașului, pentru că am putut admira (cu un pahar de șampanie Moët în mână) cele mai frumoase clădiri (arhitectura acestui oraș e unică în lume!).

Locația show-ului a fost în aer liber (cumva riscant, pentru un oraș în care ai patru anotimpuri într-o zi și plouă frecvent) pe esplanada Opera Park, un loc foarte orientat spre design, cu multă vegetație, apă în fundal… un tablou care a fost completat cu sculpturi bazate pe scanări 3D ale primelor lucrări turnate ale lui Sinéad, realizate împreună cu artista Jade O’Belle. Chiar și sunetele au fost aparte, show-ul a inclus recitarea unui poem scris special pentru show de autoarea Anastasiia Fedorova.

A fost primul show pe care l-am văzut în care mesajul a fost unul evident, vorbind despre diversitate, despre celebrarea tuturor tipologiilor de corpuri feminine. Fiind prezentă acolo, pur și simplu nu înțelegeam cum a putut face designerul fitting-ul, cum au fost îmbrăcate acele corpuri atât de diferite în niște haine care le veneau realmente turnate; iar colecția nu e deloc una safe, deoarece cuprinde hamuri inspirate de tehnica shibari (o tehnică japoneză de bondage în care funia este folosită pentru a lega noduri de-a lungul corpului, permițându-i să fie încapsulat în multe linii și astfel restrâns), micro-culottes, fishnets, materiale din denim stretch…

Am aflat ulterior, la dezbaterea la care am participat a doua zi (o discuție foarte interesantă despre viitorul modei alături de membrii juriului Zalando Visionary Award, printre care Giuliano Calza, director de creație la GCDS, și Edward Buchanan, director de creație la SANSOVINO6 / director de modă la Perfect Magazine Milano) că Sinéad implică modelul de la începutul procesului de design.

„Incluziunea și diversitatea încep cu adevărat cu modelul, și dacă acest lucru nu se întâmplă în interior, este imposibil să se întâmple în exterior. Proiectarea directă pe diferite mărimi și forme corporale este foarte importantă, atât din punct de vedere practic, cât și creativ. Lucrând creativ cu corpul care va purta hainele la final înseamnă că rezultatul va funcționa; vei lua forma corpului ca inspirație și ca context pentru domeniul sau limitările designului”, ne-a spus ea. Așadar, manechinul din studioul ei nu este cel clasic, pe care lucrează majoritatea brand-urilor, și de fapt nu este unul, ci sunt mai multe, pentru mai multe tipuri de corp.

Întrebată care este planul său pentru viitor, creatoarea irlandeză ne-a mărturisit: „cea mai importantă strategie pentru 2024/25 este lansarea primului nostru magazin online, care va vinde look-urile noastre cheie în mărimi de la UK 6 la UK 30; aceasta va fi prima dată când vom putea aduce pe piață întreaga noastră gamă de mărimi. Suntem nerăbdători să împărtășim aceste piese cu femeile, inspirația noastră”.

Mi s-a părut că acest brand întruchipează fix esența a ceea ce reprezintă acest premiu, Zalando Visionary Award, care are ca scop celebrarea vizionarilor care împing limitele și redefinesc ceea ce poate fi moda.

Cum ziceam, fix acest lucru ador la Copenhaga Fashion Week: faptul că mereu mă întorc acasă cu nume noi pe care le pun pe radarul meu.

