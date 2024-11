Uscătorul de păr Dreame Pocket, inclus în topul TIME al Celor mai Bune Invenții din 2024

Dreame Technology, companie globală renumită pentru abordarea sa inovatoare în domeniul electrocasnicelor, a anunțat că uscătorul de păr Dreame Pocket a fost inclus în topul „Celor mai bune invenții ale anului 2024', realizat de revista TIME. Fiind singurul uscător de păr menționat de publicație, această recunoaștere subliniază creșterea companiei în rândul produselor sofisticate din domeniul frumuseții și performanța sa excepțională în industria electronicelor de consum.

Dreame Pocket a fost recomandat drept un „Instrument profesional pentru păr, ideal pentru călătorii”. Potrivit TIME, „uscătoarele de păr compacte pentru călătorii sunt, de obicei, fără funcții complexe. Uscătorul Dreame este ușor și pliabil, dar are puterea unui uscător standard și include accesorii care îl transformă într-un ondulator sau un dispozitiv pentru îndreptarea părului.'

De la lansarea sa în SUA, în august 2024, uscătorul Dreame Pocket a devenit una dintre cele mai populare alegeri ale consumatorilor la nivel global. Combinând tehnologia avansată cu un design centrat pe utilizator, acesta depășește limitările de design ale uscătoarelor de păr convenționale. Dreame Pocket oferă o capacitate remarcabilă de pliere între 0-180°, în 3 forme (N, 1, 7), cântărește doar 300 grame și este foarte ușor de depozitat, mai ales în bagajele pentru călătorie.

Pe lângă portabilitate, Dreame a adus inovații și la nivel de funcționalitate. Dispozitivul devine un adevărat „stilist de buzunar', deoarece combină funcțiile de uscare, îndreptare și ondulare pentru a satisface diversele nevoi ale consumatorilor în orice situație. Dreame Pocket are un motor de 110.000 RPM și asigură uscarea rapidă, dar și u nivel de zgomot redus de sub 60 dB. Cu 300 de milioane de ioni negativi, Dreame Pocket protejează sănătatea părului. Temperaturile sunt reglate inteligent la 57°C printr-un senzor care asigură siguranța și previne deteriorarea părului. Uscătorul are și accesorii magnetice pentru coafare profesională – o duză pentru îndreptare și una pentru bucle – și este completat de o geantă elegantă pentru depozitare ușoară, fiind soluția ideală pentru styling în deplasare.

Premiul acordat recunoaște realizările Dreame în designul de produs, îmbunătățirea funcționalității, inovație și creativitate și ridică standardele de design pentru întreaga industrie a uscătoarelor de păr. Compania va continua să ofere experiențe excepționale consumatorilor din întreaga lume.

Modelul de uscător de păr Dreame Pocket se regăsește și în oferta eMAG România.

