Under Armour: Feel Unstoppable

La începutul lunii octombrie am avut marea plăcere de a participa, la Londra, la evenimentul de lansare a noii colecții Under Armour, intitulată sugestiv Unstoppable. De ce folosesc cuvântul „sugestiv? Pentru că, așa cum am aflat, brand-ul „este obsedat să fie mai bun, mai puternic și mai concentrat decât celelalte. Iar produsele sale, de cea mai înaltă calitate, sunt menite să îmbunătățească performanțele sportivilor și să le confere încrederea de care au nevoie.

Fondat în 1996 de Kevin Plank, pe atunci un jucător de 24 de ani de fotbal american din cadrul Universității Maryland, Under Armour a pornit de la un tricou de compresie din fibre sintetice. Tricoul putea să absoarbă și să elimine transpirația într-un timp record, păstrând senzația de uscat atât de necesară sportivilor. Apoi, după ce și-a îndeplinit promisiunea prin materialul HeatGear®, Under Armour a continuat prin introducerea faimoasei sale țesături ColdGear®, care menține o temperatură optimă în condiții de frig, urmând în cele din urmă lansarea AllSeasonGear®, care asigură confortul sportivilor între temperaturi extreme. Înregistrând un succes fulminant cu aceste inovații, brand-ul a început să fie copiat de competitori, dar curând a fost recunoscut drept unul dintre cele mai bune din domeniul său.

Acum, după ce a dovedit în nenumărate rânduri că face față cu brio cerințelor oricărui sportiv de performanță și nu numai, Under Armour continuă să inoveze prin produse care acoperă nevoile sportivilor pe teren și în afara lui, de data aceasta cu cea mai recentă colecție de îmbrăcăminte sport, Unstoppable, demonstrând astfel, din nou, modul în care îi face pe sportivi mai buni pe teren și le simplifică viața și în afara acestuia.

Pentru a prezenta noua colecție, Under Armour a organizat un eveniment de lansare în emblematica locație Hoxton Docks din Londra, reunind cu această ocazie unii dintre cei mai celebri sportivi din oraș care sunt ambasadori ai brand-ului, inclusiv Anthony Joshua (de două ori campion la box la categoria grea), Maro Itoje (jucător de rugby la echipa Saracens și în naționala Angliei), Eddie Nketiah (jucător de fotbal la Crystal Palace FC), Emily Fox (jucătoare de fotbal la Arsenal FC) și Erika Lempek (jucătoare de fotbal la UA Next).

Evenimentul s-a concentrat, desigur, pe sport, dar cu două zone active, un teren de baschet și o zonă de box cu sac, puse la dispoziția oaspeților, precum și un vestiar dotat cu echipament Under Armour, unde invitații puteau admira colecția îndeaproape. Dar surpriza a constat în deschiderea unui al doilea spațiu, unde aranjamentul era aidoma unei săli de box, cu un spațiu central de prezentare și o zonă de gradene dispusă în jurul său. După o perioadă scurtă, dar intensă, de așteptare a început și spectacolul. Mai întâi am avut parte de o defilare cu sportivii UA Next care au prezentat în pași de dans cele mai recente colecții ale brand-ului, pentru ca apoi să urmeze punctul culminant: o masa rotundă la care sportivii invitați au discutat despre ceea ce-i face să se simtă de neoprit, indiferent de situație. Subiectele abordate au inclus cultura vetimentației sportive, viața la Londra, mentalitatea atleților de elită și aspirațiile lor pentru următoarea perioadă.

Colecția FW24 Unstoppable include 60 de piese premium în tendințe pentru bărbați și femei, ale căror culori sezoniere și fit-uri diverse permit o abordare mix&match ce poate fi adaptată cu ușurință stilului personal. Țesăturile sunt ușoare și durabile, rezistente la apă datorită tratamentului Under Armour Storm, au o elasticitate în 4 direcții și oferă astfel confort pe tot parcursul zilei. Banda bemis, ce poate fi observată în colecția Unstoppable la diferite piese precum Anorak Unstoppable și jacheta Unstoppable Crop, nu este prezentă doar pentru o estetică sleek și tehnică, ci este plasată strategic pentru a completa silueta sportivului.

Tot ce-mi mai rămâne de făcut este să te îndrum către magazinele brand-ului, dar și către online, pe www.underarmour.ro, unde vei putea descoperi această colecție irezistibilă și să-ți garantez că nu vei regreta! Feel unstoppable!

„De fiecare dată când cineva are ceva de spus, vrei întotdeauna să-i demonstrezi că a greșit sau poți să vezi partea pozitivă. În calitate de sportiv de elită, este important să simți asta și să-ți amintești că, de fiecare dată când intri pe teren, ai capacitatea de a schimba narațiunea cu performanța ta. – Eddie Nketiah

„Ca atlet profesionist, muncești mult pentru a ajunge acolo unde vrei să fii, dar apoi conștientizezi că lucrurile nu se opresc acolo… Pentru a merge mai departe, trebuie să găsești mereu noi modalități de a inova și de a te îmbunătăți. Pentru că momentul în care nu o mai faci este momentul în care se produce declinul și oamenii încep să te depășească. – Maro Itoje

„În copilărie, mi-am dorit întotdeauna să prelungesc sesiunile de antrenament, să mă antrenez suplimentar și să repet. Nu s-au schimbat multe de atunci! Văzând cât de departe m-a dus această atitudine în cariera mea de fotbalistă, îmi dă încredere în mine atât pe teren, cât și în afara lui. – Emily Fox

„Mentalitatea ta de auto-îmbunătățire trebuie să fie de neoprit. Cu toții avem o șansă enormă aici: suntem tineri, suntem proaspeți și încă avem acel foc în noi. Deci, a avea mentalitatea performanței de neoprit este singurul mod de a fi. Această mentalitate este cheia. – Anthony Joshua

