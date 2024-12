Te tentează un Revelion petrecut pe o plajă exotică, la peste 30 de grade Celsius?! Nu strică să arunci un ochi la ofertele de Revelion 2024-2025 Hello Holidays!

Dacă ți-ai imaginat vreodată cum ar fi să-ți începi noul an pe o plajă exotică, cu soarele mângâindu-ți pielea și un cocktail exotic, rece, în mână, de ce să rămâi doar cu dorința?! Hello Holidays are cele mai atractive oferte pentru Revelionul 2024-2025 undeva departe, la mare și soare, cu bani puțini, dar distracție cât cuprinde. Îți trebuie doar pașaportul valabil și cheful de distracție!

Prin intermediul agenției de turism ai ocazia unică să scapi de gerul și umiditatea iernii în favoarea căldurii tropicale, a peisajelor uimitoare și a nenumărate experiențe pe care să ți le amintești cu plăcere.

Cu gândul la dorința ta de a experimenta ceva cu totul special, Hello Holidays a selectat cu grijă unele dintre cele mai frumoase și exotice locuri din lume: Mauritius, Seychelles, Phuket și Punta Cana. Fiecare detaliu a fost gândit cu atenție pentru ca tu să nu te preocupi de nimic altceva decât de relaxare și de bucuria momentului. Iar acum, tot ce rămâne de făcut este să alegi: ce colț de paradis îți va deveni refugiu la cumpăna dintre ani?

Mauritius, paradisul din inima Oceanului Indian

Dacă ți-ai dorit dintotdeauna să vizitezi o țară exotică, sfârșitul lui decembrie vine cu un deal 2 în 1: prinde ofertele pentru Revelion 2024-2025 la super preț și vei reveni la birou și bronzat, și relaxat!

Mauritius este o destinație care îți deschide porțile către o lume plină de farmec și diversitate – pe de o parte te așteaptă liniștea plajelor nesfârșite (Belle Mare sau Flic-en-Flac), pe de altă parte, insula te surprinde cu peisaje uimitoare cu munți vulcanici, cascade spectaculoase și păduri tropicale.

Începe-ți dimineața cu o plimbare prin Grădina Botanică Pamplemousses, una dintre cele mai vechi grădini botanice din emisfera sudică, faimoasă pentru nuferii săi giganți și varietatea impresionantă de plante tropicale. Continuă-ți explorarea cu o vizită la Chamarel, un loc cu adevărat magic, unde vei descoperi Pământurile Colorate, un fenomen geologic fascinant, unde nisipurile se așează în straturi vibrante de roșu, galben și albastru. Și dacă îți dorești o priveliște cu adevărat spectaculoasă, nu rata Parcul Național Black River Gorges, o întindere vastă de păduri luxuriante, care oferă trasee pentru drumeții și puncte de observație ce dezvăluie priveliști uluitoare asupra insulei.

Recifurile de corali care înconjoară insula creează condiții perfecte pentru snorkeling și scufundări, unde lumea subacvatică îți dezvăluie o diversitate incredibilă de pești colorați și alte forme de viață marină. Dacă preferi o aventură deasupra apei poți opta pentru croaziere cu catamaranul, plimbări cu barca cu fund de sticlă sau chiar pescuit în largul oceanului. În plus, lagunele liniștite sunt ideale pentru sporturi acvatice, de la windsurfing și paddleboarding până la schi nautic.

Dar Mauritius nu înseamnă doar natură spectaculoasă – cultura insulei este la fel de captivantă. De la dansurile tradiționale sega, până la preparatele delicioase care combină arome indiene, chinezești și creole, fiecare interacțiune cu cultura mauritiană este o sărbătoare a diversității. Nu rata șansa de a savura curry-ul de pește proaspăt sau desertul emblematic al insulei, Alouda, o băutură răcoritoare pe bază de lapte, înghețată și semințe de busuioc dulce.

Seychelles

Dacă visezi la plaje izolate, înconjurate de vegetație luxuriantă și ape de un turcoaz ireal, Seychelles este locul ce merită întreaga ta atenție pentru a întâmpina Anul Nou. Revelionul petrecut aici înseamnă o ocazie să explorezi Vallée de Mai, înscris în Patrimoniul Mondial UNESCO, sau să faci drumeții pe trasee spectaculoase care îți dezvăluie priveliști amețitoare asupra insulelor. Pentru cei pasionați de viața marină, snorkeling în jurul recifurilor de corali oferă întâlniri de neuitat cu pești colorați și țestoase marine.

Phuket

Phuket este o altă destinație care își încântă turiștii prin peisajele spectaculoase, cultura bogată și atmosferă vibrantă. În timpul Revelionului, insula thailandeză devine și mai animată, pentru că au loc petreceri spectaculoase pe plajă, focuri de artificii și evenimente tradiționale.

În Phuket, zilele pot fi petrecute explorând plajele Patong sau Kata, vizitând temple impresionante precum Wat Chalong sau cu o excursie spre insulele Phi Phi. De asemenea, gastronomia locală este o atracție în sine, iar sărbătorile de Anul Nou includ adesea mese festive cu preparate thailandeze autentice.

Punta Cana

Situată în extremitatea estică a Republicii Dominicane, această destinație este cunoscută pentru resorturile all-inclusive luxoase, perfecte pentru a-ți încărca bateriile pentru începutul de an. Renumita Bavaro Beach se întinde pe zeci de kilometri și este considerată una dintre cele mai frumoase din lume.

Una dintre cele mai populare activități este explorarea lumii subacvatice prin snorkeling sau scufundări. Recifurile de corali din apropiere sunt un sanctuar pentru o varietate uimitoare de pești colorați, țestoase marine și alte vietăți fascinante. Pentru cei care își doresc o aventură mai intensă, scufundările în peșterile subacvatice (cenotes) înseamnă o experiență unică ce îmbină explorarea și misterul.

Dacă ești în căutarea unor momente de neuitat în natură nu rata o excursie către Insula Saona, parte a Parcului Național Cotubanamá. Cu lagune albastre, plaje ascunse și mangrove impresionante, Insula Saona este un paradis pur. Vizitează satul Altos de Chavón, o reproducere fermecătoare a unui sat mediteranean din secolul al XVI-lea, situat pe un deal cu vedere la râul Chavón.

Bucătăria locală este, de asemenea, o călătorie în sine. Încearcă preparatele tradiționale dominicane – mofongo (un amestec de plantane, usturoi și carne), sancocho (o tocană consistentă) sau faimosul dulce de coco. Experiența culinară este completată de cocktailuri exotice, cum ar fi piña colada sau mamajuana, o băutură tradițională dominicană făcută din rom, miere și ierburi aromatice.

Și, bineînțeles, Revelionul în Punta Cana este o experiență care îți va rămâne în memorie pentru totdeauna. Focurile de artificii spectaculoase luminează cerul tropical, petrecerile pe plajă sunt animate de ritmurile muzicii caraibiene, iar resorturile organizează cine festive și spectacole live care transformă noaptea dintre ani într-un eveniment de neuitat. Atmosfera de sărbătoare se simte pretutindeni, iar ospitalitatea dominicanilor te face să te simți ca acasă, chiar dacă te afli la mii de kilometri distanță.

