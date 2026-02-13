SZA la Paris Fashion Week în Vans custom 1-of-1

Când cultura skate întâlnește haute craft

SZA, Artistic Director Vans, și-a marcat debutul la Paris Fashion Week cu o apariție în primul rând la show-ul Louis Vuitton Menswear, purtând un model complet custom: Ladybug Garden, un Vans Authentic 1-of-1 creat exclusiv de designerul de bijuterie din New York, Rachel Goatley.

Momentul nu a fost doar o apariție front row, ci o declarație despre vizibilitate creativă. Creat special pentru Paris Fashion Week, modelul reinterpretat transformă sneakerul clasic într-un obiect de artă purtabil. Prin această alegere, SZA a folosit una dintre cele mai vizibile scene ale modei pentru a susține o voce emergentă feminină și pentru a aduce în prim-plan fine craft-ul contemporan.

Modelul Ladybug Garden — un Authentic 44 în alb — a fost împodobit cu pietre prețioase precum citrin galben și portocaliu, safir roz, smarald și peridot, integrând limbajul bijuteriei fine într-o siluetă emblematică Vans.

Pe parcursul Paris Fashion Week, colaborarea a continuat cu încă patru perechi 1-of-1, reinterpretări ale siluetelor Authentic și Old Skool. Fiecare model a inclus lace locks din argint sterling placat cu aur galben, realizate manual și decorate cu safire, opal, malachit, topaz sau diamante — detalii care introduc precizie, materialitate și o nouă dimensiune a luxului în ADN-ul skate.

Rachel Goatley, Creative Partner la Greg Yuna New York, este cunoscută pentru abordarea sa intimă și aproape artistică asupra bijuteriei fine. Colaborarea cu Vans transpune acest limbaj vizual în footwear, creând o expresie singulară a identității și a ornamentului contemporan.

Prin alegerea de a purta creații custom semnate de un designer emergent la prima sa apariție la Paris Fashion Week, SZA subliniază angajamentul Vans de a susține noi voci creative și de a conecta skate culture cu moda globală, arta și designul.

De pe runway, în cultura contemporană

Dincolo de piesele 1-of-1, momentul parizian reconfirmă relevanța siluetelor clasice Vans în conversația fashion actuală. Modele iconice precum Old Skool continuă să traverseze generații, fiind reinterpretate constant în styling-uri care depășesc zona skate și intră natural în garderoba urbană premium.

În aceeași energie se înscriu și reinterpretările contemporane ale brandului – de la siluetele cu volum accentuat precum Knu Skool și noul Knu Skool Creeper Shoe, care aduc o estetică chunky cu influențe underground, la vibe-ul retro-sport al modelului Upland sau liniile curate ale modelului Hylane. În zona skate performance, modele precum Kyle Walker Wafflecup păstrează autenticitatea tehnică, dar capătă tot mai des un rol central în styling-uri fashion-forward.

Vans rămâne astfel un punct de intersecție între subcultură și mainstream, între funcționalitate și expresie personală. Exact spațiul în care sneakerul nu mai este doar un accesoriu, ci o extensie a identității.

Selecția Vans este disponibilă online pe www.vgeneration.ro, precum și în magazinul Sport Couture din Băneasa Shopping City.

Despre Vans

Vans®, brand al VF Corporation (NYSE: VFC), este lider global în domeniul încălțămintei, apparel-ului și accesoriilor dedicate skateboardingului și sporturilor de acțiune. Colecțiile autentice Vans® sunt comercializate în peste 100 de țări printr-o rețea extinsă de subsidiare, distribuitori și birouri internaționale. La nivel global, Vans® deține peste 2.000 de locații retail, incluzând magazine proprii, spații concesionate și parteneriate.

Brandul Vans® inspiră și încurajează fiecare persoană să trăiască spiritul „Off The Wall', expresia unei atitudini tinere definite de libertate, nonconformism și dorința constantă de a influența cultura în skateboarding, muzică, artă și design.

Vans – „Off The Wall' Since 66



