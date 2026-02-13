Parfumuri care celebrează feminitatea

Exista ceva aproape invizibil, dar imposibil de ignorat, la o femeie care poarta parfumul potrivit. De Ziua Femeii, vorbim mult despre flori, gesturi si simboluri. Dar poate cel mai personal cadou ramane parfumul. Pentru ca nu spune doar „La multi ani'. Spune „Te vad. Te cunosc. Te celebrez.'

Feminitatea nu are o singura forma. Poate fi luminoasa. Poate fi senzuala. Poate fi dramatica sau indrazneata. Iar parfumul devine extensia acestor stari.

Infinita You – feminitatea fara limite

Noua apa de parfum Infinita You mizeaza pe o idee simpla si actuala: fiecare femeie este infinita.

Nu doar intr-un sens poetic. Ci real. Femeia care este profesionista si visatoare. Puternica si vulnerabila. Eleganta si spontana.

Infinita You by Oriflame este o apa de parfum florala si luminoasa care surprinde aceasta dualitate. Se deschide cu note suculente de caisa si portocala, peste care se aseaza delicat accentele florale de osmanthus si ylang ylang. Baza calda de lemn de santal, vanilie si mosc lasa o urma catifelata, memorabila.

Este genul de parfum care nu domina incaperea, dar o transforma. Care nu tipa, dar este remarcat. Infinita You este despre autenticitate. Despre a fi confortabila in propria piele. Despre a nu te limita la o singura definitie a feminitatii.

Amber Elixir – senzualitate calda, clasica

Pentru cele care asociaza feminitatea cu misterul si profunzimea, Apa de parfum Amber Elixir aduce o senzualitate calda, aproape magnetica.

Inspirat de stralucirea opulenta a ambrei, parfumul combina acorduri oriental-lemnoase cu vanilie, mure si heliotrop, peste o baza de lemn de santal. Este atragator, dar nu ostentativ. Intens, dar elegant.

Ramane pe piele ca o mangaiere discreta. Ca o prezenta care nu are nevoie de validare.

Divine Dark Velvet – feminitate dupa lasarea serii

Exista o feminitate care prinde viata dupa apus. Mai dramatica. Mai indrazneata. Apa de parfum Divine Dark Velvet exploreaza aceasta latura. Trandafirul negru Baccara se impleteste cu note gurmande profunde, pentru un efect hipnotizant si intens. Este parfumul serilor glam, al rochiilor din catifea si al pasilor siguri.

Flaconul negru mat, inspirat de eleganta haute couture, spune totul despre atitudine.

All or Nothing Amplified – pentru femeile care nu se diminueaza

Si apoi exista femeile care au auzit macar o data in viata „esti prea mult'. Parfum All or Nothing Amplified raspunde simplu: nu exista „prea mult'.

Floral ambrat, construit in jurul tuberozei voluptoase si amplificat de ghimbir rosu, parfumul are o prezenta puternica si persistenta de pana la 10 ore. Este intens, plin, conceput sa umple incaperea. Include ingrediente premium Givaudan Orpur™, selectate pentru calitatea lor olfactiva exceptionala.

Este pentru femeile care nu se micsoreaza pentru a incapea in asteptarile altora.

Poate ca acesta este adevaratul mesaj al Zilei Femeii: nu exista o singura forma corecta de a fi feminina.

Poti fi lumina – ca Infinita You.

Poti fi caldura – ca Amber Elixir.

Poti fi magnetism – ca Divine Dark Velvet.

Poti fi forta pura – ca All or Nothing Amplified.

Pentru ca feminitatea nu este doar despre cum mirosi, cum arati sau cum intri intr-o incapere. Este despre energie. Despre sustinere. Despre comunitate. Despre femei care inspira alte femei – in business, in creativitate, in viata de zi cu zi.

De peste 55 de ani, Oriflame construieste in jurul acestei idei o comunitate globala de femei antreprenoare, creative si independente, active in peste 60 de piete. Iar Ziua Femeii devine astfel mai mult decat o celebrare simbolica: este un reminder al puterii colective, al increderii impartasite si al faptului ca atunci cand femeile se sustin reciproc, impactul lor merge mult dincolo de un moment sau de un parfum.

Sursa foto: Oriflame

Newsletter zilnic Elle Intră în lumea ELLE pentru a afla cele mai noi știri.

Urmăreşte cel mai nou VIDEO incărcat pe elle.ro