Smart shopping

„Mi se pare foarte eficient să-ți iei lucruri care sunt foarte apropiate între ele ca stil, astfel încât

să nu trebuiască să te gândești ce potrivești cu ce, și să știi în general că toate merg bine cu toate.

Vladimir Drăghia

„Ca să devină timeless, o piesă trebuie să fie cât mai simplă, cât mai minimalistă,

în culori uni și cu niște tăieturi foarte simple, adică nimic la modă, nimic ce e sezonier.

Alice Cavaleru

„O piesă timeless trebuie să meargă cu orice, dar și să reziste în timp: o port azi, o port un sezon, o port când e în trend, trend-ul trece și revine peste zece ani. Sunt haine pe care le-a purtat mama mea și pe care eu, acum, le găsesc interesante și le împrumut din garderoba ei. Asta înseamnă timeless – reinterpretare.

Sânziana Negru

„Pentru ca o piesă să fie timeless, trebuie să fie versatilă, dar trebuie să fie simplă. Simplitatea este cea care durează în timp: hainele basic, sacourile supradimensionate, sau o fustă din piele neagră… exemple ar fi multe. Am redescoperit în dulap un palton din piele neagră, vintage, pe care l-am achiziționat acum mulți ani și de care am uitat complet, până anul trecut, când am început să-l port din nou aproape zi de zi.

Ioana Grama

„O piesă de care uitasem, pe care am redescoperit-o întâmplător la mine în garderobă, este un blazer crop top pe care îl avea mama mea. L-am găsit la ea și am început să îl port și eu. L-am folosit peste o rochie neagră din satin și a fost superb. O piesă timeless este o piesă simplă, dar care să aibă ceva.

Cesima Nechifor

„Cred că treaba asta cu moda sustenabilă, cu a cumpăra puțin și a ține foarte mult de produse, vine mai mult atunci când te cunoști, pentru că știi foarte bine ce ți se potrivește. Ca o piesă să fie timeless și să intre în sfera pieselor pe care le porți mult timp ar trebui să meargă în foarte multe combinații și să nu țină mult cont de tendințe, să poată fi lăsată moștenire.

Deea Codrea

„Am o cămașă din denim pe care am personalizat-o când eram în liceu, cu niște patch-uri pe care le-am lipit în diferite părți, și care reprezentau pasiunile mele din acel moment. Era vorba despre fotografie, artă, călătorii, chiar și medicină. Am redescoperit-o recent și de abia aștept să o încarc cu noi amintiri.

Virgil Godeanu

Fotografii: Christian Tudose

Realizatori: Domnica Mărgescu și Maurice Munteanu

Machiaj: Alexandra Crăescu / Endorphin Lab.

Coafură: Adonis Enache / Endorphin Lab.Asistentă

Machiaj: Ruxandra Milea Popa.

Asistenți styling: Matei Olteanu & Taisa Gavrilescu.