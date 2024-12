Simptome sarcină: care sunt primele semne pe care le poți identifica?

Testul de sarcină și ecografia sunt singurele metode prin care poți afla în mod cert dacă ești însărcinată. Cu toate acestea, există o serie de simptome pe care le poți identifica în primele săptămâni de sarcină. Cunoașterea acestor simptome îți este utilă în special în vederea identificării unei sarcini nedorite. Citește în continuare și află care sunt cele mai frecvente simptome ce apar în primele săptămâni.

Când apar primele simptome?

În momentul în care sarcina este confirmată ecografic, vârsta sarcinii, precum și termenul așteptat al nașterii se calculează în funcție de data ultimei menstruații. Mai precis, prima săptămână de sarcină este considerată perioada ultimei menstruații chiar dacă la momentul respectiv nu erai însărcinată.

Cum evoluează sarcina?

După ce ovulul a fost fertilizat de spermatozoid la nivelul trompelor uterine, oul începe să se îndrepte spre uter unde se va fixa în mucoasa uterină (endometru), proces numit implantare. Implantarea are loc la aproximativ 10-14 zile de la concepție. Această perioadă de timp dintre concepție și implantare este caracterizată de schimbări celulare la nivelul oului ce nu provoacă modificări semnificative în organismul mamei. Din acest motiv, nu apar simptome ale sarcinii în primele zile de la concepție.

Ce simptome pot anunța o sarcină?

Crampe ușoare însoțite de o sângerare minimă

Implantarea oului la nivelul endometrului poate fi însoțită de o ușoară sângerare, numită sângerare de implantare. În unele cazuri poate fi confundată cu menstruația deoarece apare întocmai în perioada în care este așteptată următoarea menstruație. Sângerarea de implantare este mai puțin abundentă comparativ cu sângerarea menstruală, iar intensitatea crampelor asociate este mai mică față de durerile menstruale.

Absența menstruației

Odată ce implantarea a avut loc, începe sinteza unui hormon care împiedică atât menstruația (îndepărtarea endometrului), cât și ovulațiile ulterioare. De multe ori, absența menstruației este primul simptom observat care atrage atenția asupra existenței unei posibile sarcini. Efectuarea unui test de sarcină este indicată la aproximativ o săptămână de la data așteptate a menstruației.

Creșterea sensibilității sânilor

Începând cu săptămâna 4 pot apărea modificări la nivelul sânilor ca urmare a schimbărilor hormonale asociate cu sarcina. În această perioadă sânii devin mai fermi, mai sensibili și cresc în dimensiune. Mamelonul poate crește și el în dimensiune și pot apărea schimbări ale culorii acestuia (culori mai închise).

Balonarea

Din cauza schimbărilor hormonale, pot apărea simptome digestive precum balonarea sau constipația. În general, aceste simptome apar în primele săptămâni de sarcină, însă se pot menține pe tot parcursul ei.

Stările de greață

Stările de greață din sarcină cunoscute și sub numele de grețuri matinale apar în general începând cu săptămâna 4 de sarcină. Intensitatea poate fi diferită variind de la accentuarea sensibilității la anumite mirosuri până la apariția vărsăturilor.

În concluzie, organismul trece printr-o serie de schimbări la începutul sarcinii, iar o parte dintre aceste schimbări pot fi sesizate prin apariția simptomelor specifice. Dacă ai suspiciunea că ai putea fi însărcinată, discută cu medicul sau cu farmacistul pentru a primi îndrumare corespunzătoare.

Surse informative

Holland, Kimberly. Pregnancy Symptoms: Early Signs You May Be Pregnant.' Healthline, 23 Sept. 2021, www.healthline.com/health/pregnancy/early-symptoms-timeline.

Sursa foto: https://www.gettyimages.com/

Urmăreşte cel mai nou VIDEO incărcat pe elle.ro