Sefora Șulea: „Iau cât se poate de în serios ceea ce fac“

Unii dintre cei mai populari și mai simpatici creatori de conținut din România vorbesc, într-un proiect ELLE powered by Vodafone, despre ascensiunea lor către vârful platformelor de socializare, despre gadget-urile care le fac posibilă activitatea și despre mesajul care stă mereu în spatele mediului prin care e transmis.

„Îmi place ca oamenii care mă urmăresc să se simtă și ei înțeleși, să vadă că persoana asta pe care o apreciază trece prin aceleași chestii și că toți suntem oameni și toți trecem prin aceleași sentimente. – Sefora Șulea

Pe Sefora Șulea oamenii au început s-o remarce la începutul pandemiei, când carantina ținea pe toată lumea în case și foarte tânăra creatoare din Oradea posta neîncetat pe TikTok, unde a adunat de atunci peste 240.000 de fani. Dar de online e pasionată de mult.

„Încă de la început, de când am intrat pe Instagram, prin 2016, a-nceput să mă pasioneze toată treaba asta, îmi plăcea foarte mult să fac ținute, poze, să gândesc tot conceptul. După care a fost nebunia cu tot felul de grupuri pe Facebook, unde oamenii postau și socializau pe același principiu pe care este și TikTok-ul astăzi. Engagement-ul era foarte mare și majoritatea erau adolescenți, nu existau reclame. Și probabil că de-asta și TikTok a prins atât de tare la început, pentru că nu existau reclame. Dar lumea se lua foarte mult de persoanele care socializau pe grupurile respective și chestia asta m-a făcut să o las mai moale cu postatul acolo. Pasiunea, însă, a rămas, și s-a fructificat în momentul în care am ajuns să postez și pe TikTok. Un prieten mi-a zis: «fii atentă, vezi că e aplicația asta super cool, dacă vrei să te lansezi în piață, pentru că știu că te pasionează, acum e momentul». Și chiar îmi doream să devin o personalitate în online. Mi-a zis: «Apucă-te!».



Pe atunci, spune, exista prejudecată că TikTok este o platformă pentru copii, așa că a avut o mică reținere. S-a hotărât, în cele din urmă, și a postat primul său clip, unul de tranziție, imediat după deschiderea târgului de Crăciun din Oradea, în 2019. Postarea nu a avut mare succes, iar Sefora își explică asta prin calitatea tehnică slabă a imaginii. „M-am reapucat prin ianuarie 2020, pentru că primisem de Crăciun un telefon și mi-am zis că pot să mă apuc în sfârșit ca lumea de TikTok. Deja îmi plăcea foarte mult ideea asta. Am zis că vreau să fac și eu. Oamenilor le-a plăcut ce făcea și de-atunci, spune, a început povestea, iar din martie până în mai, când toată lumea era blocată în case, s-a apucat serios de treabă și nu a mai renunțat.

Planul a fost de la bun început să devină cineva în online. „Pentru că deja exista pasiune și exista tot devotamentul și postam oricum. Ideea este că, în momentul în care postezi foarte mult și muncești la tot felul de concepte, chiar și când făceam 100 de like-uri la o poză, munca deja exista. Îmi mai scriau și mulți fotografi să colaborăm pentru shooting-uri și să facem tot felul de lucruri frumoase împreună…

Toată munca, spune, este înlesnită de tehnologie. „E extraordinar de important, dacă vrei să ai succes trebuie să investești, în primul rând. Nu neapărat tehnologie de ultimă generație, e OK și să ai un telefon care face poze sau partea video foarte bine. Dar oamenii au nevoie de calitate și vor să vadă ceva cât mai uman. La momentul la care m-am apucat aveam un telefon care pixela foarte mult imaginea și băga tot felul de filtre automat. Telefonul pe care îl folosesc acum mă arată mult mai umană, culorile sunt cele pe care le vezi și în viața reală. Și estetica mea, în ansamblu, este cât mai naturală. În prezent, în mare parte folosesc telefonul, pe laptop lucrez foarte rar; iar pe partea de video și foto, pe ideea de calitate, mai lucrez și cu videografi sau fotografi.



La partea de tehnologie care pune în mișcare neîncetată algoritmul TikTok este mult mai atentă, „pentru că este ceea ce se consumă și ceea ce vrea lumea să vadă de la tine. E normal să îți pui și amprenta personală asupra trend-ului respectiv, dar trebuie să știi ce funcționează, altfel nu prea ai engagement. Acum pe TikTok sunt tot felul de sound-uri în trending, am descoperit și eu așa tot felul de piese. Mai funcționează foarte mult tranzițiile și este halucinant ce poate să facă un creator cu o cameră, singur acasă. Am zis că vreau să muncesc și eu pe partea asta, pentru că în momentul ăsta tranzițiile prind foarte foarte bine. Cam asta este ceea ce prinde, dar mai sunt și daily vlogs și inspirația de ținute.

Ar putea, deci, să spună că algoritmul îi dictează, într-o anumită măsură, conținutul, dar mai important, crede Sefora, este cum interpretezi trend-urile, mai ales în zona de fashion în care activează ea și în care conținutul e atât de divers și de mult încât poate fi năucitor. Acum, de exemplu, lucrează multe clipuri de tipul „get ready with me, și la mine este foarte mult vorba despre all black. Încerc să șochez de fiecare dată cu ținutele pe care le fac, chiar dacă toate piesele sunt de aceeași culoare. Încerc să îi fac să înțeleagă că poți să faci o chestie foarte interesantă, chiar dacă lumea consideră monotonă culoarea asta.

Este doar una dintre ambițiile ei legate de modă, un domeniu care îi place de când se știe. „De mică sunt foarte pasionată de modă, nici nu pot să zic care a fost punctul zero. Țin minte că mergeam la școală sau la grădiniță și la momentul respectiv era la modă printul de leopard, și-i spuneam mamei că vreau să-mi iau colanții animal print, nu știu ce cizmulițe roz. Eram foarte fashion, iar pasiunea a crescut odată cu mine și mă bucur că în final pot s-o fructific și să ofer mai departe conținut legat de asta. Îmi împărtășește și ce e la modă acum în aplicație: „Îmi apar foarte multe clipuri despre cum poți intra în posesia unei genți Hermès Birkin sau Kelly, știm toți cât de rare sunt și ce greu se obțin. Îmi place să mă uit la clipuri de tipul get ready with me, pentru că mi se pare foarte umane, mi se pare naturală și legătura dintre tine și creator, ai impresia că ești pe FaceTime cu o prietenă. Asta încerc să fac și eu când vine vorba de comunicare.



Comunică, ce e drept, dar are grijă să stabilească o limită clară între viața ei privată și ce expune în social media. „Este important să ai ceva doar pentru tine și pentru apropiații tăi, pentru că la un moment dat poți să te pierzi: mai am ceva care e doar al meu?.

Și chiar dacă fanii ei se raportează la ea ca la o prietenă, iar Sefora e conștientă că relațiile parasociale care se formează între fani și creatori nu echivalează relațiile din realitate, spune că „nu mi se pare că ar fi ceva rău. Până la urmă, eu expun exact cât consider eu că e OK să expun, și poate că primesc cereri de informații personale, la care pur și simplu aleg să nu răspund. Eu decid unde e limita. Și dacă nu aș fi făcut social media, tot aș fi fost o persoană foarte privată. De când mă știu sunt așa și-a venit natural, știam când să păstrez ceva pentru mine sau când să expun.

Mai știe, desigur, și că Internetul poate fi toxic și că unele lucruri care sunt expuse acolo pot deveni fragile, mai ales relațiile aflate la început de drum, unde povestește că a văzut ce poate însemna impresia oamenilor, formată din aparențe și postări, pentru cei implicați. De-asta își sfătuiește urmăritorii să își păstreze cât mai private lucrurile din sfera personală, încercând să fie un influencer și în această direcție. Dar îi place să dezvăluie și laturi mai vulnerabile ale sale. Când s-a mutat singură la București, spune, a decis să împărtășească sentimentele de singurătate cu comunitatea pe care a strâns-o în jur, în speranța că va ajunge la oameni care traversează aceleași experiențe. „Mă urmăresc persoane care sunt de aceeași vârstă cu mine, suntem în aceeași etapă de viață și mi-aș dori să-i fac să se simtă bine, să-nțeleagă că perioada asta în care te muți de-acasă nu e roz pentru nimeni, și e foarte interesantă. Îmi place să mai expun sentimente pentru că-mi place ca oamenii care mă urmăresc să se simtă și ei înțeleși, să vadă că persoana asta pe care o apreciază trece prin aceleași chestii și că toți suntem oameni și toți trecem prin aceleași sentimente.



La 18 ani și cu atât efort pus în crearea de conținut, Sefora nu simte că face un job, deși postările ei au început să devină profitabile la vreun an după ce s-a apucat. „Asta am făcut și când nu eram plătită. Depuneam tot efortul să livrez conținut cât mai interesant, mai atractiv, mai estetic; dar nu aș putea să văd ce fac ca pe-un job, pentru că e pură pasiune. Totodată încerc să iau cât se poate de în serios ceea ce fac.

Faptul că face și bani, spune, e un bonus și îi hrănește nevoia de independență pe care a simțit-o dintotdeauna. „Mereu mi-am dorit să am grijă eu de mine. Lumea la un moment dat mă critica pe partea asta, că aș fi un copil răsfățat. Eu chiar nu sunt. Îmi doream foarte mult să muncesc încă de când s-a putut, de la 15 ani. E cea mai fragedă vârstă la care poți să te angajezi, doar că trebuie să mergi la notar și să îți facă părinții tot felul de acte. Și eu am făcut asta. Am muncit destul de puțin în vara respectivă, dar totuși am făcut-o, și mi-am dorit să aflu ce înseamnă.