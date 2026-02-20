Roborock lansează Qrevo Edge 2 Pro – aspirator robot pentru covoare, cu putere de 25.000 Pa și stație complet automată

  Actualizat 20.02.2026, 12:07
Roborock lansează Qrevo Edge 2 Pro – aspirator robot pentru covoare, cu putere de 25.000 Pa și stație complet automată

Roborock, unul dintre liderii globali în tehnologia de curățenie automatizată, lansează în România modelul Roborock Qrevo Edge 2 Pro, un aspirator robot premium conceput special pentru casele cu multe covoare, praguri înalte și suprafețe mixte.

Noul aspirator robot cu mop combină putere de aspirare de până la 25.000 Pa, funcție avansată de spălare și o stație de andocare complet automată, oferind curățenie zilnică eficientă fără intervenție manuală.

Curățare eficientă a covoarelor, fără compromisuri

Roborock Qrevo Edge 2 Pro este optimizat pentru curățarea covoarelor groase și a mochetelor cu fir înalt. Datorită puterii de aspirare de 25.000 Pa și sașiului adaptiv AdaptiLift™, robotul își ajustează automat poziția în funcție de suprafață, menținând contact constant cu covorul.

Astfel, aspiratorul robot îndepărtează eficient praful, murdăria și părul de animale inclusiv din covoare cu fibre de până la 3 cm.

În modul de aspirare a covoarelor, robotul detașează automat mopurile în stația de andocare, prevenind umezirea suprafețelor textile. Funcția este activă atât în modul „doar aspirare', cât și în scenarii mixte de curățare.

Depășește praguri de până la 4 cm

Sistemul AdaptiLift™ permite depășirea pragurilor duble cu o înălțime totală de până la 4 cm. Fiecare roată este controlată independent, ceea ce asigură mobilitate ridicată și adaptare la obstacole neobișnuite, precum picioarele de mobilier în formă de U.

Acest sistem face din Qrevo Edge 2 Pro un aspirator robot potrivit pentru apartamente și case cu diferențe de nivel între camere.

Sistem anti-încurcare pentru păr – ideal pentru animale de companie

Aspiratorul robot este echipat cu un sistem dublu anti-încurcare:

  • peria principală DuoDivide®
  • peria laterală FlexiArm™ Arc

Acestea colectează eficient fire de păr de până la 40 cm, reducând necesitatea curățării manuale a periei – un avantaj important pentru locuințele cu animale de companie. 

Spălare eficientă cu mop rotativ Dual-Spinning

Pentru funcția de spălare, sistemul Dual-Spinning utilizează două mopuri rotative care ating până la 200 rotații pe minut și exercită o presiune de 12 N asupra pardoselii.

Rezultatul este o curățare eficientă a podelelor dure, inclusiv pentru pete uscate și persistente, cu acoperire precisă în colțuri și de-a lungul pereților.

Design slim de 7,98 cm și navigație inteligentă

Cu o înălțime de doar 7,98 cm, Roborock Qrevo Edge 2 Pro poate curăța sub mobilierul jos. Senzorul LDS retractabil, susținut de tehnologia RetractSense™, se ridică în spațiile deschise și se retrage automat sub mobilier, menținând o cartografiere precisă și navigație eficientă.

Evitarea precisă a obstacolelor – fără pregătirea prealabilă a locuinței

Deplasarea în siguranță este asigurată de sistemul Reactive AI, care combină o cameră RGB cu lumină structurată. Robotul recunoaște peste 200 de obiecte uzuale, precum cabluri, jucării sau obiecte lăsate de animale, și funcționează eficient inclusiv în condiții de lumină scăzută. 

Senzorii laterali VertiBeam analizează spațiul de-a lungul pereților și mobilierului pentru o curățare mai precisă la margini și un risc redus de coliziuni. Astfel, Qrevo Edge 2 Pro nu necesită pregătirea în prealabil a locuinței înainte de curățenie.

Operare automată și igienă ridicată

Pachetul include stația avansată Hygiene+ 3.0, care preia aproape integral mentenanța dispozitivului. Stația spală mopurile cu apă fierbinte la temperaturi de până la 100°C, pentru îndepărtarea eficientă a murdăriei și bacteriilor, apoi le usucă cu aer cald la 55°C, pentru a reduce riscul apariției mirosurilor neplăcute.

Dozarea automată a detergentului, autocurățarea bazei stației cu apă fierbinte și uscarea sacului de praf cu aer proaspăt asigură faptul că robotul este mereu pregătit pentru următoarea sesiune de curățare, fără intervenții manuale frecvente.

Disponibilitate și preț

Roborock Qrevo Edge 2 Pro este disponibil pe eMAG la prețul de 6.399 lei.

