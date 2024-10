Redescoperă moda sustenabilă: Auchan se alătură Bucharest Fashion Week 2024 și pune accent pe ținute upcycled   

În calitate de partener de sustenabilitate și susținător al economiei circulare, Auchan România vă invită la expoziția Fashion Space, la Galateca, lansată în cadrul unui vernisaj marți, 15 octombrie, și deschisă publicului pe 16 și 17 octombrie între orele 12:00-19:00. Aici, vizitatorii pot admira o instalație unică – Ressurected Wardobe, inspirată din proiectul „O Nouă Viață by Auchan', care subliniază frumusețea și valoarea hainelor pre-purtate.

Într-o lume în care fiecare acțiune umană are un impact tot mai mare asupra mediului înconjurător, alegerile vestimentare nu mai pot fi simple acte de rutină. Industria modei este responsabilă pentru 10% din emisiile globale de gaze cu efect de seră, iar din toate textilele folosite la nivel global, doar 1% se reciclează. Privind această realitate, ne vedem puși în fața unei întrebări urgente: Ce putem face diferit?

În inima fiecărei țesături vechi se ascunde o poveste, iar Auchan se alătură celui mai important eveniment de fashion din țară pentru a demonstra acest lucru. În cadrul Bucharest Fashion Week, cinci designeri români renumiți – V:PM, Borbala, ARSENE, VOL by Bianca Taban și Medeea – vor prezenta câte două ținute upcycled realizate cu ajutorul unor pieselor selectate din zona „O Nouă Viață' a magazinelor Auchan.

Creațiile sunt expuse într-o instalație deosebită, cu convingerea că fiecare haină refolosită și fiecare ținută reimaginată poate fi o alegere responsabilă care ne apropie de o lume mai curată, cu stil și fără compromisuri.

Mai mult, în perioada următoare, ținutele reinterpretate de cei cinci designeri vor fi scoase la licitație. Fondurile strânse din această licitație vor fi donate pentru susținerea unei cauze sociale. Detalii suplimentare vor fi disponibile în curând pe www.auchan.ro.

Zona „O Nouă Viață' a magazinelor Auchan

„O Nouă Viață', proiectul lansat de Auchan în 2021 în premieră în retailul local, își propune să extindă durata de viață a articolelor vestimentare, integrând haine purtate în stare perfectă în oferta sa, în colaborare cu parteneri specializați. O parte dintre hipermarketurile Auchan includ un spațiu dedicat care oferă clienților o gamă variată de articole vestimentare pre-iubite pentru femei, bărbați și copii, de la mărci renumite, în cadrul unui parteneriat cu furnizori naționali.

Implicarea Auchan în prestigiosul eveniment vine din ambiția constantă de a proteja mediul înconjurător prin acțiuni sustenabile, etice și un consum mai responsabil. Recircularea hainelor devine o soluție fezabilă atât pentru protejarea mediului înconjurător, cât și pentru abordarea unui stil vestimentar autentic.

Auchan invită publicul să ia parte la expoziția dedicată modei circulare, până la 18 octombrie, pentru a descoperi puterea creativității și a sustenabilității în fashion.

Despre Auchan România

Auchan România are în portofoliu 440 de magazine, cuprinzând 26 de hipermarketuri clasice, 7 hipermarketuri ATAC Hiper Discount, 8 supermarketuri, magazinul inteligent Auchan Go, aproape 400 de magazine de ultra-proximitate MyAuchan, din care majoritatea în stațiile Petrom, 4 magazine în franciză Simply by Auchan, precum și magazinul online auchan.ro. Cu o cifră de afaceri cu taxe în 2023 de peste 1,6 miliarde de Euro, Auchan propune locuitorilor din orașele în care sunt prezente magazinele sale un comerţ omnicanal, modern, de calitate, cu cele mai largi game de produse şi un concept de discount responsabil, cu toate preţurile mici, în fiecare zi.

Auchan România realizează o serie de acțiuni importante pentru promovarea activităților de responsabilitate socială şi integrare a tinerilor, dar şi programe pentru protejarea mediului înconjurător care au drept scop gestionarea deşeurilor, economisirea resurselor etc. Printre proiectele pe care compania le-a desfășurat se numără plantarea a 100.000 de copaci prin proiectul Mobilizatron, realizarea filmului România neîmblânzită', primul documentar despre natura României. În prezent, Auchan are mai multe proiecte active: Zero Risipă (prin care au fost salvate peste 20 de milioane de produse), Programul național de colectare a uleiului uzat (prin care a colectat și transformat în biocombustibil peste 1,2 mil. de litri de ulei), Programul de Sustenabilitate Personală, precum și multe alte acțiuni menite să ajute mediul înconjurător și societatea.

Mai mult, în fața marii provocări climatice, compania integrează în fiecare segment al strategiei de business obiective clare, menite să contribuie la un viitor mai sustenabil, prezervând planeta. Strategia de climat, parte din umbrela #nuepreatarziu, va reprezenta piatra de temelie a proiectului de companie, retailerul concentrându-se pe toate cele 3 scopuri: echipamente frigorifice, energie, transporturi și produse.

