Povestiți-ne, vă rugăm, câteva cuvinte despre cariera dumneavoastră atât înainte, cât și după ce ați început să lucrați la Mastercard, și despre ce v-a atras către această profesie.

Lucrez în industria financiară și a plăților dintotdeauna – de la Diners Club, la American Express și, în cele din urmă, la Mastercard. De-a lungul parcursului meu profesional am avut oportunitatea să dețin roluri la nivel de țară, de regiune și global în marketingul destinat consumatorilor și business-to-business. De când m-am alăturat echipei Mastercard, am avut plăcerea să coordonez activitățile de marketing pentru Europa Centrală și de Est, inclusiv România, unde am descoperit oameni talentați și creativi remarcabili. Ulterior, m-am mutat la sediul nostru central din New York, o experiență care mi-a permis să dezvolt o viziune globală și o înțelegere profundă a pieței, iar acum coordonez activitățile de marketing pentru consumatori și sponsorizările la nivel de Europa.

Ceea ce m-a atras inițial către această profesie a fost atât industria în sine, cât și specificul rolurilor. Marketingul îmi permite să evoluez continuu, să mă dezvolt, să inovez și să adopt noile tehnologii. Pentru mine, este important să am un impact pozitiv asupra oamenilor, fie că este vorba despre a-i ajuta să facă plăți sigure și rapide, fie că îi sprijin în a lua decizii conștiente privind achizițiile lor – vreau să pun mereu oamenii pe primul loc.

Una dintre inițiativele recente ale Mastercard explorează lumea filmului printr-o experiență specială ce debutează în România, la Cluj-Napoca. Ne puteți spune mai multe despre Mastercard Festival Selection, cum a luat naștere această idee și de ce ați ales ca temă „speranța'?

De-a lungul anilor, am dezvoltat o strategie prin care ne angajăm să oferim beneficii și să extindem accesul consumatorilor noștri la pasiunile lor prin a crea experiențe memorabile și unice. Din cercetările noastre, am identificat o serie de pasiuni, printre care muzica, sportul, arta culinară și cinematografia, pe care le activăm prin experiențe unice și exclusive. În prezent, sponsorizăm șapte festivaluri de film din Europa, printre care se numără Festivalul de Film Transilvania, Festivalul de Film de la Cannes, Berlinale și Festivalul de Film de la Veneția. Cinematografia este o formă de artă incredibilă, care ne permite să descoperim perspective noi și să privim viața din unghiuri diferite. Festivalurile pe care le sponsorizăm reprezintă esența acestei idei și sunt promotorii industriei cinematografice, cu filme selectate pentru a fi proiectate de profesioniști din industrie.

Accesul la aceste premiere nu este întotdeauna ușor, din diverse motive, iar ideea noastră a pornit de la dorința de a oferi experiențe unice pasionaților de film. Având parteneriate cu toate aceste festivaluri extraordinare, am creat un program de proiecții cu filme selectate din cadrul acestora, aduse publicului prin evenimentul Mastercard Festival Selection. Odată ce am început planificarea evenimentului, am vrut să avem o temă centrală cu care oamenii să rezoneze și care să reunească valorile noastre fundamentale de incluziune, diversitate și sustenabiliate. Tema speranței, ca idee unificatoare a evenimentului la nivel european, ne-a permis să selectăm filme care reflectă aceste valori și să promovăm, astfel, o speranță reală pentru o lume mai incluzivă.

Ce filme au fost fi prezentate în cadrul Mastercard Festival Selection?

Am selectat 10 filme, toate difuzate în premieră în România și realizate în diverse colțuri ale lumii: Coreea, Costa Rica, China, Italia, Marea Britanie. În seara de deschidere, am avut plăcerea să prezentăm premiera filmului românesc Moromeții 3, ca un omagiu adus țării gazdă.

Care au fost beneficiile oferite clienților Mastercard în cadrul acestui festival?

Consumatorii au avut posibilitatea să achiziționeze bilete la film prin priceless.com, platforma noastră ce oferă experiențe unice în întreaga lume, toate încasările din vânzări urmând să fie donate pentru a sprijini școlile de cinema din regiune. În baza biletului, au avut acces la proiecția filmului, completată de intrarea pe covorul roșu pentru a trăi experiența autentică a unui festival.

De ce ați ales Cluj-Napoca ca punct de plecare pentru acest proiect?

Clujul este inima cinematografiei în România, având numeroase școli de film și o pasiune autentică pentru cinema. În plus, este orașul gazdă al Festivalului Internațional de Film Transilvania, pe care îl sponsorizăm cu mândrie și care a fost un partener de încredere în dezvoltarea acestui proiect.

Una dintre valorile brandului Mastercard este crearea experiențelor de neprețuit – cu ce alte domenii rezonează clienții Mastercard? Ce planuri aveți în această privință?

Susținerea pasiunilor are un impact pozitiv pentru toată lumea, iar rolul nostru este de a conecta oamenii cu pasiunile lor, având o strategie dedicată acestei misiuni. Descoperim pasiunile clienților pentru a putea fi alături de ei! Sunt nouă pasiuni care modelează strategia Mastercard pentru a oferi experiențe unice și pentru a crea legături semnificative cu consumatorii, valorificându-le interesele, printre care se numără cinematografia, muzica, călătoriile, gastronomia și sportul.

Prin intermediul platformei noastre priceless.com, le oferim deținătorilor de carduri Mastercard o soluție digitală integrată, prin care pot accesa experiențe, beneficii, oferte și alte funcționalități, toate într-un singur loc, conectându-i, astfel, la ceea ce iubesc cel mai mult. Iar această abordare depășește granițele locale, pentru că livrăm experiențe la nivel global, astfel încât consumatorii noștri să se bucure de ele și atunci când călătoresc.

Știm că Mastercard pune accent pe experiențe, mai mult decât pe consumul de bunuri – mai ales pentru că știți că și clienții voștri le doresc cu adevărat. Ce alte informații ați aflat despre mentalitatea acestora în ceea ce privește lucrurile pe care le consideră valoroase, din studiile pe care le-ați realizat?

Întotdeauna am știut că experiențele sunt importante pentru consumatori, dar anul acesta, mai mult ca niciodată, am observat cum economia experiențelor avansează datorită unei nevoi reale de conectivitate. După pandemie, am observat o schimbare în cheltuielile consumatorilor, care s-a cristalizat pe măsură ce timpul a trecut. În general, vedem că oamenii caută experiențe ca pe o modalitate de a se conecta cu familia și prietenii, dar și pentru a-și valorifica pasiunile.

