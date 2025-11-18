LEMO – Scaunul de masa conceput pentru o VIAȚĂ

LEMO LEARNING TOWER

Opțiunea confortabilă pentru micuțul tău la orice masă în familie

Utilizare intuitivă, design ergonomic și multe opțiuni!

Copilul tău se va simți confortabil la orice masă în familie datorită sistemului LEMO Learning Tower de la CYBEX. LEMO Learning Tower poate fi folosit încă din primele luni de viață ale bebelușilor și se paote modifica odată cu creșterea copilului, în funcție de dimensiunile necesare.

LEMO este un scaun pentru fiecare etapă a vieții. Cu ajutorul accesoriilor ingenioase, oferă confort maxim pentru nou-născuți sau copii mici, dar este potrivit și pentru elevi, adolescenți sau adulți. Liniile sale minimaliste, confortul maxim și funcționalitatea perfectă sunt visul împlinit al familiilor moderne care caută soluții elegante și durabile pentru membrii în creștere ai casei. O paletă largă de culori, permite scaunului să se integreze perfect în orice interior și să devină astfel o parte integrantă a căminului tău. De asemenea, suntem mândri de prestigiosul premiu Reddot pentru design și de victoria de anul trecut în categoria sa în renumitul test Öko.

De la naștere până la 99 de ani

LEMO crește împreună cu familia ta. Pentru cei mai mici copii, chiar de la naștere, există un leagăn practic, LEMO Bouncer, care poate fi atașat cu ușurință la baza scaunului. Cu acesta, îți poți ține bebelușul aproape, în timp ce îți eliberezi mâinile pentru alte activități. Odată ce copilul poate sta singur, pe la șase luni, avem un set pentru bebeluși care transformă LEMO într-un scaun de masă pentru copii cu o tavă practică. Pentru cei mici care deja merg, CYBEX introduce noul set LEMO Learning Tower, creând un spațiu sigur și elevat pentru învățare comună, descoperire și creație. Reglarea intuitivă a scaunului și posibilitatea de a îndepărta suportul pentru picioare transformă scaunul într-un companion perfect până la 99 de ani.

Transformare fără griji

Înălțimea și adâncimea scaunului LEMO pot fi ajustate ușor cu o singură mână, fără necesitatea uneltelor, oferind astfel o ședere ergonomică pentru toate categoriile de vârstă. La fel de simplă și intuitivă este și atașarea setului Learning Tower la baza scaunului.

Noul set LEMO Learning Tower

Setul care transformă scaunul tău LEMO într-un turn de învățare inteligent este proiectat astfel încât copilul tău să aibă suport și să se poată ridica la înălțimea părinților. Learning Tower stimulează implicarea copilului în activitățile casei, ajutând la dezvoltarea învățării și la creșterea sentimentului de independență. Designul său bine gândit și siliconul antiderapant asigură stabilitate și siguranță, iar setul este suficient de compact pentru a fi depozitat cu ușurință când nu este folosit. Instalarea cu o singură mână și fără nevoia de unelte este o caracteristică standard.

Despre compania CYBEX

Compania germană, fondată în 2005 de cehul Martin Poš, este cunoscută la nivel mondial pentru dezvoltarea de produse care se integrează perfect în stilul de viață al părinților și le oferă acestora o viață mai plăcută și mai ușoară, în maxim confort și siguranță. Toate produsele CYBEX sunt ghidate de principiul inovator D.S.F., care reprezintă o combinație unică de design distinct (Design), cele mai înalte standarde de siguranță (Safety) și funcționalități inteligente (Functionality). – „For all tomorrows people!

