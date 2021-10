Cum porți haine de blană naturală, în funcție de eveniment? Fă alegerea corectă!

– unul dintre cele mai depășite mituri este acela că poți purta haine de blană naturală numai la evenimente elegante. Însă dacă vrei să fii un trendsetter, atunci trebuie să spargi standardul și să introduci noi tendințe. Și niciun alt obiect vestimentar nu se bucură de o versatilitate mai mare decât blana naturală. Nu doar că poate fi purtată sub diverse forme (vestă, haină, geacă, șal, shearling), ci îți oferă și confort termic, un plus de rafinament și are o viață lungă. Dacă o păstrezi corespunzător, o poți oferi cadou generațiilor viitoare.