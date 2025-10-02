Cum alegi corpurile de iluminat în funcție de fiecare cameră: lumină funcțională vs. decorativă

Iluminatul corect poate schimba complet atmosfera unei locuințe. Mai mult decât un simplu detaliu tehnic, corpurile de iluminat joacă un rol esențial în felul în care percepem spațiul și îl folosim. Fiecare cameră are nevoi diferite, iar echilibrul dintre lumina funcțională și cea decorativă este cheia unui ambient plăcut și eficient. Iată cum să alegi cele mai potrivite corpuri de iluminat în funcție de încăpere:

1. Livingul – echilibru între relaxare și versatilitate

Livingul este spațiul în care te relaxezi, socializezi sau, uneori, lucrezi. Așadar, este esențial să combini mai multe surse de lumină. O plafonieră sau un candelabru central oferă lumină generală, dar adaugă și câteva surse secundare: o lampă de podea lângă canapea pentru citit, o lampă de masă pentru colțul de lucru sau benzi LED pentru mobilier. Aici, luminile decorative contribuie la atmosferă, dar cele funcționale sunt cele care fac diferența în utilizarea zilnică.

2. Dormitorul – lumină caldă și direcționată

În dormitor, iluminatul trebuie să creeze o atmosferă calmă și relaxantă. Optează pentru o lumină principală difuză, cu o intensitate reglabilă dacă este posibil. Lămpile de noptieră sau cele montate pe perete sunt esențiale pentru citit, dar și pentru confortul de seară. Aici, lumina decorativă – cum ar fi o ghirlandă sau o bandă LED sub pat sau mobilier – adaugă o notă de intimitate și stil. Evită luminile reci sau foarte puternice, care pot afecta calitatea somnului.

3. Bucătăria – funcționalitate înainte de toate

În bucătărie, lumina trebuie să fie clară, puternică și bine distribuită. Un corp de iluminat central este necesar, dar insuficient. Adaugă spoturi sau benzi LED sub dulapurile suspendate, pentru a ilumina eficient blatul de lucru. Dacă ai o insulă de bucătărie sau un bar, corpurile suspendate sunt ideale – oferă lumină direcționată și un accent decorativ plăcut. În această cameră, iluminatul decorativ este secundar, dar poate fi integrat discret pentru atmosferă.

4. Baia – lumină precisă și sigură

Baia necesită un iluminat clar și eficient, dar și rezistent la umiditate. Alege plafoniere sau spoturi încastrate cu protecție IP ridicată pentru zona de tavan. Deasupra oglinzii, instalează corpuri de iluminat care oferă lumină naturală, fără umbre – esențială pentru machiaj sau bărbierit. Evită luminile puternice direct deasupra capului, care pot crea umbre nedorite. În baie, decorativul se poate traduce prin lumini ambientale discrete, integrate în mobilier.

5. Holul – primirea cu lumină

Deși adesea neglijat, holul este primul spațiu cu care iei contact când intri în casă. Iluminatul trebuie să fie suficient pentru orientare, dar și plăcut vizual. Poți opta pentru aplice, plafoniere plate sau senzori de mișcare pentru eficiență. Dacă ai un tablou, o oglindă sau o piesă decorativă, luminile accent pot pune în valoare aceste detalii. Într-un magazin de mobilă și decorațiuni bine aprovizionat, precum Inova Interiors, vei găsi soluții creative pentru a transforma chiar și cel mai mic hol într-un spațiu primitor.Alegerea corpurilor de iluminat potrivite pentru fiecare cameră nu ține doar de estetică, ci și de funcționalitate. Luminile trebuie să răspundă nevoilor practice ale fiecărui spațiu, dar și să contribuie la atmosfera generală a locuinței. Îmbinând sursele de lumină funcțională cu accente decorative, vei obține un ambient echilibrat, plăcut și adaptat stilului tău de viață.

Sursa foto: https://www.inovainteriors.ro/

