Crăciunul în stil Reserved

Suntem în pragul unui sezon cu totul special. O să-l petrecem cu familia, prietenii sau colegii. Un lucru este sigur – fiecare întâlnire are nevoie de un aspect adecvat. Și Reserved are o mulțime de idei pentru stilul perfect, cea mai bună dovadă în acest sens sunt cele surprinse în sesiunea de imagini Hotel of Magic. Printre acestea, soluții clasice, dar și variante mai extravagante. La urma urmei, nu există moment mai bun pentru sclipici, culori mai îndrăznețe și accesorii spectaculoase decât sezonul sărbătorilor.

Colecția de damă este dominată de rochii care impresionează prin detalii – dantelă senzuală, pene extravagante și paiete colorate. Alternativ, există ansambluri, precum un set roșu cu un trandafir impresionant pe jachetă, sau un set din tweed negru subtil strălucitor. Și pentru a culmina orice ținută, must-have-ul sezonului – paltoanele din blană cu păr mai scurt sau mai lung. Crema oricărei ținute sunt, desigur, accesoriile – bijuterii opulente, precum și genți și pantofi, care au dreptul să strălucească mai mult decât fac în restul anului.

Versiunea pentru bărbați a colecției Reserved, concepută pentru sezonul sărbătorilor include o gamă largă de cămăși și jachete – de la modele clasice, mate, până la cele subtil strălucitoare, în nuanțe de bleumarin sau ciocolată neagră. Puloverele din lână și cașmir – cu decolteu semi-circular, pe gât sau polo – sunt, de asemenea, un element indispensabil al stilului layered festiv. Noile produse Reserved includ și accesorii elegante, multe articole din piele, precum și accesorii pentru plimbările de iarnă – eșarfe, pălării și mănuși.

Dacă vorbim despre sărbători, desigur că există cadouri. Există o secțiune specială „Idee de cadou' disponibilă pe reserved.com, unde poți găsi idei de cadouri perfecte pentru ea sau pentru el și pentru cei mai mici. Un card cadou va funcționa de minune – o soluție practică care elimină grijile legate de un cadou ratat. Poate fi utilizat atât în ​​magazinele fizice, cât și online.

Sărbători strălucitoare!

