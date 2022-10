Angela Galeța, director Fundația Vodafone România: „Trăim într-o țară în care sunt destul de multe probleme pe care le rezolvă societatea civilă“

Vodafone își propune să construiască o societate digitală sustenabilă și incluzivă pentru toți, în care tehnologia și conectivitatea îmbunătățesc viitorul și viața oamenilor. În ultimii zece ani, Fundația Vodafone a ajutat milioane de persoane afectate de abuzul domestic.

Angela Galeța și-a început activitatea în sectorul ONG încă din anii 90, la SOS Satele Copiilor. Spune că pe atunci „fundraising-ul era o fantomă, și chiar ideea de ONG în sine. Lumea nu înțelegea cum sunt acei copii, cine are grijă de ei. Dar tocmai asta mi-a plăcut, faptul că era la început de drum. De fapt două lucruri m-au motivat să rămân în acel job: unul era faptul că eram aproape de copii și asta mi-am dorit de când mă știu. Îi vedeam crescând sub ochii mei, am stat în organizație aproape 11 ani. Și-apoi m-a motivat zona de fundraising, care era foarte nouă, o provocare. Își amintește cum primul obstacol care trebuia depășit a fost ideea că cineva ar putea să o refuze… „până când îți dai seama că acel nu poate să aibă diverse cauze și nu are neapărat legătură cu tine. Dar faptul că am putut să învăț, eram într-o organizație internațională, am beneficiat de experiență din alte țări, și să aduc metode de strângere de fonduri din alte țări, să le experimentez, să fac o campanie, de exemplu, de direct mailing… Când apăreau și rezultatele era cu atât mai frumos.

Cauza copiilor a fost mereu una la care românii au fost mai ușor de sensibilizat, mai cu seamă că în acei ani apăruseră și materialele șocante de presă despre copiii din instituțiile statului. Doar că, povestește Angela, România a traversat o perioadă de neîncredere în mediul ONG. „Eu cred că sunt foarte importante relația pe care reușești să o cultivi și mesajul pe care îl transmiți. Indiferent de domeniu, lucrurile se întâmplă pentru că niște oameni ajung să comunice. Nu poți să ai o cauză emoționantă, să-l impresionezi pe donator, și apoi să nu ai grijă și de cultivarea lui, să nu-i arăți cât de importantă este donația, ce ai făcut cu banii. Acum avem donatori dinăuntrul companiei, persoane fizice din afara companiei, firme care au ales să vină alături de noi. Și este important să-i explici celui care donează, cât mai simplu, ce vrei să faci cu banii pe care-i ceri și apoi să-i arăți ce-ai făcut cu ei. O greșeală a ta, ca fundraiser, afectează și organizația, și mediul ONG, și în primul rând beneficiarii.

Cu acest bagaj de experiență a trecut de partea cealaltă, coordonând proiectele în care se implică Fundația Vodafone România și având un cuvânt de spus în finanțările care se acordă multor proiecte. „Când evaluezi un posibil proiect ca finanțator și decizi dacă vrei să te implici, cel mai relevant lucru pe care-l poți face este să mergi pe teren și să vezi locul unde se va întâmpla, să stai de vorbă cu viitorii beneficiari. Apoi e important să stai de vorbă cu oamenii care vor implementa proiectul, pentru că îți dai seama dacă știu și dacă vor face tot ce au promis. Știu cum funcționează lucrurile în interiorul organizațiilor, cum se implementează un proiect, iar acum pentru noi e important să ne uităm la toate aceste detalii, pentru că nu suntem un simplu finanțator, am semnat contractul de sponsorizare și virăm tranșele, vin niște rapoarte și gata. Chiar suntem acolo, lângă oamenii cu care lucrăm și îi ajutăm cu orice este nevoie.

Un program de care este mândră și care este cel mai mare al Fundației Vodafone România, în acest moment, este Fondul Viață pentru Nou-Născuți, o continuare firească, spune Angela, a celor 10 ani în care s-au implicat în neonatologia din România, prin care au echipat secții în toată țara și care va continua. „Beneficiarul principal este copilul, dar cred că și femeile sunt beneficiare ale acestui proiect, vorbind de mame. E cumplit să pierzi un copil. Înainte de fetița mea eu am pierdut două sarcini, mici, la început, pierderi peste care am trecut foarte greu. Mi-a fost mult mai ușor în momentul în care am început să vorbesc despre asta. Așa descoperi că, ce să vezi, nu eram singura care trecuse prin asta…

Au și un proiect dedicat special femeilor, dar nu numai lor, Bright Sky. „O aplicație și platformă web destinată victimelor violenței domestice. Dar victime pot fi și copiii, și bătrânii. Este un fenomen care a luat amploare și la nivel național, și internațional. Cifrele arată creșteri în toate țările – la noi, de exemplu, în comunicarea MAI se arată că în primele luni ale anului, comparativ cu primele opt luni ale anului trecut, a crescut numărul faptelor încadrate la violență domestică cu 13,3%. A crescut numărul ordinelor de protecție emise. Bright Sky ajută în primul rând la înțelegerea fenomenului, pentru că atunci când spunem violență domestică de foarte multe ori ne gândim doar la cea fizică. Dar ea îmbracă multe alte forme, socială, economică, spirituală, sexuală… Aplicația și site-ul au trei zone esențiale. Una este cea de autoevaluare sau evaluare, chestionare pe care le completează fie cineva care este într-o situație de risc, fie cineva care știe pe cineva într-o situație de risc. Apoi sunt metode și sfaturi legate de ce am putea face în astfel de situații. Există și un instrument de jurnal, care permite stocarea către o adresă de e-mail secretă, stabilită de utilizator, de dovezi video, foto, audio care pot fi folosite în instanță, ca probe. În primii ani cele mai folosite zone din aplicație sunt partea de evaluare și cea de jurnal. Cea de-a treia zonă mare este baza de date, informații și date de contact pentru servicii, private sau de stat, care pot oferi ajutor. Se găsește în aplicație și o zonă de resurse, cu multe informații care să te ajute să înțelegi dimensiunea fenomenului, inclusiv despre ordinul de protecție. Asta încercăm. De multe ori există tendința de a judeca: de ce stă femeia într-o situație violentă, de ce nu a plecat?, și noi credem că prin această aplicație putem face oamenii să înțeleagă mai bine ce înseamnă violența, câte implicații are și să ajute nu doar victimele, ci și la partea de prevenție. E important pentru tineri să înțeleagă situațiile de abuz, intri acolo și vezi mituri și povești. Și la final ai întrebări, dacă este sau nu o formă de abuz. Lucrurile astea ar putea să îi ajute pe tineri și nu numai să înțeleagă ce așteptări să aibă de la o relație, că nu este OK să accepți nici o formă de abuz.

Aplicația, spune Angela Galeța, a fost creată în Marea Britanie, iar Fundația a introdus-o și în România, printre cele 11 din lume care o utilizează. „Ne-am uitat la organizațiile din piață, active în domeniul violenței domestice, am ales Asociația Necuvinte; am ajuns să avem un parteneriat cu Poliția Română prin Institutul de Cercetare și Prevenire a Criminalității, apoi Code4Romania ne-au ajutat la stabilirea bazei de date, și apoi am adaptat conținutul la specificul locului, la administrația locală, pentru că într-o anumită țară sunt mai frecvente anumite situații, la noi erau altele.

Violența împotriva femeilor, spune Angela, este o temă importantă și la nivelul companiei Vodafone, care „are o politică internă de protecție a victimelor, ele beneficiază de ajutor, de zile libere, consiliere psihologică, reintegrare sau chiar mutarea într-o altă locație, dacă este nevoie.

Dacă la începuturile activității ei își dorea foarte mult să lucreze cu copii, acum spune că meseria o motivează și o și provoacă, în același timp. Și asta pentru că, odată cu trecerea vremii, a ajuns să vadă rezultate. „Cred că ce m-a ținut în domeniul ăsta au fost toate provocările la care a fost supus sectorul non-profit, faptul că tot timpul au fost lucruri noi pe care le-am învățat, am experimentat. Și faptul că trăim într-o țară în care sunt destul de multe probleme pe care le rezolvă societatea civilă. Și atunci are rost ce faci, rămâne ceva după tine. De aceea crede că fiecare dintre noi ar trebui să facă puțin mai mult decât ce se așteaptă de la el, să se implice mai mult.

O mulțumește să vadă că lumea are acum încredere mare în organizații, dovadă donațiile substanțiale care merg către proiecte, dar spune că e mereu loc de mai bine. Iar când dorința de a face mereu mai mult devine un pericol ca cei implicați mereu să ajungă în burnout, mai spune Angela, „trebuie să ne dăm seama că nu poți ajuta pe altcineva dacă nu ai grijă și de tine. Noi, femeile, avem tendința de a face din ce în ce mai mult, să dovedim că putem să le facem pe toate. Suntem extraordinare, putem să facem o grămadă de lucruri, dar în primul rând trebuie să avem grijă de noi, să nu mai punem atât de multă presiune pe noi. E un lucru pe care l-am învățat în ultimii ani și le încurajez pe femeile care vor citi articolul să se aprecieze, să aprecieze ce reușesc să facă. După ce am făcut ceva, să ne luăm un răgaz, să fim mulțumite cu ce treabă minunată am făcut. Și abia apoi să mergem mai departe și să ne facem alte planuri. Să ne bucurăm de ceea ce reușim să facem. Pentru că de multe ori uităm să facem asta, din păcate.