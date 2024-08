„Am început să cânt înainte să vorbesc!”. Soprana, emoții mari pentru concertul din 31 august 

Iana Novac (40 de ani) este una dintre sopranele pop opera de succes ale scenei muzicale românești, reușind să îmbine armonios o carieră strălucită în muzică cu o viață personală împlinită alături de familie.

„Am început să cânt înainte să încep să vorbesc, asta îmi povestesc părinții mei și toată viața mea este un cântec. Talentul mi l-am descoperit singură, cântâm toată ziua, orice piesă pe care o auzeam, eu o învățam și o cântam zi și noapte. Am simțit dintotdeauna și am știut că voi deveni cântăreață și m-am preocupat serios ca să devin cântăreață. Copil fiind știam zeci de piese în toate limbile rusă, engleză, română, franceză, pronunțam aiurea, dar dorința era atât de mare, Doamne, cât am visat și mă vedeam pe cele mai mari scene și uite că așa a fost. Această bucurie de a cânta nu a dispărut nici astăzi, este la fel de intensă și îmi produce aceeași bucurie, efectiv nu s-a schimbat nimic, doar eu am crescut, atât. Absolut niciodată nu mi-am dorit să fac altceva decât muzică, sunt fericită să pot trăi din muzică, noi fiind o familie de muzicieni și ne simțim binecuvântați să trăim din muzică. Nu mă tentează nicio altă ramură. La 16 ani am făcut modelling, am câștigat Miss Moldova Sach 2000, reprezentând Moldova la Miss Italia Nel Mondo, am jucat în filme, dar cea mai mare bucurie și împlinire tot în muzică le-am găsit fiindcă așa cum spun eu mereu, eu sunt muzică.' a declarant Iana Novac.

Pe 31 august, publicul din București are ocazia de a o asculta pe Iana Novac într-un concert extraordinar ce va avea loc la Teatrul de Vară din Herăstrău. Gala Concert Pop Opera este evenimentul care promite să ofere o seară magică, plină de emoție și frumusețe muzicală, unde talentul și pasiunea artistei vor străluci în lumina reflectoarelor. Soprana pop opera este recunoscută pentru interpretările sale impresionante și pentru vocea sa puternică ce cucerește inimile publicului. Pregătirile pentru această seară specială sunt intense, iar artista se implică cu pasiune și profesionalism pentru a oferi o experiență muzicală memorabilă tuturor celor prezenți.

Iana Novac demonstrează că succesul în carieră nu este incompatibil cu bucuria unei familii fericite, reușind să echilibreze cele două aspecte ale vieții sale. Dedicată și inspirațională, această artistă talentată aduce un suflu deosebit în peisajul muzical românesc și promite să încânte inimile ascultătorilor săi cu fiecare notă interpretată.

„Mentorul meu pe când aveam 13 ani a fost Boris Lebediuc, profesorul meu de canto, apoi Octavian Dobrota, la 17 ani, profesorul meu de canto classic, mentor fiind omul care îți schimbă destinul și te duce pe drumul tău. În momentul de față sunt propriul meu mentor, care se ghidează după credință, adevăr, lumină în tot și în toate. Soțul meu este cel care mă susține și mă sprijină în cariera mea, de la management până la alegerea repertoriului și a proiectelor. Este foarte frumos să poți împărți viața în felul acesta bucurându-te de viața personală, dar și de cea profesională. Noi avem aceeași școală, aceeași pregătire, aceleași vise, oarecum aceeași traiectorie artistică și știm exact de ce avem nevoie și atunci ne avem unul pe celălalt.' a precizat Iana Novac.

Iana Novac a dezvăluit în exclusivitate că urmează să facă un duet senzațional cu o mare voce a lumii.

Evenimentul de pe 31 august va fi cu siguranță unul memorabil pentru toți cei prezenți, iar Iana Novac va străluci pe scenă ca o adevărată divă a muzicii pop opera.

„Mie îmi place foarte mult ce se întâmplă acum în România din punct de vedere muzical, au apărut voci noi unele chiar foarte bune, melodii foarte bune cu melodie, vers. Îmi place, îmi place foarte mult. Muncesc enorm și mereu pregătesc concerte și proiecte grandioase pentru publicul meu drag. Mereu mă ghidez după suflet, emoție și tot ceea ce fac pe plan artistic este să-mi umple sufletul de fericire făcând muzică adevărată și cântând muzică adevărată. Vă invit și vă aștept pe 31 august la Teatrul de Vară din Herăstrău la concertul meu GALA CONCERT POP OPERA CLASSICAL NIGHT alături de o orchestră simfonică și de invitați absolut speciali, Cellia Costea soprana de renume mondial, trupa Distinto, pianist Ștefan Doniga, Carla Burada și dirijorul Tiberiu Dragoș Oprea. Sfârșitul de an îl voi încheia pe scena Ateneului Român într-un Concert Extraordinar de Crăciun, un nou album, o nouă colaborare, o nouă piesă și multe, multe concrete.' a încheiat Iana Novac.

