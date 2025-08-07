Alegerea unei clinici de medicină estetică – ce trebuie să știi?

Homepage  / Advertorial
  de  ELLE
Alegerea unei clinici de medicină estetică – ce trebuie să știi?

Medicina estetică a devenit din ce în ce mai populară, oferind o gamă variată de proceduri menite să îmbunătățească aspectul fizic și să sporească încrederea în sine. De la reducerea ridurilor până la remodelarea corporală, opțiunile sunt aproape nelimitate. Totuși, numărul tot mai mare de clinici și cabinete face ca alegerea unui loc potrivit să fie o provocare. Această decizie necesită nu doar prudență, ci și informații detaliate pentru a evita dezamăgirile sau complicațiile de sănătate. Cum poți, așadar, să alegi în mod conștient o clinică de medicină estetică care să îți îndeplinească așteptările și să garanteze siguranța? În continuare, prezentăm aspectele esențiale de luat în considerare.

Cum verifici calificările personalului?

Siguranța unei proceduri depinde în mare măsură de competența celor care o efectuează. Atunci când alegi o clinică, este crucial să te asiguri că specialiștii de acolo au studii medicale adecvate și certificări care atestă pregătirea lor în domeniul medicinii estetice. Medicii dermatologi, chirurgii plasticieni sau specialiștii în estetică ar trebui să participe regulat la cursuri de perfecționare pentru a ține pasul cu cele mai noi tehnici și tehnologii. Este util să întrebi despre experiența lor în realizarea procedurii dorite, fie că este vorba despre injectarea toxinei botulinice sau utilizarea laserelor. Clinicile de renume publică adesea informații despre echipa lor pe site-urile proprii, ceea ce facilitează o primă evaluare.

Folosește clinica produse certificate?

Calitatea produselor utilizate joacă un rol esențial în obținerea unor rezultate satisfăcătoare și în asigurarea siguranței. Substanțele folosite pentru fillere, cum ar fi acidul hialuronic, sau echipamentele laser trebuie să dețină certificări de siguranță, precum CE sau FDA. Prețurile scăzute pot fi tentante, dar adesea ascund utilizarea unor produse de calitate inferioară, care cresc riscul de complicații, cum ar fi reacții alergice sau rezultate inestetice. Înainte de procedură, cere să vezi ambalajul produsului și verifică data de valabilitate. Clinicile serioase colaborează cu furnizori recunoscuți și oferă transparență privind proveniența materialelor.

Care sunt standardele de igienă și siguranță?

Siguranța pacientului nu depinde doar de priceperea medicului, ci și de respectarea unor standarde stricte de igienă. Clinica trebuie să utilizeze echipamente sterile, iar spațiile destinate procedurilor trebuie dezinfectate regulat. Observă dacă personalul folosește mănuși de unică folosință, măști și instrumente sterile și dacă respectă protocoalele sanitare. De asemenea, este important să întrebi despre procedurile în caz de complicații – o clinică profesionistă are un plan bine stabilit și acces la un medic în situații de urgență. Recenziile altor pacienți despre curățenia și organizarea clinicii pot oferi indicii valoroase.

Este consultația pre-procedură suficient de detaliată?

O consultație amănunțită înainte de procedură este fundamentul unei colaborări de succes cu clinica. Medicul trebuie să discute în detaliu așteptările pacientului, să excludă eventualele contraindicații medicale și să propună un plan personalizat de tratament. Evită clinicile care grăbesc procedura fără o analiză aprofundată a stării tale de sănătate sau fără să explice clar riscurile și beneficiile. O clinică de încredere alocă timp pentru a educa pacientul, oferind informații despre pregătirea pentru procedură și îngrijirea ulterioară, cum ar fi evitarea expunerii la soare sau utilizarea anumitor produse cosmetice.

Dr. Antonio Francesco Franco

alias *Dr. AestheticFranco

Chirurg estetician – Milano | Roma | București |

„The VIP Aesthetic Surgeon – Dovada vie că perseverența bate prejudecata.” https://www.instagram.com/dr.adoniseclat.s.r.l

Sursa foto: Freepik.com

Cele mai vândute colecții!
Rapunzel. Ai voie sa gresesti - Ediția nr. 94 (Biblioteca Disney) Rapunzel. Ai voie sa gresesti - Ediția nr. 94 (Biblioteca Disney) 24.99 RON Cumpără acum
Intors pe dos.Nu te supara! - Ediția nr. 93 (Biblioteca Disney) Intors pe dos.Nu te supara! - Ediția nr. 93 (Biblioteca Disney) 24.99 RON Cumpără acum
Stitch si excursia cu cortul - Ediția nr. 92 (Biblioteca Disney) Stitch si excursia cu cortul - Ediția nr. 92 (Biblioteca Disney) 24.99 RON Cumpără acum
Regele Leu - Ediția nr. 91 (Biblioteca Disney) Regele Leu - Ediția nr. 91 (Biblioteca Disney) 24.99 RON Cumpără acum
Aston Martin 1964 DB5 - ediția nr. 111 (Mașini de Colecție) Aston Martin 1964 DB5 - ediția nr. 111 (Mașini de Colecție) 24.99 RON Cumpără acum
Opel GT - ediția nr. 109 (Mașini de Colecție) Opel GT - ediția nr. 109 (Mașini de Colecție) 24.99 RON Cumpără acum
Toyota Land Cruiser Prado - ediția nr. 110 (Mașini de Colecție) Toyota Land Cruiser Prado - ediția nr. 110 (Mașini de Colecție) 24.99 RON Cumpără acum
Urmăreşte cel mai nou VIDEO incărcat pe elle.ro

Recomandari
Cum să nu ratezi ofertele la bilete de avion - alerte de preț și newslettere
Advertorial
Cum să nu ratezi ofertele la bilete de avion - alerte de preț și newslettere
Ce este Terapia Shockwave și care sunt afecțiunile pe care le tratează
Advertorial
Ce este Terapia Shockwave și care sunt afecțiunile pe care le tratează
Top 10 fraze în engleză care îl ajută pe copil să se simtă independent în vacanță
Advertorial
Top 10 fraze în engleză care îl ajută pe copil să se simtă independent în vacanță
Descoperă Eleganța – Bijuterii din Aur 14K și Verighete de Lux - MOHI
Advertorial
Descoperă Eleganța – Bijuterii din Aur 14K și Verighete de Lux - MOHI
O nouă ediție Art Safari, din 5 septembrie!
Advertorial
O nouă ediție Art Safari, din 5 septembrie!
„Ziua AUREI” – prima campanie din România în care un avatar AI își sărbătorește ziua și îți oferă cadouri și produse personalizate direct din WhatsApp
Advertorial
„Ziua AUREI” – prima campanie din România în care un avatar AI își sărbătorește ziua și îți oferă cadouri și produse personalizate direct din WhatsApp
Libertatea
Imagini din noua casă a Simonei Halep. Locuința a costat 600.000 de euro și e situată într-un complex exclusivist de lângă București
Imagini din noua casă a Simonei Halep. Locuința a costat 600.000 de euro și e situată într-un complex exclusivist de lângă București
Mihaela Rădulescu a publicat imagini nemaivăzute cu Felix Baumgartner. Mesajul emoționant al vedetei: „Voi lupta pentru tine, iubirea mea”
Mihaela Rădulescu a publicat imagini nemaivăzute cu Felix Baumgartner. Mesajul emoționant al vedetei: „Voi lupta pentru tine, iubirea mea”
Reacția Alinei Sorescu după ce Cătălin Botezatu a vorbit despre fostul ei soț, Alexandru Ciucu
Reacția Alinei Sorescu după ce Cătălin Botezatu a vorbit despre fostul ei soț, Alexandru Ciucu
Ispitele de la Insula Iubirii 2025, luate la rost de un artist: „E ușor să atragi atenția când te «înfășori» în controverse și scandal”. Ce a spus despre Oana Monea
Ispitele de la Insula Iubirii 2025, luate la rost de un artist: „E ușor să atragi atenția când te «înfășori» în controverse și scandal”. Ce a spus despre Oana Monea
Ego.ro
Iubita din umbră a campionului: Cine este Taisia?!?
Iubita din umbră a campionului: Cine este Taisia?!?
Știați că Alin Gălățescu are o fiică? Iată ce relație are cu ea și cu mama ei
Știați că Alin Gălățescu are o fiică? Iată ce relație are cu ea și cu mama ei
Cine este și cum arată singura soră a lui Klaus Iohannis. Acum s-a aflat! FOTO
Cine este și cum arată singura soră a lui Klaus Iohannis. Acum s-a aflat! FOTO
Cătălin Bordea, reacție total neașteptată! Ce a spus după ce Livia și Spike s-au despărțit
Cătălin Bordea, reacție total neașteptată! Ce a spus după ce Livia și Spike s-au despărțit
Publicitate
Tratament minim invaziv tumoră renală
Tratament minim invaziv tumoră renală
Simion Bogdan-Mihai: Despre muzică, modă și dorința de a împărtăși o bere cu Cristian Vasile
Simion Bogdan-Mihai: Despre muzică, modă și dorința de a împărtăși o bere cu Cristian Vasile
Ținute cool & produse esențiale de makeup
Ținute cool & produse esențiale de makeup
Află secretul unui stil de viață sănătos
Află secretul unui stil de viață sănătos
Antena 1
Povestea cutremurătoare de viață a doamnei Cristiana de la Mireasa. Și-a pierdut fiul anul acesta și se luptă cu o boală cruntă. De ce a decis să poarte o perucă: „Dacă mă vedeți noaptea cu un baticuț pe cap…”
Povestea cutremurătoare de viață a doamnei Cristiana de la Mireasa. Și-a pierdut fiul anul acesta și se luptă cu o boală cruntă. De ce a decis să poarte o perucă: „Dacă mă vedeți noaptea cu un baticuț pe cap…”
Fosta ispită Anamaria Vaida și Claudiu Dragotă de la Insula Iubirii sezonul 8, primele declarații după ce s-au afișat ca un cuplu
Fosta ispită Anamaria Vaida și Claudiu Dragotă de la Insula Iubirii sezonul 8, primele declarații după ce s-au afișat ca un cuplu
Flacăra ispitei s-a aprins la vila băieților! Ella și Teo, apropiere îndrăznețe. Ce s-a întâmplat la Insula Iubirii
Flacăra ispitei s-a aprins la vila băieților! Ella și Teo, apropiere îndrăznețe. Ce s-a întâmplat la Insula Iubirii
Când începe Asia Express Drumul Eroilor! Marea premieră va avea loc duminică, 7 septembrie, de la ora 20:00
Când începe Asia Express Drumul Eroilor! Marea premieră va avea loc duminică, 7 septembrie, de la ora 20:00
Unica.ro
Coafurile care "întineresc" imediat orice femeie de peste 35 de ani. Au efect de lifting și "șterg" anii de pe chip!
Coafurile care "întineresc" imediat orice femeie de peste 35 de ani. Au efect de lifting și "șterg" anii de pe chip!
Dezvăluirile unui fost șofer. Ion Iliescu a vrut să înfieze copiii orfani ai unui ambasador mort într-un accident. De ce nu s-a finalizat adopția
Dezvăluirile unui fost șofer. Ion Iliescu a vrut să înfieze copiii orfani ai unui ambasador mort într-un accident. De ce nu s-a finalizat adopția
Detalii neștiute până acum ies la iveală despre Mihai Bujor Sion, fiul de suflet al lui Ion Iliescu. A fost căsătorit 20 de ani cu o celebră actriță din România, iar acum are o relație discretă cu un fost fotomodel. Ce s-a mai aflat acum despre misteriosul bărbat
Detalii neștiute până acum ies la iveală despre Mihai Bujor Sion, fiul de suflet al lui Ion Iliescu. A fost căsătorit 20 de ani cu o celebră actriță din România, iar acum are o relație discretă cu un fost fotomodel. Ce s-a mai aflat acum despre misteriosul bărbat
Acuzat că ar întreține relații intime cu participantele din taberele pe care le organizează, Bogdan Vlădău a oferit un răspuns halucinant. „Se întâmplă treaba asta și în creștinism, și în biserici, oriunde”. Ce spune despre scandalul în care este implicat
Acuzat că ar întreține relații intime cu participantele din taberele pe care le organizează, Bogdan Vlădău a oferit un răspuns halucinant. „Se întâmplă treaba asta și în creștinism, și în biserici, oriunde”. Ce spune despre scandalul în care este implicat
catine.ro
Ce se întâmplă dacă bei apă cu sare amară. Efectele pe care le are pentru organism
Ce se întâmplă dacă bei apă cu sare amară. Efectele pe care le are pentru organism
Horoscopul zilei de 7 august 2025. Balanțele își pierd energia. Află ce se întâmplă cu zodia ta
Horoscopul zilei de 7 august 2025. Balanțele își pierd energia. Află ce se întâmplă cu zodia ta
Ce sentimente lasă aura ta în urmă, în funcție de zodie. Ce arată astrele
Ce sentimente lasă aura ta în urmă, în funcție de zodie. Ce arată astrele
Christina Applegate a fost internată în spital cu „foarte multe dureri”. Ce probleme de sănătate are actrița care a fost diagnosticată cu scleroză multiplă în 2021
Christina Applegate a fost internată în spital cu „foarte multe dureri”. Ce probleme de sănătate are actrița care a fost diagnosticată cu scleroză multiplă în 2021
Mai multe din advertorial
George Enescu - Poema Română: Immersive Experience - Ziua Enescu celebrată la Muzeul MINA de către festivalul care îi poartă numele 
George Enescu - Poema Română: Immersive Experience - Ziua Enescu celebrată la Muzeul MINA de către festivalul care îi poartă numele 
Advertorial

+ Mai multe
Alimentația și Sănătatea Gingivală: Cum Dieta Îți  Influențează Zâmbetul și Sănătatea Sistemului Imunitar
Alimentația și Sănătatea Gingivală: Cum Dieta Îți  Influențează Zâmbetul și Sănătatea Sistemului Imunitar
Advertorial

+ Mai multe
Cum să-ți acoperi firele de păr albe fără să mergi la salon
Cum să-ți acoperi firele de păr albe fără să mergi la salon
Advertorial

+ Mai multe
Mai multe articole
Cele mai citite
People Stiri Vedete
Oana Matache, reacție inedită după ce și-a văzut partenerul cu o altă femeie: "O să râd de tine toată viața" VIDEO
Features Lifestyle
10 filme excelente în care personajele au dorințe acerbe de răzbunare
People Stiri Vedete
Irina Fodor, dezvăluiri despre noul sezon Asia Express. Ce a anunțat prezentatoarea: "În doar câteva zile..."
Beauty Beauty Tips
7 uleiuri care stimulează creșterea rapidă a părului
Beauty Beauty Tips
Cea mai buna ordine in care sa aplici produsele de ingrijire a tenului
Health Health & Diet Homepage Slider
10 remedii pentru a atenua durerile de gat
Diet & Fitness Health & Diet
5 efecte secundare ale consumului de semințe de chia
Beauty Beauty Tips
Secrete de frumusete pe care le-am invatat de la femeile din Italia
Features Lifestyle
10 filme remarcabile inspirate de benzi desenate
Lifestyle Relatii si cuplu
15 lucruri pe care sa le spui sau nu intr-un sms trimis unui barbat
Elle Decoration Lifestyle
Totul despre sampanie
Lifestyle Relatii si cuplu
10 moduri prin care partenerul tău va rămâne îndrăgostit de tine pentru totdeauna
Advertorial Lifestyle Stiri si recomandari
Acte necesare pentru înființarea unei firme de transport marfă internațional
Beauty Beauty Tips
5 lucruri de evitat inainte de epilarea cu laser
Fashion First Trend
Nuanțele intense de roșu, un must have în garderoba sezonului
Features Lifestyle
Cele mai bune 15 seriale originale lansate până acum de Netflix
People Stiri Vedete
Cu ce se ocupă și cum arată azi Andrei Zaharescu, fostul soț al Andreei Berecleanu
Fashion First Trend
Dress code cocktail: Care este semnificația exactă
Alte clipuri Features Lifestyle Video
16 filme romantice cu și despre adolescenți pe care merită să le vezi
Beauty Runway Trends
Tunsoarea bob revine în tendințe, dar sub o mulțime de forme
Health Health & Diet
Simptome ale prediabetului pe care nu ar trebui să le ignori
Fashion First Trend
7 piese iconice de avut în garderobă pentru 2023
Features Lifestyle
Cupluri celebre de pe micile ecrane, care s-au detestat în viața reală
Beauty Beauty News Generale
Tot ce trebuie să știi despre vopsirea și decolorarea părului
Astro Mix Astrologie
Cele 2 zodii alături de care nu poți avea o relație de lungă durată, în funcție de zodia ta
Lifestyle Relatii si cuplu
13 semne că partenerul te înșală, potrivit experților
Beauty Beauty Tips
Cum să îți crească părul mai repede și mai sănătos
Astro Mix Astrologie
Cele 12 case astrologice si cum iti pot defini ele aspectele vietii
Advertorial
Descoperă outfituri și cadouri festive împreună cu Zalando
Copyright © 2025 Ringier Romania SRL
Soluționarea online a litigiilor ANPC