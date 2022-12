2023 is calling...

Cum arată și cum se simte viitorul apropiat? În modă, artă, tehnologie, în relația noastră cu societatea a venit timpul curajului. E momentul să îndrăznim să creăm împreună o lume pe cât de colorată o vrem. Together we can do anything!

Sutien din amestec de viscoză și poliester și capă din tul, ambele ATU Body Couture, dres din poliamidă, Calzedonia.

Hanorac din bumbac organic, Styland; rochie din amestec de cupro, Elisabetta Franchi, magazinul Lala Boutique; dres din poliamidă, Calzedonia.

Sacou din amestec de bumbac, Pinko, pantaloni din amestec de viscoză și poliester, ATU Body Couture.

Roxana Voloșeniuc, redactor-șef ELLE

– Niciodată nu m-aș fi gândit că în 2023 am să spun că îmi doresc să fie pace. Și asta, paradoxal, în sensul propriu al cuvântului. – Pandemia și tot ce a urmat apoi ne-au învățat să ne trăim viața step by step și să nu ne proiectăm prea mult în viitor, pentru că el este din ce în ce mai nesigur. Tocmai de aceea, nu am așteptări pentru noul an, doar muncesc din greu. Cred că, dacă vom construi în continuare lucruri de calitate, viitorul va fi mai bun. De asemenea, e important să încetăm să mai analizăm lucrurile doar prin prisma personală. Dacă nouă nu ni se întâmplă ceva, asta nu înseamnă că problema nu există.

În ceea ce privește industria modei, mi-ar plăcea ca în 2023 aceasta să fie mai mult axată pe calitate, pe craft, pe lucruri trainice și mai puțin pe consumerism. Să fim mai atenți la modul în care ne raportăm la haine și la accesorii, să deprindem obiceiul de a le repara și nu de a le arunca. Sustenabilitatea nu ar trebui să fie o tendință, ci o normalitate pentru noi toți, fie că suntem consumatori sau producători.

Mădălina Marcu, director dezvoltare resurse Asociația pentru Relații Comunitare (ARC)

– Cred că vremurile sunt, vorba lui Dickens, cele mai bune și cele mai rele de până acum. Ca întotdeauna. Lumea nu a luat-o razna, și chiar dacă a luat-o, ce putem noi să-i facem lumii? Putem să controlăm doar ce e în noi. Cum ne uităm la lucruri și câtă speranță decidem să avem. Cât de des spunem stop sau ne oprim să ne uităm altfel la o situație care ne deranjează. – Cred, și mă bazez pe date, că suntem din ce în ce mai buni. În ultimii zece ani, din donații de doi-cinci euro, prin SMS și alte mecanisme, românii au donat 70 de milioane de euro. Ce putem face în continuare este să ne uităm în jurul nostru și să ne dăm seama ce ne deranjează și să ne alegem un rol pe care să-l putem duce constant până se rezolvă problema. Spre exemplu, să alegem să devenim donatori lunari prin SMS sau online pentru o organizație, să ne alegem activități de mentorat sau voluntariat în care să putem să rămânem alături de un om sau o cauză pe termen mai lung, nu doar punctual. Pentru că schimbarea este un maraton. – Mi-ar plăcea să ne căutăm cauze care ne mișcă. E foarte bine că mergem la plantări sau că alergăm la maratoane caritabile. E și mai bine să fim activi alături de organizațiile care fac plantări și în demersurile lor de semnat petiții, de promovat mesaje pe care să le preluăm în comunicarea personală, să le donăm puțin, dar constant. E bine că ne mobilizăm de Crăciun și facem cadouri pentru copii, dar ajută și să stăm într-un proces de mentorat sau de predat engleză pe câteva luni, astfel încât să putem vedea schimbările de comportament în cei pe care am decis să-i susținem.

Lucian Broscățean, fashion designer, directorul departamentului Modă-design vestimentar UAD Cluj-Napoca



– Trăim într-o perioadă atât de complicată, ce pare a fi desprinsă dintr-un scenariu distopic, din multe puncte de vedere, încât cred că e important să ne păstrăm optimismul și încrederea că putem schimba lucruri, aspecte profesionale ori personale.

Ca Director al Departamentului Modă-design vestimentar UAD Cluj-Napoca e important să coordonez buna desfășurare a unor proiecte naționale și internaționale care vizează internship-uri, practică în fabrici, workshop-uri cu experți din industria modei. Astfel de proiecte sunt esențiale pentru studenți și masteranzi. Voi continua demersurile creative legate de branding-ul meu personal, cu extensii atât în modă cât și curatorie, costume de teatru, operă. – În 2023, mi-ar plăcea să fim mai empatici, mai deschiși să ajutăm și să sprijinim cauze nobile, să ne informăm și documentăm, din surse credibile, despre orice aspect. Comunicarea ar trebui să stea la baza oricăror situații tensionate, pentru a se găsi soluțiile contextuale cele mai bune. – Mi-ar plăcea, de asemenea, ca industria modei să devină mult mai responsabilă, să se inoveze și mai mult la nivel de comunicare. Relevanță, consistență și emoție sunt cele trei cuvinte-cheie prin care se pot genera proiecte adaptate la Zeitgeist.

Ioana Ciocan, CEO Art Safari



– Pentru mine, începutul noului an de fiecare dată înseamnă o vacanță! Iar anul acesta cred că am mare nevoie de ea. Și mi-aș dori foarte tare ca 2023 să însemne că războiul nu mai e. Nu doar cel care este foarte aproape de noi, ci toate! Make art, not war! – Toate planurile pentru 2023, parteneriatele cu muzeele londoneze National Portrait Gallery și V&A au fost începute acum cinci ani. Pentru mine 2023 va fi anul în care planurile se îndeplinesc. Iar la cât de precis lucrează Londra, să știți că e clar și ce facem la Art Safari pe 6 mai 2023 la ora 18:30. – Cred că exact ce mi-am dorit pentru scena culturală din România – ever – se va întâmpla la Art Safari 2023: Bags, expoziție istorică de la V&A Museum, London, cu cele mai faimoase genți din toate timpurile: Birkin (da, acel Birkin), Lait de Coco a lui Lagerfeld, Frog purse din secolul al XVII-lea, Love Stories cu opere de Lucian Freud și Man Ray și Jan Van Dyke realizată de National Portrait Gallery London. Așa că 2023 va fi exact cum am visat! Fabulos!

Maria Culescu, fondatoarea și președinta asociației M.A.M.E.

– În 2023 îmi doresc să fim cu toții mai bine. Din păcate, sistemul sanitar din țara noastră

este în colaps. Văd constant situațiile grele cu care foarte mulți oameni se confruntă, cum nu reușesc să găsească tratamentul necesar în timp util. Iar asta reprezintă o mare problemă. – Tocmai de aceea, asociația M.A.M.E. va continua să deruleze proiecte în beneficiul copiilor și tinerilor diagnosticați cu cancer și alte boli grave. Am înființat un centru de recuperare psiho-medicală, în cadrul căruia oferim ședințe gratuite de psihoterapie, kinetoterapie, logopedie, consiliere nutrițională și alte terapii care completează tratamentele medicale. În noul an, ne dorim să mărim paleta de servicii pe care o oferim, să ajutăm cât mai mulți copii și să creștem numărul de specialiști din echipa noastră. De asemenea, vrem să înființăm și un cabinet stomatologic. Curele de chimioterapie afectează de multe ori dantura copiiilor, iar părinții nu au posibilitatea financiară de a-i duce la un cabinet privat. Așa că scopul nostru este de a oferi aceste servicii în mod gratuit. Dar toate acestea înseamnă o nevoie mai mare de resurse, motiv pentru care încercăm să ne conturăm foarte clar un plan strategic, de funcționare și de fundraising. – Dar sunt optimistă. Oamenii ajută și sunt mult mai implicați. Am înființat organizația în urmă cu 15 ani, după ce m-am luptat cu această boală gravă. Din fericire, eu am avut posibilitatea financiară de a pleca din țară la momentul respectiv, am putut beneficia de servicii medicale performante, iar acest lucru a însemnat șansa mea la viață. Tocmai de aceea mi-am dorit să îi ajut și pe ceilalți. Însă lucrurile nu au fost ușoare la început. A fost foarte greu să îi conving pe cei de lângă mine să se implice, să doneze, să facă voluntariat, să vină. Îmi spuneau că ar trebui să las statul să se ocupe de asta. Însă eu am vrut să schimb lucrurile. În primii trei ani de existență am făcut tot ceea ce am putut pentru a îmbunătăți condițiile în care sunt tratați copiii bolnavi de cancer. Am renovat secția de pediatrie a spitalului Fundeni, am donat aparatură medicală performantă, am făcut tot ce am putut. Acum, însă, lucrurile sunt altfel. Văd pe masură ce trece timpul, de la an la an, că oamenii sunt tot mai implicați. Fie că e vorba de donații, de voluntariat, de a oferi din expertiza sau din timpul lor. Lucrurile se schimbă în bine. Noi, societatea, românii facem tot ce putem. Oamenii au ajuns într-un stadiu în care nu mai așteaptă ca statul să facă lucruri. Fiecare îmbunătățește cum poate în jurul lui și face lumea mai bună.

Cristian Hatu, membru fondator al Centrului de Evaluare și Analize Educaționale

– În 2023, aș vrea ca lucrurile să se așeze pe un făgaș normal. Au fost prea multe provocări de amploare într-o perioadă scurtă: pandemia, războiul din Ucraina, problemele economice. – În legătură cu schimbările din sistemul educațional, mi-aș dori ca profesorii să aibă bucuria de a merge la școală, în cancelarie, de a se întâlni cu alți profesori. Pentru că lucrurile nu stau așa. Noi îi învățăm pe profesori cum să facă orele de fizică, de chimie interesante, astfel încât să devină materiile preferate ale elevilor. Și vedem fericirea pe care o au copiii la orele predate de profesorii noștri. Dar am vrea să re­găsim această bucurie și la profesori, fiindcă e greu să o oferi dacă tu nu o ai. Nu poți să îi privești pe profesori doar ca pe niște entități care trebuie să se forțeze cât se poate de mult ca să își facă treaba bine la ore. Indiferent de cum se simt când vin la școală. Noi așteptăm multe de la profesori, le cerem mult și le oferim puțin. Așa că asta e o temă la care am început să reflectăm de ceva vreme. Avem o comunitate de profesori de fizică cu care interacționăm des și alături de care încercăm să găsim mai multe soluții pentru a rezolva această problemă. Să aflăm cum și-ar putea încărca ei bateriile. Nu doar să le cerem mereu, fără să ne gândim care ar fi nevoile lor, ce le lipsește. – De asemenea, aș vrea ca în 2023 să nu mai vedem atâtea schimbări făcute pe genunchi în sistemul de educație, fără analiză de impact prealabilă. – În ceea ce privește societatea în general, mi se pare că valorile morale par a conta tot mai puțin. Și atunci mă întreb încotro ne vom îndrepta dacă vom continua așa. E suficient să ne uităm la ce se întâmplă în Rusia de ceva vreme, la suferința pe care au provocat-o în Ucraina. Cât de mare e răul pe care îl pot face când ajung la putere oameni care nu dau doi bani pe valorile morale. Poate că ce vedem acum este un duș rece pentru noi. Poate această experiență ne va face să reflectăm puțin asupra valorilor noastre.

fotografii: Tibi Clenci

de Gabriela Calițoiu

realizatoare: Daria Georgescu

Model: Raluca Stanciu /

Allure Management.

Machiaj: Genny Matea.

Coafură: Sergiu Popa / Vestige.

Manager Tibi Clenci: Radu Dobrea.

Asistentă styling: Karina Niculae.

Fotografiile au fost realizate la Dumbrava Vlăsiei. Mulțumim pentru sprijin! www.dumbravavlasiei.ro.

Urmăreşte cel mai nou VIDEO incărcat pe elle.ro