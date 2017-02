De ce Printul William si Ducesa Catherine nu se tin de mana in public

Chiar daca nu incape indoiala ca Printul William si Ducesa Catherine sunt foarte indragostiti si par sa radieze de fericire, nu ne este dat sa vedem prea des manifestari fizice de afectiune, atunci cand sunt in public.

Se pare ca raspunsul este unul simplu. Un reporter a vorbit cu Myka Meier, un expert al etichetei regale, despre relatia cuplului atunci cand cei doi sunt impreuna in locuri publice. Aceasta a explicat ca nu exista o regula oficiala a monarhiei care sa interzica manifestari ale afectiunii in public, dar motivul pentru care nu se intampla ar fi unul de decor.

Expertul a declarat: “Cel mai probabil motiv este ca, in timp ce calatoresc, precum in excursia din India, cuplul este practic acolo in calitate de reprezentant al Monarhiei Britanice. Este probabil sa nu fie afectuosi sau sa arate foarte putine semne de afectiune, ca sa ramana profesionali in timpul exercitarii rolurilor lor in afara tarii. ”

Pentru ca sunt in timpul serviciului, cei doi soti nu isi vor manifesta vizibil iubirea pe care o au unul fata de celalalt. Dar nu putem spune, in acelasi timp, ca Printul si Ducesa nu sunt afectuosi unul cu celalalt, niciodata in public. Cei de la revista People au mai mentionat ca, in cadrul unor evenimente mai relaxate si nu atat de oficiale, cuplul poate fi observat tinandu-se de mana.

Text: Marilena Iordache

Foto: Arhiva Revistei ELLE