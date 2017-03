Cum sa incheiati o cearta, fara a va pune in pericol relatia

Conflictele si discutiile aprinse apar in orice relatie, oricat de bine v-ati intelege de obicei. Fie ca este vorba de lucruri minore sau dimpotriva, de subiecte care va pot pune in pericol viitorul, este bine sa stiti cum sa incheiati o cearta in 5 pasi, fara a va pune in pericol relatia.

1. Respirati adanc

In primul rand, incearca sa nu spui nimic la manie. De regula, atunci cand o persoana este nervoasa s-ar putea sa arunce cuvinte, fara sa creada cu adevarat ceea ce a spus, doar pentru a rani si cealalta persoana. Incearca ca de fiecare data cand va certati, sa respirati amandoi adanc pentru a va limpezi gandurile.

2. Dati-va spatiu si timp pentru a va calma

Ce-ar fi ca in loc sa va certati si sa aruncati cuvinte pe care apoi sa le regretati, sa luati o pauza? Stabiliti impreuna o perioada in care nu veti vorbi unul cu altul. Indiferent ca este vorba de 5-10 minute sau de cateva ore, acest timp va va ajuta pe amandoi. In plus, uitati de ideea ca nu ar trebui sa va culcati certati. Este mai bine sa lasati lucrurile asa cum sunt decat sa va certati timp de cateva ore. Dimineata orice problema va parea mai mica.

3. Ascultati-va reciproc cu atentie

Stim ca este mai usor sa va reprosati unul altuia diverse probleme si sa va ignorati, insa nu ar fi mai bine daca ati asculta cu atentie ce are fiecare de zis? Certurile nu apar din senin, iar atunci cand este vorba de probleme importante, doar ascultand ce are si celalalt de zis puteti vedea care este cauza intregii discutii si puteti stabili impreuna ce anume va deranjeaza. In plus, este bine sa fiti mereu sinceri si sa lamuriti orice detaliu pentru a evita alte discutii asemenatoare in viitor.

Daca va veti asculta unul pe celalalt, veti demonstra ca aveti respect reciproc, iar aceasta este baza oricarei relatii serioase si de lunga durata.

4. Gasiti impreuna un compromis

Este imposibil sa ganditi mereu la fel sau sa va placa intotdeauna aceleasi lucruri. Ce este de facut in aceste situatii? In primul rand, amintiti-va ca nu trebuie sa castigati o cearta. Nu este niciodata vorba despre cine are dreptate ci, mai degraba, de ce puteti invata din fiecare conflict. Pentru a face acest lucru, este bine sa faceti un compromis.

