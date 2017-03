Lucruri pe care sa le faci chiar ACUM pentru o viata mai sanatoasa

Preventia nu mai reprezinta acum acel control periodic pe care il putem face, cand va fi nevoie. Acum este momentul in care trebuie sa avem grija de noi pentru a avea o viata mai sanatoasa.

Iata ce altceva poti face acum pentru a avea grija de sanatatea ta:

1. Scapa de stres cat mai repede posibil

De fiecare data cand te loghezi pe un cont de socializare, verifici sau citesti o stire sau un anunt, asigura-te ca nu exista si alte motive pentru care sa fii suparata sau nervoasa. Cortizonul este factorul principal in stresul hormonal, iar el creste cand esti stresata, iti intrerupe somnul, memoria iti va juca feste, iti scade capacitatea cognitiva si iti cauzeaza tot felul de probleme digestive.

Ce e mai grav este ca afecteaza reglarea nivelului de glicemie, metabolismul, tensiunea arteriala, sistemul imunitar si chiar creeaza probleme in vindecarea ranilor, acne si cosuri de care pur si simplu nu vei scapa foarte usor.

Ce putem face? Ei bine, pentru inceput, fa o pauza!

Indeparteaza-te de orice te streseaza si chiar o pauza de cinci minute in care sa te relaxezi iti poate schimba complet viata. S-a demonstrat ca respiratiile profunde sunt un factor benefic in indepartarea stresului, relaxarea muschilor, scad tensiunea arteriala, reduc atat anxietatea, cat si depresia. Exista chair si tehnici prin care iti poti ridica nivelul de energie.

Atunci cand faci o pauza, descarca aplicatii de reducere a stresului care te pot mentine pe drumul spre sanatate. Descarca aplicatii specifice pentru a scapa de stres, cat si despre meditattie, gandire pozitiva, obiceiuri sanatoase si concentrare.

2.Deconecteaza-te si reincarca-te

In zilele noastre, multe persoane sunt dependente de telefoanele inteligente si de retelele de socializare. Foloseste cateva din aplicatii de care am spus mai sus si cu putina bunavointa poti rupe acest ciclu toxic.

Da, toti avem nevoie sa fim informati si conectati, dar nu cu riscul de a avea un accident vascular inainte de a implini 30 de ani!

Incearcati sa petreci timp fara telefon si chiar si fara retele de socializare cel putin o zi pe saptamana. Daca lucrezi de luni pana vineri, atunci incearca sa faci asta luni, care se presupune a fi cea mai grea zi din saptamana pentru majoritatea persoanelor.

Indiferent de ziua pe care o alegeti, tineti-va de ea si mentine acest obicei. Sterge aplicatiile din telefon in acea zi sau puteti ruga un prieten sa va ajute. Timpul optim, pe care sa il petreceti fara telefon, ar trebuie sa fie cu o ora inainte de culcare. Lumina albastra a telefonului intrerupe ritmul cardiac si altereaza calitatea somnului. In plus, daca cititi o stire suparatoare, chiar inainte de culcare, va poate tine treaa cateva ore. Stirea va fi tot acolo, cand te vei trezi, complet odihnita.

3.Dormi

Ni se intampla tuturor ca la un moment dat sa trebuiasca sa facem mai multe lucruri deodata, insa nu este un mod de viata. Este o mare diferenta in a face asta ocazional, atunci cand poate avem de terminat un proiect care iti va aduce o promovare, mai multi clienti sau job-ul la care ai visat, si faptul ca ne distrugem sanatatea prin lipsa de somn si pauza.

Lipsa somnului te face sa te simti si sa arati obosita. Mai mult decat atat, atunci cand nu dormi suficient, nivelul hormonal va fi dereglat, in special hormonii care iti afecteaza greutatea si poftele.

4. Mananca sanatos

O dieta sanatoasa si echilibrata poate face minuni petru viata ta, si asta stim cu totii. Secretul este, de fapt, ce inseamna o dieta sanatoasa?

Cheia este simplificarea, consuma fructe si legume, nu alimente care au un supliment de fructe si legume. Fa-le accesibile, spala-le, taie-le marunt si depoziteaza-le in recipiente pe care le poti pune in frigider la nivelul ochilor. De prea multe ori, fructele si legumele uitate in sertarele de jos nu sunt decat bani irositi, pentru ca acestea se strica foarte repede.

Stai departe de mancarea procesata pe cat poti! Fii foarte atenta la produsele care contin aditivi alimentari, cum ar fi siropul de porumb bogat in fructoza, arome artificiale si culori. Avem tendinta sa nu obtinem suficientele minerale de care avem nevoie pentru a ne mentine atat pe termen scurt cat si pe termenul lung sanatatea: calciu, fier, magneziu, potasiu.

Pentru majoritatea, calciul este foarte usor de gasit in produsele lactate, dar daca aveti intoleranta sau nu va plac produsele lactate, exista peste 50 de alte surse de calciu pentru a alege, cum ar fi legumele cu frunze de culoare verde inchis, conserve de peste si mai multe condimente. In cazul in care alegeti sa nu consumati nici aceste produse, atunci un supliment alimentar trebuie sa faca parte din viata dumneavoastra. Cautati suplimente pe baza de calciu care sunt usor de digerat si nu produc modificari in corpul tau.

Deficitul de fier cauzeaza numeroase probleme de-a lungul vietii. Lintea, fasolea, quinoa, semintele de dovleac si mai multe condimente, cum ar fi scortisoară, chimen si boia de ardei sunt incarcate cu fier. Secretul este sa le consumi zilnic, de cateva ori pe zi.

5. Nu uita sa-ti iei suplimentele

Este un fapt demonstrat ca o silueta sanatoasa se obtine prin consumul de produse naturale, exercitii fizice si odihna necesara. Daca stii ca ar trebui sa iei un supliment pentru a obtine nutrientii de care ai nevoie (cum ar fi omega-3, vitamina D, calciu, complexul de vitamine B sau probiotice), achizitioneaza suplimente de calitate. Foloseste o aplicatie la indemana sau un memento pentru a te asigura ca nu uiti de ele.

6. Fa miscare!

Lipsa miscarii este noul fumat. Perioadele lungi de stat in sezut distrug sanatatea. Provoaca tot felul de probleme ale oaselor, de muschi si alte afectiuni. Cea mai mare problema pe care o vei observa este cresterea in greutate in regiunea abdominala.

Fiind activa fizic duce la cresterea puterii creierului, te ajuta sa atingi si sa mentii o greutate sanatoasa si imbunatateste starea de spirit. Cu cst ne miscam mai mult, cu atat ne vom simti mai bine. O plimbare de cinci minute in jurul biroului, la fiecare ora, nu doar stimuleaza putin metabolismul, dar se poate reduce stresul si se pot preveni multe dintre problemele de sanatate.

Acum este momentul sa investesti in sanatatea ta, aacum cand ai cea mai buna stare de sanatate. Nu a existat niciodata un moment mai bun pentru asta.

Text: Mihaela Dumitru

Foto: Imaxtree