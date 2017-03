A avea un stil de viata sanatos inseamna sa fii atenta la ceea ce consumi si sa faci sport. Cu toate acestea, in ziua de astazi, in care cu greu stii ce ar trebui sa alegi pentru a avea o dieta echilibrata, este bine sa stii care sunt cele mai importante alimente pe care nu ar trebui sa le mai cumperi.

1. Legumele la conserva

Stim ca este mult mai usor sa alegi un preparat pe care doar il pui in farfurie si nu mai pierzi timpul gatind, insa chiar si atunci cand vine vorba de legume, te expui unui risc foarte mare daca alege produse in conserva. Legumele ambalate in acest fel sunt lipsite de fibre si alti nutrienti si pline de sodiu. In plus, au si mult zahar si alti conservanti care ajuta la pastrarea aromei, factori care determina aparitia a numeroase boli.

2. Mancarea semipreparata la conserva

Supe, salate, diferite preparate – toate acestea sunt nocive pentru organism. Orice aliment tinut in acest mod, cu un termen de valabilitate ridicat, are in mod evident si conservanti si aditivi, cu alte cuvinte, ingrediente pe care trebuie sa le eviti. Daca totusi nu poti renunta definitiv la aceste gustari, fii foarte atenta la lista de ingrediente si alege mereu varianta cu cea mai scazuta cantitate de sodiu.

3. Sucurile „naturale”

Fereste-te de sucurile ambalate, pe care este scris „natural”. In majoritatea cazurilor vei gasi pe lista de ingrediente si zahar sau alti indulcitori artificiali si pana la urma nu asta iti doresti de la un suc care ar trebui sa fie sanatos, nu? Cel mai bine ar fi sa cumperi fresh-uri preparate pe loc sau sa iti faci singura acasa. Exista o multime de aparate pe care le poti folosi cu usurinta, asadar este bine sa investesti intr-un astfel de obiect pentru bucataria ta, daca vrei sa ai un stil de viata sanatos.

4. Fructele confiate sau la conserva

Din nou, la fel ca in cazul legumelor, orice fruct la conserva reprezinta un pericol. In plus, trebuie sa fii foarte atenta si cand vine vorba de fructele confiate, deoarece acestea pot contine o cantitate ridicata de zahar. Cel mai bine este sa iti prepari singura compoturi sau sa iti achizitionezi un aparat pentru uscarea fructelor. Totodata, fii atenta si la cantitate.

5. Cerealele pline de zahar

Fii atenta ca cerealele tale sa nu contina mai mult de 12 grame pe portie. Renunta la variantele cu diferite arome si culori si alege in locul lor fulgii de ovaz. Acestia sunt mai sanatosi si, alaturi de o budinca de chia, pot fi micul dejun perfect.

6. Iaurturi cu arome

Nu ti se pare ca un iaurt de cirese nu are, de fapt, niciodata un gust autentic? Acestea sunt pline de coloranti si indulcitori artificiali, care nu fac altceva decat sa dauneze sanatatii. In plus, au si mai multe calorii, asadar renunta la ele daca vrei sa slabesti. In locul lor, cumpara iaurt grecesc, care, desi este mai gras, este mult mai sanatos. Cu ajutorul unui blender, amesteca-l cu fructe si vei obtine o varianta sanatoasa si delicioasa.

