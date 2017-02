Moda ne surprinde mereu cu piese atipice care sunt hot&cool un singur sezon. Descopera cateva tendinte moda 2017 – ce se poarta si ce nu!

Dar atentie, in zilele noastre nu trebuie aruncat nimic, ci doar stocat. Totul trebuie pastrat și reinventat atunci cand este cazul!

Tendinte moda 2017: ce se poarta

IN: camasa destructurata

Chiar daca Jaquemus, Tibi sau Monse au lansat-o deja sezonul trecut, este in continuare in topul preferintelor designerilor, dar si al fashionistelor!

IN: grafisme

Grafismele persista de cateva sezoane bune si nu prea exista alt fel de imprimeu care sa le detroneze.. Poate doar cel floral, dar intotdeauna designerii vor prefera un print cu o personalitate cat mai puternica.

IN: jeansii desirati

Probabil ca unele dintre voi vor spune ca sunt deja „so passe“, dar datorita faptului ca exitsa sute de moduri in care iti poti desira jeansii astfel incat sa arata cat mai original, acesta tendinta inca persista.

IN: manecile prea lungi

Fac parte din noul look cool adus in scena de Demna Gvasalia, designerul Balenciaga si Vetements, asa incat ocupa un loc pe podium. In plus, este foarte usor de replicat acest look!

IN: sabotii

Mie mi-a luat ceva timp sa ma (re)obisnuiesc cu sabotii ca piese fashion. Intr-un fel este bine ca vor rezista si vara urmatoare, poate voi reusi sa achizitionez si eu o pereche!

Tendinte moda 2017: ce nu se mai poarta

OUT: bustiera peste camasa

Cu toate ca a fost un truc de styling extrem de apreciat dar si extrem de purtat de toata lumea, iubitorii de moda au renuntat la el.

OUT: cizmele deasupra genunchilor

Sigur, nu vor iesi din moda dar vor lua o pauza in acest sezon. Nu mai este nimic creativ in a purta o rochie scurta cu o pereche de cizme lungi.

OUT: ciorapii din plasa

Cu toate ca efectul lor este maxim si ca nu sunt o piesa sezoniera, va trebui sa ii lasam deoparte in sezonul estival. Ii putem inlocui insa cu o pereche de colanti din bumbac desirati inegal pentru un efect trashy.

OUT: pantalonii prea stramti

Evitati sa cumparati pantaloni prea stramti. Tendinta cea mai importanta a acestui sezon este ca totul sa stea lejer, sa „curga“ pe corp si sa arate cat mai firesc.

OUT: Too posh!

Evita look-urile prea aranjate, prea perfecte. Incearca sa adaugi mereu cate o piesa neasteptata cum ar fi o pereche de sneakers sau un hood unei rochii girlie, spre exemplu.

Foto: Imaxtree