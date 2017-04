Coachella 2017: TOP cele mai HOT tinute

Festivalurile de muzica si in special unul dintre cele mai faimoase, Coachella, si-au dezvoltat in timp propria estetica in ceea ce priveste look-urile abordate: nu te poti astepta sa nu zaresti franjuri, flori, dantela, rochii vaporoase, jeansi scurti sau jachete din piele. Iata look-urile care ne-au impresionat in desertul californian, la Coachella 2017!

Foto: Instagram