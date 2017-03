Ingredientele pentru fursecuri cu ciocolata neagra si espresso:

1 cana faina alba (presarata si nivelata cu lingura)

1/2 cana de cacao neindulcita (presarata si nivelata cu lingura)

1/2 lingurita de praf de copt

1/2 lingurita sare

1/2 cana unt nesarat, la temperatura camerei

1/2 cana zahar

2 oua mari la temperatura camerei

1 lingurita esenta de vanilie

1 lingura praf de espresso instant

8 tablete de ciocolata amaruie, 4 topite si 4 taiate marunt

Mod de preparare:

1. Preincalzeste cuptorul la 180 C si doua tavi de copt.

2. Cu ajutorul unui mixer electric, amesteca untul cu zaharul pana obtii o crema alba, pufoasa.

3. Adauga mai apoi vanilia si ouale, cate unul pe rand, amestecand constant dupa fiecare.

4. Intr-un alt recipient, amesteca praful de espresso cu ciocolata topita, pe care o adaugi peste compozitia pregatita cu mixerul in prealabil.

5. Foloseste mixerul cu o treapta mai jos, adauga faina, si amesteca pana cand se omogenizeaza, la final presara si bucatile de ciocolata ramase netopite.

6. Cu ajutorul a doua linguri, pregateste forma fursecurilor si asaza compozitia in tavi. Apoi lasa-le in cuptor 14-15 minute, pana cand prind o culoare maronie.

7. Dupa ce le scoti din cuptor, lasa-le la racit inainte de a le servi.

Text: Dumitru Mihaela

Foto: Shutterstock