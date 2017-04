Samponul uscat este acel produs de infrumusetare care ne salveaza de fiecare data din situatii mai putin placute. Este aproape nelipsit din trusa fiecare femei, insa stiai ca exista si moduri mai putin obisnuite in care poti folosi samponul uscat? Acesta poate avea mai multe roluri, devenind, in momentele in care nu ai nicio alternativa, produsul bun pentru orice problema a parului si nu numai.

1. Il poti folosi pentru volum

Daca atunci cand parul nu este proaspat spalat, samponul uscat are rolul de a improspata firul de par, atunci cand il folosesti imediat dupa spalare, vei observa ca va oferi mai mult volum parului. Daca nu ai la indemana un fixativ, spala-ti parul, usuca-l si apoi aplica sampon uscat la radacina. Este solutia perfecta, mai ales in calatorii.

2. In locul unui produs de hairstyling

Aplica pe degete putin sampon uscat si apoi pune pe varfurile firelor de par. In felul acesta vei avea un look mai ordonat si, daca ai parul scurt, il vei putea aranja mult mai usor. Un alt avantaj al acestui produs este ca nu lasa acea senzatie neplacuta pe par pe care o simti cand aplici ceara sau gel.

3. Pentru a oferi mai multa sustinere unei coafuri

Daca ai parul subtire, atunci sigur te confrunti cu aceasta problema: coafura ta nu rezista mai multe de 2-3 ore. Samponul uscat te-ar putea ajuta si de aceasta data. Aplica-l dupa spalare si apoi dupa ce termini de aranjat coafura. Va functiona perfect in cazul unor impletituri sau a unui coc.

4. In locul unui spray pentru textura

Nu poti obtine acele bucle lejere de vara fara un spray pentru textura. Daca in acest moment iti lipseste un astfel de produs, nu este nicio problema. Aplica samponul uscat la radacina, la fel cum o faci de obicei, si apoi aplica si pe lungimea parului inainte sa folosesti ondulatorul.

5. Pentru a repara greselile

Daca ai folosit prea mult serum sau spray pentru stralucire, aplica putin sampon uscat pe radacini pentru a estompa excesul. Lasa-l cateva minute si apoi periaza-ti parul. In felul acesta, parul tau nu va avea un aspect neplacut.

6. Pentru a acoperi radacinile

Daca nu ai apucat sa te vopsesti, iar radacinile deja se vad intr-un mod inestetic, alege un sampon uscat apropiat de culoarea parului tau. In magazine vei gasi atat pentru parul brunet, saten, cat si pentru cel blond. Desi nu este o solutie permanenta, te poate salva intr-o zi importanta.

7. Pentru a-ti fixa sprancenele

Daca ai ramas fara gelul pentru sprancene, nu iti face griji. Aplica putin sampon uscat pe o periuta de dinti sau de mascara curata si apoi periaza-ti sprancenele. Va aranja firele de par si totodata le va fixa, datorita ingredientelor.

8. In locul unui produs antistatic

Samponul uscat poate fi de ajutor si in cazul…hainelor. Datorita ingredientelor, samponul uscat poate reduce electrizarea hainelor. Tot ce trebuie sa faci este sa aplici putin de la distanta (aproximativ 10-15 cm) asupra hainelor. Ai grija ca formula sa fie una transparenta, pentru a evita patarea hainelor cu pudra alba sau colorata.

Foto: Imaxtree