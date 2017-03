Cine nu si-ar dori sa isi ascunda varsta? Desi exista o multime de creme si tratamente care fac minuni, ar trebui sa incerci si alimentele care te pot ajuta sa pari mai tanara. Vei fi uimita de efecte daca le vei incerca timp de o perioada mai indelungata.

1. Aloe Vera

Aloe Vera nu este perfecta doar pentru probleme ale tenului, ci si pentru afectiuni gastrointestinale. De ce este acest lucru important? Ei bine, datorita proprietatilor pe care le are, ajuta organismul la detoxifiere si imbunatateste sistemul imunitar, scade colesterol si glicemia.

In plus, poti aplica direct pe piele sucul de aloe vera pe ranile provocate de arsurile solare sau pur si simplu pe o taietura. Cum o poti consuma? Bea sucul de la intreaga frunza dimineata, pe stomacul gol.

2. Ciupercile Reishi

In mod surprinzator, chiar si ciupercile te pot ajuta. Sunt cunoscute pentru proprietatile lor de imbunatatire a sistemului imunitar, fiind importante si in lupta impotriva bolilor autoimune si a cancerului. Ajuta si la prevenirea bolilor cardiovasculare, precum si a depresiei sau a bolilor de piele. Totodata, iti protejeaza corpul de factorii externi si practic pielea ta va fi ferita de efectul acestora. Este indicat sa iei o lingurita in fiecare zi, fie in smoothie-uri, fie in ceai.

3. Apa de cocos

Nu este de mirare ca apa de cocos este atat de indragita de vedete. Aceasta contine antioxidanti, amino acizi, enzime si Vitamina C. Inlocuieste sucurile cu aceasta bautura si vei putea savura gustul usor dulce, care te va ajuta sa iti pastrezi tenul fara riduri. O poti consuma fie simpla, fie in smoothie-uri si alte bauturi.

4. Ananas

Ananasul contine enzime care ajuta digestia, precum si diferite vitamine si minerale importante pentru pielea ta. In plus, in unele cazuri in care vrei sa slabesti, unii nutritionisti recomanda suplimente pe baza de ananas, acestea reducand senzatia de foame. Incearca ca in locul snacks-urilor obisnuite sa alegi ananasul. Este delicios, dar are putine calorii, asa ca il poti consuma chiar si seara.

5. Proteine

Proteinele sunt foarte importante, deoarece ajuta organismul sa functioneze corespunzator. Daca alegi o dieta vegetariana, fii atenta la legumele pe care le consumi. Este indicat sa alegi tot felul de pastai, spanac, sparanghel, precum si quinoa sau migdale.

6. Fructe de padure

Fructele de padure sunt pline de antioxidanti care ajuta la combaterea stresului. De ce este acesta un lucru important? Stresul este unul dintre cei mai importanti factori cand vine vorba de imbatranirea prematura. Cum este aproape imposibil sa nu te expui unor situatii dificile, incearca sa compensezi printr-o dieta echilibrata. Asigura-te ca la birou ai mereu aproape fructe de padure pentru momentele in care iti doresti o gustare.

