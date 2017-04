De ce nu te pricepi la relatii, in functie de zodie

De multe ori ti se intampla sa ai o relatie, insa sa para ca este foarte greu sa o intretii. Chiar daca ai avut nenumarate relatii, inca ti se pare greu sa le faci sa mearga si sa nu poti rezolva o problema minora. Desigur, stii ca o comunicare eficienta si increderea sunt puncte cheie, dar cu cat timpul trece mai mult, cu atat realizezi ca este dificil si nu ai timp pentru a o intretine.

Nu te speria, unii oameni nu sunt facuti pentru o relatie, dar de cele mai multe ori, aceasta este din cauza zodiei tale. Iata care sunt probleme fiecarei zodii si cum poti actiona ca sa le imbunatatesti.

Berbec

Esti impulsiva si ai obiceiul de a arunca cuvinte partenerului tau, fara a gandi o situatie. Chiar daca intentiile tale sunt bune, uneori ceea ce zici poate fi interpretat gresit. Nu ai rabdare intr-o relatie si doresti sa ti se ofere ce ti se cuvine. Relatiile nu sunt chiar atat de usoare, iar daca reusesti sa temperezi aceste lucruri, atunci vei deveni un partener mai bun.

Taur

Stim ca nu iti pui increderea in oricine si dureaza foarte mult pana esti pregatita sa te deschizi partenerului. Dar, pune-te in locul celui de langa tine. Tot ce vede si simte este o stana de piatra care nu-i ofera multe. Tocmai pentru ca esti incapatanata, partenerul va fi tentat sa renunte la a mai incerca. De aceea, ar fi bine sa privesti si in jurul tau si sa iei in seama sentimentele lui.

Gemeni

Femeia gemeni are o mare teama de angajament, iar din aceasta cauza, iti vei sabota singura relatia. Subconstientul tau lucreaza inspre a te detasa din relatie, deoarece nu iti poti imagina un viitor pentru relatie. Este timpul sa te gandesti daca iti doresti aceasta relatie, pentru ca noi suntem siguri ca ti-o doresti, si sa actionezi pentru a demonstra asta partenerului.

Rac

Iti doresti cu disperare sa faci parte dintr-o relatie, iar atunci cand gasesti pe cineva, ai tendinta de a consuma relatia foarte repede. Ai nevoie de atentie si vrei ca partenerul tau sa se concentreze doar asupra ta. Nu te mai grabi in relatii, ia totul treptat, iar daca vei fi ranita, atunci ai incredere in tine ca poti sa-ti revii si sa te pui, iar, pe picioare.

Leu

O alta zodie care simte nevoia de atentie constanta este cea a leului. Femeia leu isi doreste cate un compliment in fiecare ora, iar din cauza standardelor tale prea inalte, partenerul va considera relatia ca fiind obositoare. Incearca sa faci si tu gesturi si sa oferi complimente, iar lucrurile vor capata o balanta.

Fecioara

Femeia fecioara are obiceiul de a-i critica dur pe cei din jur, dar si pe ea. Din acest motiv, ea isi va dori mereu ca relatia sa fie perfecta, iar orice lucru care nu merge conform acestei idei, este gresit. Partenerul tau se va simti intimidat si neapreciat, iar relatia voastra se va stinge incet, incet. Iti recomandam sa inveti ca greselile sunt firesti si ca nimeni nu e perfect.

Balanta

Pe hartie, Balantele sunt extraordinare intr-o relatie si stiu sa se descurce in toate situatiile. Insa, din dorinta de a avea o relatie buna, femeia balanta isi va reprima sentimentele. Din nou, totul va fi ok, pana cand tu vei refula, iar toate lucrurile care te-au deranjat acum un an, vor fi mentionate. Este, probabil, mai bine sa spui ce te deranjeaza, cand te deranjeaza.

Scorpion

Iti este mare frica sa nu fii ranita, si de aceea, ranesti tu pe celalalt inainte. Cu o mare pasiune pentru razbunare, femeia scorpion va incerca sa evite momentul in care ar putea fi ranita. Iti recomandam sa privesti si aspectele pozitive ale relatiei, sa apreciezi legatura stransa dintre voi, atat pe plan emotional cat si sexual.

Sagetator

Singura problema pe care o are femeia sagetator este nesiguranta in momentele de cumpana ale relatiei. Esti o persoana extrem de independenta si iti este greu sa te obisnuiesti cu ideea de relatie. Astfel, cand situatia devine mai complicata, tu te inchizi in tine si te retragi. Uneori, este bine sa incerci sa lucrezi la relatie, pentru ca legatura devine mai stransa.

Capricorn

Spre deosebire de problemele emotionale pe care le au celelalte zodii, la tine banii reprezinta o sursa de situatii neplacute. Femeii capricorn ii place sa aiba bani, insa are tendinta de a fi zgarcita, chiar. Nu-ti ingreuna relatia cu astfel de probleme si incearca sa folosesti acesti bani pentru excursii si vacanta impreuna.

Varsator

Misterioasa de fel, femeia varsator este retinuta in a-si exprima sentimentele, iar acest lucru creeaza dificultate pentru partenerul tau. Iti cunosti calitatile si puterea de a iubi pe cineva, insa merita sa incerci sa te deschizi lui. Chiar daca relatia nu va rezista, ai facut un pas inainte si ti-ai invins una din temeri.

Pesti

Iti place ideea de o relatie, dar nu ai niciodata rabdarea sa cunosti pe cineva si sa vezi daca e persoana potrivita pentru tine. Ai tendinta de a face alegeri gresite, cand vine vorba de o relatie, iar de multe ori, traiesti o proprie fantezie. Ar trebui sa apreciezi o persoana pentru defectele si calitatile ei si aspectele reale ale unei relatii.

