Cum petrec zodiile de Sarbatori

Poate ca idea ta de distractie este sa stai sa te uiti la un film de Craciun si sa mananci prajituri sau poate este iesitul la patinoar, insa oricum ai petrece, cel mai important este sa fii inconjurat de familie si prieteni. Chiar daca nu avem cele mai bune relatii cu unii oameni, de dragul Sarbatorilor putem face o exceptie.

Cu totii sarbatorim diferit aceasta perioada, dar asta nu inseamna ca suntem chiar atat de diferiti. De fapt, zodia ta poate povesti perfect ce vei face tu de Sarbatori.

Nu te pierde in traditii, incearca mereu ceva nou de Sarbatori. Poate ar fi bine sa iesi din rutina.

Berbec

Distractia este prioritatea ta numarul unu si este de doua ori mai importanta in perioada Sarbatorilor. Cu atatea motive sa petreci singura in decembrie, cel mai probabil iti vei umple programul cu cele mai cool petreceri. (asta daca deja nu ai inceput sa petreci).

Berbecii nu au neaparat nevoie de un motiv pentru a petrece, dar impreunarea activitatii preferate cu Sarbatorile face totul sa fie si mai frumos. Toate aceste petreceri te pregatesc de cel mai serios party al sezonului: Revelionul!

Taur

Sezonul Sarbatorilor este cea mai buna metoda de relaxare pentru Tauri. Iti place sa te recompensezi pentru un an in care ai muncit mult cu tot felul de cadouri in spiritul Sarbatorilor, dar in special cu bautura si mancare.

Pe parcursul Sarbatorilor, cel mai probabil te faci comod pe canapea pentru urmatoarele saptamani in timp ce ceilalti se grabesc sa rezolve pregatirile.

Gemeni

Daca nativii Gemeni nu calatoresc deja in timpul Sarbatorilor, mereu s-au intrebat cum ar fi sa dispara pentru o saptamana din oras si sa incerce ceva nou. Mai ales cand vine toata familia sa stea cu tine si te streseaza cu toate intrebarile, iar tu probabil visezi la o escapada de la tot acest stres.

Chiar daca tu planuiesti o excursie la ski cu prietenii apropiati, aceasta perioada a anului este perfecta pentru o revitalizare in noul an.

Rac

Racii refuza stresul in perioada Sarbatorilor, din cauza asta s-au pregatit cu mult inainte si acum singura lor grija este sa nu se arda cozonacii.

Iubesti sarbatorile si nu vezi sensul in a te stresa pana in ultimul minut. De ce? Pentru ca nu iti doresti sa ai un Craciun aglomerat si nu ai de ce sa fii stresat.

Leu

Pentru nativii Leu, festivatile sunt de baza in acest an, asa ca ii vei vedea cel mai probabil ascultand colinde. Si-au perfectionat playlist-ul de Craciun de luni bune si nu este nicio problema in a-l pune pe repeat. Sunt cei mai mari fani ai Craciunului si iubesc spiritul Sarbatorilor.

Fecioara

Numai Fecioara se poate afla in aceeasi situatie in fiecare an, nestiind ca Sarbatorile pot avea un nivel crescut de stres. Cel mai probabil, esti foarte ingrijorata in acest moment si incerci sa faci totul sa mearga perfect anul acesta. Sigur ai o lista larga de lucruri pe care trebuie sa le bifezi, dar asta nu inseamna ca planurile vor decurge mai simplu.

In situatii ca acestea, cel mai bine pentru zodia Fecioara este sa o ia mai incet, sa bea niste vin fiert si sa dea tuturor treburi de facut; pana la urma, nu degeaba esti sefa tuturor! Aminteste-le tuturor cine se afla la conducere si diminueaza-ti din stres. Astfel, TU esti cea care se relaxeaza in timp ce toti ceilalti se ocupa de restul grijilor.